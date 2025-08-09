Bach y Stravinsky bailan en San Javier esta noche bajo el universo de Marie Chouinard

La compañía de la coreógrafa canadiense Marie Chouinard llega este sábado al Festival de Teatro, Música y Danza de San Javier con un espectáculo en el que combinan dos piezas de danza inspiradas en las distintas energías que emanan de la música de Johann Sebastian Bach e Igor Stravinsky.

La obra, que se representará a partir de las 22.30 horas sobre las tablas del Auditorio Parque Almansa, incluye así la recuperación de su Le sacre du primtemps de Stravinsky, una pieza de absoluta vanguardia, y la presentación de Magnificat, un pieza inspirada en la obra de Bach. Marie Chouinard, que también ejerce de directora de la Bienal de Danza de Venecia, dirige su propia compañía desde 1990 y sus obras forman parte del repertorio de las mejores compañías del mundo.

En Le sacre du primtemps (1993), se basó por primera vez en una partitura musical, en ese caso de Stravinsky, que explora un nuevo mundo y marca la entrada de la danza en la modernidad. En esta obra vanguardista, la energía que inspira a Chouinard procede de la cadencia y la fuerza de la música. Se trata de una de las piezas más representativas del repertorio de la compañía de la coreógrafa Marie Chouinard que se caracteriza por movimientos incisivos, una gran teatralidad y un dominio técnico muy exigente.

Chouinard destaca en Le sacre du primtemps su actualidad, como la del centenar de piezas que ha ideado a lo largo de su trayectoria: «No creo que pertenezcan al pasado; si las bailamos se convierten en vivas y veréis que son de hoy, aunque las haya creado hace 45 años», dice sobre su repertorio.

Explica cuál es la inspiración de sus impactantes coreografías: «La fuente de la creación no es un concepto, es más bien una intuición de algo que debería existir y, de alguna manera, encuentras la manera de manifestarlo». Añade que intenta «buscar los gestos». «El cuerpo es muy complejo, nunca terminas de explorar el movimiento, el ritmo, cómo irradia… es ilimitado», añade la coreógrafa, que considera que «la danza es con el cuerpo y el alma».

Sobre su particular lenguaje afirma: «No es danza contemporánea, es mi danza y es contemporánea porque yo estoy aquí ahora». «No estoy intentando una moda o un sistema de movimiento, creo para cada coreografía, creo los gestos que van con esa coreografía y cada vez intento encontrar nuevas formas de decir algo», expone.

En su opinión cada coreografía es completamente distinta a otra. «Pero a la vez sientes un hilo conductor entre ellas porque todas surgen de un mismo espíritu, aunque se manifiesta de formas muy diferentes».

En su obra más reciente, Magnificat (2025), crea una coreografía inspirada en la obra homónima de Bach, impregnada de divinidad, con una Virgen María jubilosa, apasionada y extasiada. Magnificat, que llega a San Javier tras su estreno en el Festival Madrid en Danza, es un ballet profundamente espiritual que más que en lo religioso, se centra en invocar una experiencia estética y existencial a través del lenguaje corporal. La coreografía se despliega en solos, dúos, tríos y secuencias grupales arropados por una estética que potencia la parte más emocional de la música.

Los dos ballets son de un único acto con una duración de 35 minutos cada uno y están interpretados por el elenco internacional de bailarines que componen la compañía fundada por Marie Chouinard, en 1990, después de 12 años como intérprete solista y coreógrafa. A lo largo de su carrera ha creado más de 50 solos y piezas grupales. Los trabajos de Chouinard reflejan su visión de la danza como un arte sagrado y la invención de un universo diferente para cada nueva pieza.

En 1998 colaboró en la creación del ImPulsTanz Viena Festival Internacional de Danza, uno de los festivales de danza contemporánea más grande de Europa y entre otras muchas colaboraciones es directora de danza en la Bienal de Venecia. Su compañía ha recorrido los principales teatros y festivales del mundo y sus obras forman parte de compañías como el Ballet Nacional de Canadá, los Ballets de Monte Carlo o la prestigiosa Martha Graham Dance Company, entre otras muchas. Autora, escenógrafa, diseñadora de luces, fotógrafa y cineasta, Marie Chouinard ha recibido numerosos premios que la acreditan como uno de los nombres más importantes de la danza contemporánea mundial.