Alejandro Fernández, máximo exponente de la música mexicana, en Murcia

Alejandro Fernández, el cantante conocido como ‘El Potrillo’, es en la actualidad el máximo representante de la música mexicana. Regresa a España con la gira ‘Alejandro Fernández en vivo’: promete conquistar una vez más al público español p resentando su nuevo álbum, De rey a rey, e interpretando los mayores éxitos de su carrera, incluyendo un homenaje especial a su padre, Vicente Fernández, acompañado de músicos y mariachis.

Ganador de cuatro Latin Grammys, incluido el de ‘Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi’ con Te llevo en la sangre (su 17º disco), además Alejandro tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, ingresó en el Salón de la Fama de Billboard y ha recibido el Icon Award de los Latin AMAs, entre otros reconocimientos. Ha vendido más de 35 millones de discos a nivel mundial, lo que le mantiene como uno de los mayores referentes de la música ranchera, además de sumar colaboraciones con artistas como Beyoncé, Christina Aguilera, Marc Anthony y Sebastián Yatra.

‘El Potrillo’ es una de las estrellas con más presencia en la música actual, y sigue conquistando a las nuevas generaciones. Con más de 15 millones de oyentes mensuales y más de siete millones de seguidores en Spotify, se mantiene como el principal representante del género ranchero en el mundo. Pisó el escenario por primera vez a los cinco años. A los 22 lanzó su primer álbum y comenzó su carrera profesional. Desde entonces, ha demostrado su versatilidad en distintos géneros, dominando tanto las listas de pop como las de música regional mexicana. En 2009 debutó simultáneamente con tres álbumes en el Top 10 de Top Latin Albums de Billboard. Alejandro Fernández fue el primer artista latino en colocar discos en el número uno de ventas durante cuatro décadas consecutivas, y tiene el récord de ‘números 1’ de un solista en esta década, con once en la lista de Billboard mexicana desde 2020,.

Fecha: Martes 12, 21.30 horas Lugar: Plaza de Toros de Murcia Precio: Desde 66 euros

Más allá de su música, Alejandro ha demostrado su compromiso con diversas causas. El Congreso de los Estados Unidos lo reconoció por sus cuatro décadas de contribución a la música mexicana, la cultura latina y su impacto humanitario global. Su generosidad, compromiso y espíritu altruista han hecho que su impacto trascienda los escenarios.

De rey a rey se configura como un acto de reconocimiento y gratitud hacia la figura de Vicente Fernández. El lanzamiento marca un momento significativo en la carrera de su hijo, no solo por el valor simbólico que representa, sino también por la dimensión artística y técnica de la producción, concebida como un homenaje profundo a la trayectoria de uno de los íconos más influyentes de la música ranchera. Fue grabado en vivo desde la Plaza de Toros La México, escenario emblemático que acentúa el carácter íntimo y solemne del proyecto. La producción estuvo a cargo de Edén Muñoz, combinando la interpretación en directo con un tratamiento sonoro que resalta la emotividad de las canciones. Este entorno permitió transmitir con fidelidad la herencia cultural que Alejandro Fernández ha recibido y sostenido a lo largo de su carrera. Sin embargo, el álbum no se limita a ser una reinterpretación de temas clásicos ya conocidos, sino que reafirma el compromiso del hijo del Charro de Huentitán con la música mexicana, y refleja su evolución dentro del género.