Matilde Carrasco, la experiencia estética en la vida

Asegura Matilde Carrasco Barranco que siempre tuvo vocación por la filosofía. Y la tuvo porque bebía de tantas otras ramas del saber que siempre le atrajeron: la historia, el arte, la literatura… Y se licenció en Filosofía. Lo de la estética, su atracción por ella vino después, cuando consiguió una plaza como profesora en la Universidad de Murcia. Empezó a trabajar en ella buscando ángulos de intersección entre el arte y la sociedad.

Aunque actualmente es profesora de la Universidad de Granada, los veinte años que ha sido docente en la Universidad de Murcia han marcado para esta jienense de nacimiento una vocación de murcianía por tener aquí su casa y su alma máter durante mucho tiempo.

Asegura que todas las personas vivimos haciendo juicios estéticos permanentemente, y que estamos sumidos en una constante experiencia estética, desde el momento en el que salimos a comprar, cuando escogemos una fruta o cualquier aspecto de nuestras relaciones con las personas, y es que los gustos nos influyen más de lo que parece.

Carrasco siempre ha buscado enfoques coherentes que le permitan esto a otras disciplinas trabajando en cuestiones de experiencia estética, de juicio, de crítica de arte… porque a ella le interesa la manera en que pueden encajar los problemas artísticos contemporáneos.

El tema de la belleza la ha llevado a interesarse por formas artísticas más recientes, participativas y colaborativas, entre ellas un proyecto que aborda la estética de los cuidados, una rama muy novedosa que plantea que la actividad del cuidar posee una expresión estética ineludible, que se convierte en termómetro para saber si esos cuidados se desarrollan de manera adecuada. Afirma que la propia práctica es estética, puesto que no se puede cuidar sin tener una expresión, nos lleva a intentar mejorarla. Sus investigaciones incluyen proyectos artísticos, participativos y colaborativos que beben mucho de las técnicas teatrales.

Hace unos años comisarió una exposición con fotografías de Zsolt Bátori, titulada Huerta y ciudad, una relación que se remonta a la Edad Media, en la que convive el destrozo y el deterioro de la huerta con problemas urbanísticos, un equilibrio siempre frágil, pero esta complicada relación nos ayuda a entender mejor la propia ciudad de Murcia. Es propio de la experiencia visual de Murcia toparse con escenas en las que la huerta y la ciudad, lo orgánico y lo artificial se juntan, de modo que podemos observar el lento y silencioso combate que ambas sostienen por su futuro.

A Carrasco le interesa mucho relacionar la belleza con problemas de arte contemporáneo. No sólo en el arte más amable, donde parece más fácil encontrarla, sino también en obras artísticas de denuncia. Le gusta trabajar la relación de la belleza con emociones tan contundentes como la rabia, que está muy ligada a la protesta política. Dedicó hace un año un trabajo a estudiar la belleza en su relación con el activismo político, para ver hasta qué punto es compatible la belleza con la protesta y la rabia. Comenta Carrasco que hay rabias muy fieras que no nos llevan a ningún sitio y que convendría eliminar de la protesta política, pero afirma que el enfado y la rabia tienen una raíz noble cuando se trata de oponerse a una injusticia.

En esos casos uno tiene todo el derecho del mundo a sentirse enfadado y a querer hacer algo. Pero Carrasco defiende que la rabia que busca que quien ha hecho algo malo, pague, es una rabia inútil porque no conduce a nada. Afirma que hasta la rabia necesita cierta altura de miras y cierta esperanza. Es en esos casos, asegura, donde es compatible con la belleza.