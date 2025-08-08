Segunda semifinal en La Unión: noche estrellada en el Cante de las Minas

Es posible que, para nosotros, simples mortales, no sea comprensible lo que conlleva pisar las tablas de la Catedral del Cante. Una Catedral imponente, con una cruz no impuesta por obispos y cardenales, sino por unos sacerdotes muy especiales: los aspirantes a los galardones. Unos sacristanes que conforman la historia del Cante de las Minas, cuyo escenario volvió a llenarse de los mejores talentos del mundo flamenco una noche más.

Esta especial misa de talentos la inauguraría el pianista almeriense José Carlos Hanza Fernández. Si bien se suele decir que lo mejor para el final, asumo que debe ser esta la excepción a la regla. Escribo estas líneas con tal convencimiento, que me atrevo, sin miedo a equivocarme, a pronosticar que este joven de 19 años es el más serio candidato al premio Filón. Una técnica que no dejaba lugar posible a errores, un más que tremendo dominio del pedal, sumado a la elegancia de su interpretación, dejaba patente su pretensión de victoria. Sus dedos parecía que bailaban por las teclas del piano. El ambiente se llenaba de jondura mientras José Carlos se fundía con el instrumento. En primer lugar, interpretó una taranta, en la que destacaron las secciones por graves y medios graves.

La sensación que se transmitía no era sino la de un ambiente lleno de sonido, de notas y armónicos que seguían la candencia frigia como un maestro que enseña a su alumno, sacando lo mejor de su repertorio. Una perfecta compenetración entre el intérprete y su música. Finalizaría con una soleá y bulería. El almeriense intentaba (y conseguía con enorme éxito) dirigir la melodía del registro agudo hacia un símil con la voz femenina, ídem del registro medio y bajo con la voz masculina, creando un juego entre ambas. Se iría con un final grande, levantando al público del Mercado Público de La Unión entre aplausos y vítores varios. Por su parte el chelista Raúl Herrera interpretaría un taranto y una soleá por bulería, de enorme calidad técnica, aunque menos expresiva que la ejecución de Hanza.

En lo relativo al baile, el gaditano José Viñas danzaría por taranto y seguiriya, ambos similares técnicamente, aunque con sus diferencias estilísticas. Destacó el taranto, en el que reinó un cuidadosamente seleccionado zapateado, tónica principal del baile. Para cerrar este, no desplantó (como sí hizo un par de veces en secciones anteriores), sino que optó por abandonar el escenario con el final de la música.

Respecto al cante, pudimos contar con Francisco Heredia (que cantaría por minera, taranta, granaína y soleá), Anabel de Vico (que llevaría minera, murciana, granaína y seguiriya), Gregorio Moya (que inundaría la Catedral del Cante con una minera, malagueña, cartagenera y mariana, este último un palo poco común), y Lidia Rodríguez (que interpretaría una malagueña y un abandolao). De todos estos debemos destacar las actuaciones de Gregorio Moya y Lidia Rodríguez. El manchego levantaría al público con su minera, dejaría a este atónito con su mariana, y finalmente le quitaría el aliento con la solemnidad de su malagueña. El punto fuerte de Moya, sin duda, los melismas. La expresividad y el manejo del diafragma en el alargue de las sílabas y la puesta en música de estas fue la ventaja respecto al resto de participantes, que presumieron antes una buena técnica diafragmática que la expresividad del cante. La excepción a esto último fue Lidia Rodríguez. La joven sevillana se echaría al cante por malagueñas y abandolao (palo derivado de fandangos). Destacar su voz lírica y su control de las dinámicas (fuertes y pianos), y el enlace realizado entre ambos palos. Para el abandolao realizaría una entrada grande, y posteriormente haría gala de su expresividad natural para cerrar el cante con reverencia.

La guitarrista Mercedes Luján sería la única intérprete de este instrumento en esta gala. Su guitarra reflejaba perfectamente el espíritu que quería transmitir. Un espíritu completo y honesto, que aprecia el valor de lo tranquilo y lo delicado de igual forma que el jaleo y la algarabía cuando toca. El sonido metálico de las cuerdas de su guitarra contrastaba con su articulación, perfectamente marcada. Merece la pena resaltar el contraste entre las secciones de punteo más líricas y las de jaleo, con más rasgueo. Podríamos incluso atrevernos también a pedir el pase a la final de esta artista, pues sobran razones para ello.

Siempre que se va al Cante de las Minas, concretamente a su concurso, base de este, se llega con una cierta incertidumbre. No por el desconocimiento del devenir de sus galas, sino por todo lo contrario, por la seguridad de que algo diferente, nuevo, curioso, o sorprendente va a haber en ellas. De esta segunda semifinal pudimos salir con la mejor de las sensaciones, que auguran una grandísima final este sábado, aunque esto lo dejo al criterio del jurado. Por mi parte, una vez más, le animo a usted, querido lector, a que de el salto. Un salto a sentir, a ver, a oír, y a vivir. Un salto al Cante de las Minas.