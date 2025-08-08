El legado de Nacho Para resonará en el Cartagena Jazz Festival

El Cartagena Jazz Festival rendirá el próximo mes de octubre un sentido y emocionante homenaje al músico Nacho Para, alma de la banda Bantastic Fand y figura clave en la escena musical cartagenera, fallecido el pasado mes de diciembre a los 61 años de forma repentina. Con Para al frente, Bantastic Fand dejó su propia huella en el festival de la ciudad portuaria con actuaciones en varias ediciones.

En este emotivo encuentro -que tendrá lugar el 30 de octubre a las 20.30 horas en el El Luzzy-, músicos, periodistas (él también lo era aparte de músico) y amigos personales de Nacho Para se darán cita para celebrar su memoria a través de sus canciones, sus textos y su espíritu. «Será una velada de recuerdos compartidos, donde se pondrá en valor su obra y su forma de estar en el mundo: cercana, honesta y generosa. Una fiesta de la palabra y la música, como a él le hubiera gustado», aseguran desde el festival, que ha dado a conocer un nuevo adelanto de su programación.

Así, también Bantastic Fand, su grupo de cabecera, liderado por Paloma del Cerro, Paco del Cerro, Carlos Campoy, Iván Estefanía y Fernando Rubio, se subirá al escenario acompañado de artistas invitados que reinterpretarán parte del cuidado repertorio de Nacho. Y como él mismo solía decir, «no importa tanto dónde lleguemos, sino que el camino sea bonito», una frase que resume no solo su trayectoria artística, sino también la forma en que vivió la vida.

Además, El Luzzy, acogerá los concierto de uno de los componentes de Ezra Collective, Ife Ogunjobi, que presentará su concierto en solitario, y el de uno de los instrumentistas más prestigiosos, originales e imprescindibles del jazz europeo del siglo XXI, Matthieu Saglio, en formación de cuarteto. Cada uno de los conciertos cuesta 10 €. Las entradas ya están a la venta en jazzcartagena.es.

El trompetista Ife Ogunjobi, conocido por formar parte de la aclamada banda británica Ezra Collective, actuará el jueves 6 de noviembre a las 20.30 horas. Por su parte, el violonchelista francés Matthieu Saglio, en formación de cuarteto, llevará al Cartagena Jazz Festival su particular universo sonoro, donde el jazz se encuentra con músicas del mundo y ecos del Mediterráneo, el 13 de noviembre a las 20.30 horas. Cabe recordar que el Cartagena Jazz Festival ya había anunciado el Paco de Lucía Legacy, así como los conciertos de Morgan, Kandance Springs, Paquito D´Rivera, Gustavo Santaolalla, Tigran Hamasyan, Dorantes & Moisés P. Sánchez, Stacey Kent, Cécile McLorin Salvant, Gilipozz, Al Dual y Perro.