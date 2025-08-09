Raúl de Lara, el productor del directo del que todos hablan

Los que saben de qué va esto podrán corroborar algo que siempre digo con total orgullo. Y es que Murcia es la cuna de grandes músicos, pero también de los mejores técnicos e ingenieros tanto de audiovisuales como de sonido que una banda que se precie pueda contratar para sonar de lujo sobre un escenario. Esto que les cuento no es algo sencillo, puesto que, para según la profesión elegida, no resulta fácil desarrollar una técnica aprendida de forma autodidacta, ya que conseguir el mejor sonido, requiere una gran habilidad práctica y, sobre todo, experiencia . El aprendizaje autodirigido suele ser más motivador y el amor por la música termina el trabajo emprendido.

Si a esto le sumas la obsesión por la realización , la investigación diaria y una fuerza de voluntad sobrehumana para conseguir todos los propósitos, aparece reflejado el flamante miembro de mi banda, un Rey Midas en constante evolución llamado Raúl de Lara.

Incontables bandas de todos los estilos lo proclaman, las mismas que han contado con este productor de directo cuya técnica, digamos ortodoxa, hace que suenen inmaculadas.

Izal, Second, Varry Brava, Full, Arde Bogotá, Besmaya, Alcalá Norte, Bebe, Kuve o Ginebras entre otras, dicen reconocer ‘el sonido de Lara’ en sus trabajos. Y yo, con permiso de Norman Whitfield, el ingeniero mas chic asociado con el sonido Motown, también lo creo.

«Cuando produzco un directo estudio la esencia de la banda o artista, su mensaje. Subirse a un escenario no es solo cantar o tocar instrumentos. Hay que interpretar las canciones, establecer la jerarquía y los distintos roles de los miembros del grupo, saber cómo y cuándo interactuando con el público. Crear un concepto de espectáculo con un hilo conductor para que sea una show recordado por los fans y que atrape a los que aun no lo son».

Ser músico multiintrumentista (Raúl toca la guitarra, el bajo y la batería), es parte fundamental de este éxito, conocer el eco de cada instrumento y su manejo es lo que otorga la obtención del titulo de figura clave en la dirección musical. Poder demostrarlo en la producción de estilos tan dispares como el pop, dream pop, shoegaze, trap, punk , electrónica, rock y hasta heavy metal le ha otorgado el reconocimiento de la industria musical en repetidas ocasiones.

De un pequeño estudio de grabación en su Totana natal hace ya dos décadas (Estudios Tatxín) dónde se grabaron discos tan míticos como Invisible, Fracciones de un segundo y Demasiado soñadores de Second, Demasié de Varry Brava, Locked up in a human body de Noise Box, o Plastic heaven de Neuman dio un paso de gigante con Arde el Arte, un lugar intimista y alejado de la gélida sensación que provocan otros laboratorios musicales, ya lo silbaron el Niño Gusano en su preciosa Pon tu mente al Sol.

...No, ninguno de nosotros estamos hechos hechos con frío...

Y esta es, además, la gran diferencia que remarca mi invitado en su trabajo, la pasión y la perfección llevada casi a la obsesión por el sonido bien ejecutado.

Estos días anda inmerso en pleno Sonorama Rivera, el festival celebrado en Aranda de Duero donde es referente y que tan buena acogida da en cada edición a bandas murcianas (A.B., Viva Suecia, Rata, Culebra, Alec López, Maestro Espada, Álamo 51, Trashi, Soge o Walls andan dejando el pabellón grana bien alto), por eso queda emplazado a que me cuente más detalladamente cada punto de este nuevo proyecto que ha emprendido y ya ha saltado la industria por los aires, Live Branding, un método que busca la excelencia y crea un concepto de espectáculo en el que se tiene en cuenta el papel de cada miembro de la banda como al público. Ante el escenario, sobre el escenario y tras el escenario, al igual que en la vida o en el trato a los demás, siempre hay que saber estar.