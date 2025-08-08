El proyecto personal del legendario bajista de Iron Maiden llega a Murcia

El legendario bajista Steve Harris (alma y corazón de Iron Maiden) vuelve a los escenarios españoles con British Lion, su proyecto más personal. Lo que hace especial esta gira es la proximidad con el público: salas pequeñas, contacto directo, la oportunidad de ver a una leyenda del metal a escasos metros. Un lujo que pocos fans del género pueden dejar pasar.

Conocido por haber definido el sonido del heavy metal con su inconfundible bajo galopante y su visión inquebrantable, Harris continúa en esta aventura con una banda que, aunque marcada por su estilo inconfundible, ofrece una experiencia completamente distinta a la de Maiden: más cruda, más directa, más cercana. British Lion han crecido hasta convertirse en una máquina de directo, recorriendo clubes y festivales de todo el mundo con un sonido que mezcla rock progresivo, heavy metal y hard rock británico clásico con una energía arrolladora. A lo largo de su trayectoria han conquistado públicos de Europa, América y Asia, participando en eventos como el prestigioso Monsters Of Rock Cruise. Cosechan elogios y dejan huella en la escena musical por su potente directo y su enfoque innovador con identidad propia. Atraen tanto a nuevos oyentes como a fieles seguidores de Iron Maiden. Quizás encajen con el AOR de grupos como Journey, con el rock’n’roll de la escuela UFO, incluso con las sonoridades no tan añejas de Soundgarden.

Con Harris acompañado por Simon Dawson, actual batería en directo de Maiden, British Lion repasarán sus dos álbumes de estudio: British Lion (2012), con tintes más melódicos y personales, y The burning (2020), más directo y enérgico, que les consolidó como algo más que un simple pasatiempo .

Fecha: Mañana, 21.30 horas Lugar: Sala Mamba! Precio: 19 - 33 euros

Abriendo la noche estará Tony Moore’s Awake, proyecto del que fuera el primer teclista de Iron Maiden a finales de los 70, antes de la grabación de su icónico debut, y excantante de Riot. Una ocasión perfecta para revivir parte de la historia fundacional del heavy británico.