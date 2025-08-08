El ‘I will survive’ de la leyenda Gaynor se eterniza en San Pedro

Una noche histórica para San Pedro del Pinatar y toda la Región de Murcia. No todos los días uno puede decir que va a tener la oportunidad de ver cantar sobre un escenario a una leyenda y reina de la música disco, góspel y soul como es la estadounidense Gloria Gaynor. Y los que tengan la oportunidad de asistir a un concierto que promete ser único sobrevivirán, claro que sobrevivirán...

Así lo dice su icónico himno de empoderamiento femenino I will survive. Desde que se lanzó allá por el año 1978 ha sonado prácticamente en todas las radios, todas las televisiones, en (casi) todas las casas, en fiestas, todo tipo de eventos...

No es ninguna ilusión: la célebre voz de Nueva Jersey -dos veces ganadora del prestigioso premio Grammy- estará el próximo martes en la localidad pinatarense para cantar como cabeza de cartel del festival ‘Sal de Música’. Este año solo ha ofrecido dos fechas en nuestro país: la celebrada a finales del mes de julio en el festival Tío Pepe Festival de Cádiz y la de este 12 de agosto en San Pedro.

Fecha: Martes 12, 21.30 horas Lugar: Nuevo Recinto Ferial de San Pedro del Pinatar Precio: Desde 40 euros

Más allá de la inmortal I will survive, la cantante pretende regalar al público una noche inolvidable repleta de otros temas como Never can say goodbye o I am what I am.

A sus 81 años y con más de cinco décadas de trayectoria, Gaynor presentará también su nuevo EP Happy tears, reafirmando su mensaje de empoderamiento y superación ante un recinto ferial de San Pedro que se entregará en cuerpo, voz y alma a la estrella internacional.

Feminismo musical pionero

I will survive fue además una de las primeras ocasiones en la historia de la música en que una mujer exhibía su fortaleza después de una ruptura amorosa, un rasgo que aprecia en ‘hits’ recientes «como Flowers de Miley Cyrus». «Sí, las mujeres somos poderosas y no nos moriremos por no tener a un hombre a nuestro lado», suscribía recientemente en una entrevista con EFE.

«Es mi canción favorita de mi repertorio porque sé que va a ayudarme a cumplir mi primer objetivo en cualquier concierto: darle al público algo que permanecerá incluso cuando acabe el concierto», explica sobre este éxito que le dio su primer Grammy.

Gaynor siempre ha armado una cerrada defensa de la música disco frente a quienes acusaron a este estilo de ser un vehículo de evasión, falto de compromiso social: «Es la única música en la historia que ha juntado a gente de distinta raza, credo, color, nacionalidad o grupo de edad».

Además, nunca ha visto problemas para conciliar su profunda fe y su condición de icono de la comunidad LGTBI gracias sobre todo a I will survive. «Dios me quiere, ¿por qué habría de estar en contra de nadie que a mí me quiera?», argumenta.

Lo que está fuera de toda dudas es que el público -regional, nacional e incluso internacional- que vaya a verla el próximo martes en San Pedro la va a querer y aplaudir como lo ha hecho durante décadas: con admiración, entusiasmo y al ritmo de sus himnos inmortales.