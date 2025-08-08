Leandro Parra, pintura, emoción y tiempos: superpuestos

Una vez que se ha admitido que el libre juego de las asociaciones que se convierten en parte integrante de la obra se debe a la disposición de los signos, estas asociaciones tienen su lugar entre esos contenidos que la obra reúne en su propia unidad, con todos los dinamismos creadores que se derivan.

Umberto Eco

El tema como excusa, más allá de los signos con los que podamos articular el significado de la obra de arte. Decía Harold Rosenberg en su conocido texto La tradición de lo nuevo que, en la pintura –se refería a la pintura realizada por los expresionistas abstractos americanos, en contraposición a la pintura europea–, no se han eliminado las manzanas para dar lugar a relaciones perfectas de espacio o de color, se habían hecho desaparecer para que nada pudiera obstaculizar la acción de pintar… Y no, no es necesario hacer desaparecer los objetos, ni aquel referente tan recurrente de las manzanas de Cézanne ni desdeñar el tema como excusa para reencontrarnos con la pura pintura, con el goce que procura el hecho, la acción, de pintar.

Desayuno en la ventana, el tema como excusa. Superposición de capas y texturas, de lecturas múltiples, que actúan en el cuadro como un depósito de distintos momentos y diferentes situaciones anímicas; un depósito de tiempo… acentuado por contrapuntos de tonos y luces que hacen estallar en pedazos ese recuadro descompuesto en líneas, trazos y manchas que parecen recordarnos que hablamos de pintura, del puro placer de la pintura… Y la inclusión, en ese ángulo inferior, de unos elementos que quieren remitirnos a una mesa sobre la que se posan, en sugerentes y casi irreconocibles formas, un plato, la taza y la jarra que parece referir un momento íntimo en el discurrir de la vida diaria del pintor. Aunque quizá esos objetos, cuya presencia bien puede justificar el título de este hermoso óleo, sean solo un pretexto para compensar la expresividad de la pincelada y la densidad del color y las formas… Atrevimientos pictóricos. El tema como excusa.

Una difícil, poética y elegante armonía la que Leandro Parra ha logrado a través de estos colores terrosos, manejados con pasmosa facilidad… tonos tierra con los que a otros pintores les habría resultado complicado lidiar, y que aquí funcionan como un sugerente, y casi sofisticado, acorde musical. Un cuadro que a mí me retrotrae –ya me ocurrió cuando contemplé aquel acrílico de grandes dimensiones, pintado por Leandro en 1988, y que hoy pertenece a la colección de la Comunidad Autónoma de Murcia, de enigmático título: Una cena con…– a la obra de otro maestro murciano –en este caso perteneciente a aquella Generación del 27 que Martín Páez definió como la época dorada del arte en Murcia– capaz de manejar, con provocadora soltura y perfecto alarde, estos juegos de color que, respetuosamente, podríamos tildar de sucios: Joaquín García, Joaquín, solo Joaquín.

Desayuno en la ventana, una obra que se nos aparece despojada de coartadas, y centra en la propia pintura el sentido, la razón de su existencia. Lo que, en una vuelta de tuerca, parece convenir con los lazos que vinculan la pintura de Leandro Parra con aquel movimiento de la Transvanguardia Italiana al que estuvo tan cercano. Un movimiento que propugnaba que el arte, el artista, debía redescubrir su propio papel específico, dejar de flagelarse y ejercer por puro placer la actividad creadora, hacer del arte una experiencia que debe recuperar la humildad del trabajo, de la creación… el privilegio de la reserva, de la concentración, de indagar en una historia y un lenguaje propio… En 1983 Leandro era uno de los artistas –junto a su amigo Luis Manuel Pastor– exclusivos de la galería italiana Chisel, con la que expuso en compañía de artistas tan significativos en el arte contemporáneo como Mimmo Paladino.

Es esta una obra, una propuesta visual, arriesgada, plena de osadía, y donde el pintor muestra sin tapujos, ni excusas, su manera, su saber hacer, su personal lenguaje plástico. Un cuadro, una pintura, que nos habla solo de pintura, sin necesidad de escudarse en relato alguno… apenas ese desayuno, que espera en la mesa, junto a la ventana, como excusa para abordar esta atrevida composición. O puede que sea la respuesta del artista a una situación que, imposible expresar con palabras, ha preferido transferirnos con la intensidad de la pincelada, con la atmósfera densa del color. ¿Acaso cada cuadro no es, sino la respuesta a una pregunta? El tema como excusa.