Concha Martínez Montalvo, arte femenino entre espinas

Todo arte comete siempre una indiscreción…

Concha MartínezMontalvo / L. O.

El arte como confesión, ante los otros, de un posicionamiento cultural, social, ético… reivindicativo. Hay una serie de artistas que han hecho del arte un manifiesto vital, desdibujando ese concepto, esa idea, que induce a establecer separaciones tácitas entre alta y baja cultura; entre la acción que vinculamos al hecho artístico y la acción que hunde sus raíces en lo artesanal. Artistas que han marcado su posición, y sus compromisos, haciendo de su condición de artista, en este caso femenina, un arma, un poderoso instrumento, capaz de conectar y transmitir perspectivas que trascienden lo personal y reivindican lo que, de íntimo, o mejor, lo que perteneciente a un ámbito privado, tiene la posibilidad de erigirse como algo capaz de ser reivindicado por una gran parte de la sociedad… Un camino que iniciarían Dörte Helm, Anni Albers, o Sonia Delaunay –en los primeros años del siglo XX– que continuarían Louise Bourgeois, Aurèlia Muñoz, Sheila Hicks o Judy Chicago… Y que ahora representan artistas de la talla de las españolas Teresa Lanceta o Leonor Serrano; la diseñadora, de Países Bajos, Hella Jongerius; o la brasileña Jessica Mein. Pero esto sería solo una pequeña parte en el desarrollo del relato de eso que hemos dado en denominar historia del arte… y en lo que afecta al uso de procedimientos y técnicas de trabajo plástico, cuya razón de ser es poner en valor, dar visibilidad, a un importante sustrato cultural y artístico que ha permanecido ¿apartado?, circunscrito a ese ámbito que etiquetábamos de baja cultura.

Concha Martínez Montalvo bebe del manantial que brota de todas esas fuentes: combinando lo artesanal con procedimientos plásticos más sofisticados. Aunando en su obra aspectos que recuerdan la tradición, sin renunciar a lo tecnológico. Recurriendo a técnicas diversas: collage, cerámica, textil… Una mirada a su trabajo, a su obra, permite que nos podamos dejar sorprender por esculturas que son pinturas, o por pinturas que son esculturas… desarrollando la idea de poner en juego una técnica mixta que valora –más allá de otras consideraciones– la tridimensionalidad. Desdibujando si nos hallamos ante el producto creado por una escultora o una pintora. Collages, capas, sobreposiciones textiles, interferencias de materiales. Es el resultado de la obra, resulte esta más o menos sujeta a uno u otro proceso, y si cumplió, o no, con aquella idea que puso en marcha su realización, lo que realmente hace que nos parezca interesante.

Calladas es el título de la serie a la que pertenece la obra que aquí reproducimos. Concha concibió estas obras como un conjunto de retratos femeninos, fotografías –algunas de ella misma o de miembros de su familia–, en los que sustituyó el rostro de la mujer por pinchos y espinas, a modo de mostrar, en toda su crudeza, el sufrimiento que conlleva la soledad, el afán y los empeños reprimidos, el sometimiento… Mujeres recluidas en magnificentes espacios arquitectónicos; esas confortables estancias que procuran –ya desde el momento mismo de la infancia y la pubertad– la sensación de vida apacible y sin sobresaltos, pero a la vez establecen un marco, alrededor, que impide escapar y manifestar aspiraciones o deseos. Una serie que fue concebida para dar espacio, y voz, a quienes nunca fueron vistos/as, ni oídos/as, a quienes tuvieron que permanecer ocultos –ocultas– a las miradas, y silenciado, por tanto, su trabajo y sus logros. Un asunto que afecta, y afectó, a más de la mitad de la población: la mujer.

Contemplamos la imagen de esta niña de comunión; la representación de esta figura femenina aislada, solitaria y, a la vez, autónoma… Una imagen que nos remite a un arquetipo en el transcurso de la vida, a un momento de cierto desvalimiento, ¿miedo?, incertidumbre, duda y desamparo, a pesar de los regalos que solía conllevar la celebración del día… Miramos con inquietud ese cuerpo infantil, vulnerable… del que Concha ha extraído el alma, la pasión… bordando en algodón rojo la forma del corazón, la estructura de los vasos y capilares sanguíneos, como si esta niña pudiera saber que ese día, de apariencia festiva, es también el que marcará su paso a la pubertad, a una feminidad que traerá como consecuencia la pérdida de la infancia, la pérdida de los días de permitida libertad, a través de la sangre.

Pero no seamos pesimistas, y supongamos, por un instante, que esa niña atrapada entre espinos, que impiden su cercanía a los otros y la cercanía de los otros a ella, ha logrado, como si de un juego infantil se tratara, ser finalmente desobediente y retarnos provocadora. O, al menos, así parece mirarnos, pese a esa doliente máscara, esta niña de comunión.