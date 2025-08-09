"Ahora es complicado publicar un disco; el mercado discográfico se rige por otras leyes"

Esta noche llega desde Castilla y León hasta el ciclo ‘A la luna de Barranda’ de Caravaca Carlos Soto. Lo hace con Barrio mudéjar, el tercer sendero por el que discurre el viaje del fundador y exflautista de Celtas Cortos. En el disco, el músico ofrece su propia visión, una fantasía que responde a la pregunta de qué es lo que se tocaba en la Península en ese momento de convivencia. La percusión correrá a cargo del músico de Cartagena Alejandro Solano. También estará acompañado por Laura Pérez en la voz y percusiones, Jesús Bravo al piano y por Michel Gasco en el laud.

¿Cómo definiría Barrio mudéjar?

Como un lugar de encuentro y entendimiento entre diferentes culturas partiendo de la asimilación de elementos moriscos, de nuestra tradición cultural o de la cultura sefardí. Creo que, desde el punto de vista de la música, vemos claramente que es un crisol de culturas, cada nota que damos está impregnada de las notas que han dado otros, y sobre todo si hablamos de la música tradicional, donde todo viene de atrás y de todos esos pueblos que han pasado por el lugar donde vivimos y donde estamos.

Está dentro de proyecto Castijazz. ¿Cómo nace?

Es un proyecto fundamentalmente mío en el que pongo en práctica un espíritu. Comencé con el objetivo de que fuera una ventana abierta para las músicas de Castilla, precisamente por esa sensación de la que hablaba antes de que las músicas de nuestras tierras son nuestras, pero son también de otras tierras. Este es el tercer trabajo. El primero fue un poco más mezcla con jazz, donde estaba orientando el proyecto. El segundo, que se llama Tierra de nadie, ya apunta hacia las músicas moriscas y sefardís y, en este tercero, entra de lleno en esa dirección.

Y ha sido posible gracias a un crowdfunding. ¿Es complicado publicar música tradicional en nuestros días?

Es complicado. Vengo de Celtas Cortos y ahí estas en el circuito comercial. En general, ahora mismo es complicado publicar un disco; ahora el mercado discográfico se rige por otras leyes. Los que nos seguimos aferrando a un trabajo completo y poder mostrar una idea, un poco más elaborada en un proyecto preferimos seguir sacando disco. En este sentido, estoy muy agradecido a todos aquellos que han colaborado en el crowdfunding.

Un proyecto de música tradicional, y que detrás de todo hay un estudio.

En mi caso he tirado mucho de estudios y de trabajos de otros, y me dedico más a la reinterpretación y reelaboración. Ese trabajo de folcloristas y de gente que ha recogido toda la esa tradición me sirve como inspiración para lo que voy a desarrollar después, que no deja de ser un trabajo de imaginación en torno a esas ideas. No quiero ser muy fiel, dejo que fluya la imaginación. Digamos que es una especie de novela histórica en la que hay una parte de historia y otra de imaginación.

‘El pasado es irreparable pero el futuro no’. Es una de las frases que utilizas en la presentación de Barrio mudéjar y que nos lleva a una profunda reflexión.

En el concierto hago referencia a esa expulsión de los judíos, y la expulsión de los moriscos cien años más tarde. También de ese periodo de convivencia y de asimilación cultural. No se sabe a ciencia cierta si fue una utopía, pero yo lo utilizo como excusa para plantear una convivencia entre culturas y entre personas. Si se expulsaron a los judíos y los moriscos, que no se conviertan los mismos errores que se cometieron entonces y que por desgracia se siguen cometiendo en nuestros días.

¿Qué estilos e instrumentos nos encontramos en este último trabajo?

Parto de la música castellana, aunque en este caso se extiende un poco a toda la Península, yendo hasta una mezcla de músicas sefardís y judías que había en ese periodo, también con un aire oriental, sumando partes más armónicas e improvisaciones instrumentales. En este trabajo toco la flauta y el ney, que es una flauta oriental. En directo llevamos el laúd árabe, que es muy importante, ya que luego se desarrolló la guitarra, además de todo tipo de percusiones, jugando con un piano y las voces.

Ha pasado por Murcia y también estuvo en Barranda dentro del museo de la música étnica, todo un emblema de la música tradicional a nivel mundial.

Me alegro mucho volver a Barranda. Estuve con un proyecto que sumaba electrónica y música celta en el encuentro de cuadrillas. Voy a poder conocer el museo, ya que tengo muchas ganas de verlo.

Con la perspectiva del tiempo, ¿Cómo recuerda su paso por Almenara y luego por Celtas Cortos?

La verdad es que lo recuerdo con mucho cariño. Con Celtas sigo teniendo contacto y me sigo subiendo al escenario con ellos. Quizás regrese con ellos en su próxima gira después de haber estado en la distancia. Ahora tienen algunos conciertos y seguramente esté con ellos. El grupo ha formado parte de mi aprendizaje, personalidad y de mi forma de tocar. Han sido veinte años que acaban formando parte de todo lo que tú eres, sería absurdo rechazarlo. Sigo quedando con ellos, seguimos siendo amigos y, desde luego, me alegro mucho por ellos.