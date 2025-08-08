Francisco Bagó, el pintor de las películas

La figura de Francisco Bagó Ramírez se convirtió en una presencia familiar en la Murcia de los 50, 60 y 70, a menudo encaramado a una escalera para colocar en la marquesina del Cine Rex la imagen de actores y actrices.

Cuando lo conocí, todavía conservaba como oro en paño muchos de los prospectos que le servían como modelos, una vez cuadriculados a lápiz por él y pasados a tamaño gigante, para utilizarlos como reclamo publicitario para adornar el exterior de las distintas salas del Circuito Iniesta: Teatro Circo, Imperial, Sport Vidal, Popular, Gran Vía y, sobre todo, el Cine Rex y el Coy, que con sus grandes marquesinas, admitían carteles de hasta diez metros cuadrados que transformaban los alrededores de estos cines en un trasunto de la cinematográfica Gran Vía madrileña.

Había empezado a trabajar en la Empresa Iniesta en 1948, y lo hizo pintando aquellos cristales anunciadores de las próximas películas que se exhibían en los intermedios, una labor por la que le pagaban ocho pesetas.

El tamaño de un cartel tipo para el Rex era de 2,70 por 1,60 metros, unas medidas que coincidían con la de la sala que tenía habilitada en casa para realizar sus trabajos. En los años 50 le pagaban la irrisoria cantidad de 110 pesetas por aquel trabajo, estando incluida en aquella suma la colocación del cartel, acción que a veces adquiría tintes peligrosos, como en aquella ocasión, en 1949, en la que hubo de cruzar el río y adentrarse en la que todos conocíamos como Isla de las Ratas, frente a la Glorieta, para colocar, con los numerosos roedores inquilinos del lugar como únicos espectadores, un cartel gigante de el Río de la plata, con Errol Flynn, como protagonista. Al día siguiente, los numerosos murcianos que pasaban por el Puente Viejo podían divisar el rostro de un cowboy con un humeante Colt 45.

Francisco Bagó poseía una velocidad artística de crucero impresionante: durante mucho tiempo realizó un cartel diario, con los que debía nutrir todas las salas de la capital en las que trabajaba –que eran casi todas–.

La censura franquista le dio un trabajo añadido, ya que a menudo tenía que hacer apaños para que las estrellas no aparecieran con más turgencias que las autoridades permitían. Bagó alargó vestidos, ocultó piernas y cerró escotes siguiendo instrucciones de aquellos que se empeñaban en salvar del infierno a nuestros padres y abuelos a base de privarles de la visión, pongamos por caso, de las piernas de una provocadora Ava Gardner. Proporcionó a Marilyn Monroe o Rita Hayworth una imagen más acorde con la de aquella España poco propicia a la concupiscencia y las alegrías carnales. En una ocasión le obligaron a tapar el pecho a Esther Williams de aquellos ya de por sí recatados bañadores de sus películas, y a tapar las piernas de Sara Montiel en La bella campesina alargándole su falda. Todo fuera por salvar a nuestros paisanos de la tentación y, por ende, del fuego eterno, algo que, por otra parte, no debería asustar a los murcianos, tan acostumbrados a esta canícula casi ígnea.

Era Francisco Bagó una persona perfeccionista en extremo, que no dudaba en romper un trabajo que le parecía inadecuado. No ocurría esto en el caso de Elizabeth Taylor y Spencer Tracy, actores a quienes tenía cogido el tranquillo. Recordaba en una ocasión que, en La Conspiración de silencio le salió un Spencer al que solo le faltaba hablar.

Hoy, la obra de este artista, desgraciadamente, se ha perdido, pero sus recreaciones de las grandes películas han quedado prendidas para siempre en las retinas de nuestros paisanos de tres generaciones.