Un baño de tradición entre gaitas, danzas ecuatorianas y serbias a orillas de Los Alcázares

El municipio de Los Alcázares empieza la cuenta atrás para convertirse en sede del folclore internacional potenciando sus raíces huertanas. La 53ª Semana Internacional de la Huerta y el Mar, que dará comienzo en menos de una semana y que ya ha anunciado su programación completa, resonará a gaitas asturianas, música local de Ecuador, Costa Rica o Serbia durante uno de los eventos de más arraigo y tradición en la zona: el Festival Internacional de Folclore.

El domingo 17 de agosto comenzarán los actos a las 20.00 horas con una misa huertana de campaña con coro y rondalla de la peña huertana El Chisquero de Barriomar. Será un día dedicado al municipio invitado Aller, en Asturias, unido a este territorio a través del Montepío de la Minería Asturiana, una institución histórica que ha hecho que ambos territorios hayan estado unidos por la convivencia y la solidaridad, llegando muchos de estos asturianos a encontrar su hogar en la localidad marmenorense.

Es por eso que la Banda de Gaitas El Gumial de este territorio estará presente en el Festival Internacional de Folclore, que comenzará ese mismo domingo a las 22.30 horas, y al que se sumarán, aparte del coro y rondalla El Chisquero, la Asociación de Amigos de la Castañuela de Murcia (Acastamur) y la Compañía de Expresiones Culturales Costarricenses de Costa Rica. Será un acto con entrada gratuita hasta completar aforo en el Auditorio de la Plaza Manuel Floreal Menárquez, en la Plaza del Ayuntamiento. El mismo grupo costarriqueño hará una ambientación en la calle Río Nalón al día siguiente a partir de las 21.00 horas.

Ya el jueves 21 continúa en la plaza el festival: a partir de las 22.30 horas con la Rondalla Son del Mar Menor de Los Alcázares, el Grupo Folclórico Antonete Gálvez de la Peña Huertana El Ciazo de Torreagüera, además de la presencia de Ecuador y Serbia a través del Festifolk Ecuador y Folk Ensemble Hajduk Stanko, respectivamente, también con entrada gratuita.

El viernes 22 de agosto será el Día Mundial del Folclore. En la Plaza del Ayuntamiento, la clausura de la 53ª Semana Internacional de la Huerta y el Mar contará con las actuaciones del Grupo Folclórico Cristo de las Misericordias, de la Peña Huertana El Caliche de Los Garres y de Ecuador y Serbia. Será a partir de las 22.30 horas con entrada gratuita hasta completar aforo.

El sábado 16 de agosto se celebrará uno de los actos más esperados: el XXII Bando Internacional de la Huerta y el Mar. El desfile multicultural comenzará a las 19 horas consalida desde Los Narejos y pasando por la avenida Ferrocarril, calle Marqués de Rozalejo, avenida de Los Narejos, avenida carril de Las Palmeras y avenida de la Libertad hasta la avenida 13 de octubre (carretera de Torre Pacheco). Participan la carroza de la Reina de la Huerta de Murcia y su corte de honor, así como la de la Reina Infantil de la Huerta y su corte de honor, entre otras. Para este día, la organización anima a los asistentes a vestir el chaleco huertano y promover esta tradición.

El panocho se hace fuerte

El lunes 18, a las 22.30 horas en la Plaza del Ayuntamiento tendrá lugar el recital de Bandos Panochos, en el habla de la güerta a cargo del Panochista Facorro de la Asociación Costumbrista L’Ajuntaera. Tras esto vuelve el arte de la repentización a Los Alcázares con el Certamen de Trovos a cargo de la Asociación Trovera El Repuntín y El Patiñero de Murcia, Asociación José María Marín y Asociación Ángel Roca.