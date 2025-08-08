La secuela de ‘Los futbolísimos', un taquillazo gestado en la Región

Los murcianos que vayan a ver la película ‘Los futbolísimos 2’ secuela de ‘Los futbolísimos’, la película basada en la popular saga de libros que se estrena este viernes, podrán reconocer distintos escenarios. Muchas de las escenas del filme se rodaron en la Región en agosto del pasado año .

En concreto, la Región de Murcia Film Commission facilitó con las oficinas de los ayuntamientos de Lorca, Mazarrón y La Unión el rodaje de la película en la playa de Nares, la playa de El Castellar, la tienda Tejidos Casa Alejandro y la Casa consistorial, todos en el municipio de Mazarrón; en la Mina Agrupa Vicenta de La Unión; y en el campo de fútbol Puntas de Calnegre de Lorca.

Entre el 19 y el 30 de agosto del pasado año se dejaron ver por estas zonas de la Región actores como Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, así como el director de Los futbolísimos 2, Miguel Ángel Lamata, entre otros.