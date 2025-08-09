Música, poesía y ciencia se unen bajo el cielo mágico de Puerto Lumbreras con 'Cantos al cielo'

Los conciertos ‘Cantos al cielo’, que se celebrarán los próximos viernes 29 y sábado 30 de agosto en el Observatorio Astronómico del Cabezo de la Jara de Puerto Lumbreras, serán un punto de fusión entre música, poesía, ciencia y contemplación de las estrellas.

Ambas noches comenzarán con la actuación del dúo de música aventurera Atrás hay ponis, que presentará junto a la influencer poética Elsa Moreno un espectáculo de slam poético celeste diferente cada noche, donde palabra, música y cosmos se entrelazan para preparar al público hacia el viaje astronómico. Además, el viernes 29 será el turno del dúo Tarta Relena, y el sábado 30 será el turno de Verde Prato, dos propuestas singulares que pondrán voz al firmamento.

Tras la conclusión de los conciertos, los asistentes podrán observar al cielo desde uno de los mejores enclaves para la observación estelar del sureste peninsular. Astrónomos y astrofísicos del observatorio guiarán al público en un recorrido por constelaciones, planetas y cuerpos celestes, conectando lo que se ha oído con lo que se ve, y proponiendo una reflexión conjunta sobre nuestra relación con el universo.

Para la adquisición de las entradas está disponible la web yogaycielo.com. El precio para un día es de 30 euros y para ambos días es de 55 euros, este último es un full pass para disfrutar de todas las actuaciones.