Primera semifinal del Cante de las Minas: un concurso para reunirlos a todos

Cuando Asensio Sáez, Esteban Bernal y Manuel Adorna crearon el Festival del Cante de las Minas, con base en su concurso, seguramente no pensarían que llegaría hasta nuestros días. Desde 1961, el concurso del Festival ha descubierto a grandes artistas, y promocionado a otros ya conocidos. Los casos más paradigmáticos son los de Pencho Cros (mítico cantaor unionense, tres veces ganador de la Lámpara Minera, y homenajeado este año en el 100 aniversario de su nacimiento), Miguel Poveda (quien fue en tiempos alumno de Pencho, aprendiendo de él la minera, y ganador de la Lámpara en 1993), o Mayte Martín, quien actuó recientemente ente una de las galas flamencas de este Festival Internacional del Cante de las Minas.

Un año más, comienza el concurso del cante de las minas, con artistas tan únicos como diferentes, en todas sus modalidades. Voces, guitarras, instrumentos y tacones abrieron esta etapa del festival, que comentaré con más anchura y dedicación en las líneas siguientes.

La gala inició con el pianista manchego Lorenzo Moya, que interpretaría una minera y una bulería. En primer lugar, interpretó la minera. Las primeras notas y sensaciones fluctuaron entre el registro medio y el grave, con algunas visitas hacia el agudo, aunque muy puntuales. Prosiguió 'doblando las voces' (tocando lo mismo en ambas manos y sus respectivos registros), con gran acierto. Sin embargo, la tónica general de su interpretación no se adhería al carácter propio de una minera, no por ello dejando de lado la genialidad de su arte. Su capacidad de improvisación de melodías y de modulación de las mismas debe ser puesta en valor, mientras rodea los acordes base de la minera con suma creatividad, aunque sin llegar a realizar una minera pura, para cerrar esta con un recorrido completo del piano ascendentemente. De la bulería es destacable su uso del pedal, y su pulcritud en la interpretación, pudiendo identificar las notas una por una a pesar de la velocidad de sus manos.

Le siguió la cantaora Ostalinda Suárez. La onubense interpretó una taranta cartagenera y una 'flautasía', obra preparada para su instrumento, la flauta travesera, con carácter aflamencado. Sorprendió con un comienzo melódico en la taranta, para acabar en su flautasía con frullatos (sonidos de 'r' fuerte en la flauta), picados, y desafinaciones intencionadas a modo de 'gallos', imitando la expresión de un cante roto.

La primera concursante en la modalidad de cante fue Raquel Salas, que llevaría los cantes por mineras y granaína. Si bien la falseta de la guitarra pecó de una cierta brutalidad en el golpeo de sus cuerdas, y una ligera suciedad en el entendimiento del sonido, esto cobró sentido cuando llegó la voz de Salas. Un cante soplado, contrastante, vibrante, llenó la estancia durante varios minutos en que sonaba una minera dedicada a La Unión y a Encarnación Fernández. Debo resaltar dos aspectos de la ejecución de esta cantaora: el primero de ellos, la perfección del tercio fuerte ascendente, con suma expresividad; el segundo, un detalle menos acertado a mi parecer, que fue la prolongación de algún tercio de forma algo excesiva en el tiempo, con lo que se perdía la expresividad de este parcialmente, aunque entiendo que este es un detalle más bien subjetivo. Sobre la granaína me veo obligado a destacar las secciones piano (de poco volumen), realmente cuidados y de gran sensibilidad.

Llegaría pues el que fuera el único guitarrista de la noche, Samuel de Encarni, que ejecutó, con sus luces y sombras, una minera y una guajira. Le siguieron Iván Chaskío al cante, Ofelia Márquez al baile, y nuevamente un cantaor, Andreles Amador. De estos, Iván se establecería como el más serio candidato a la Lámpara Minera, galardón principal del Festival. El alicantino cantaría por cartagenera, alegrías, minera y seguiriyas. La primera cartagenera pasó como un susurro, con una voz tremendamente soplada, y llena de expresividad, en la que destacaron varios quejíos, delicados y cuidadosos en su elaboración. La guitarra de Antonio Muñoz ayudó a la superación de la prueba de las alegrías, que, si bien no fueron su mejor palo, sí se hicieron disfrutables. En el regreso a tonos frigios y menores, la minera vino acompañada de una gran gesticulación corporal, marcada por los fluidos movimientos de brazos y cabeza. La seguiriya constituiría el culmen de su interpretación. Sin duda alguna, el palo por el que mejor desempeñó el cante, con un sentimiento difícilmente igualable. Un canto con dolor, en el que fue habitual la sensación de que se “pellizcaba la voz”. Ayudado por un cambio a mayor en el final de la guajira, cerró con una copla habitual en menores, para completar una gran performance.

Andreles Amador ofrecería unos fandangos y otra seguiriya, haciendo gala de su control de las dinámicas y el volumen de su voz, así como de su pulida técnica vocal, que le permitía cambiar de registro a placer (de pecho a garganta, etc.). Finalmente, Ofelia cerraría la noche con una caña de gran estilo y ejecución, no sin antes interpretar un sonado taranto, en el que los pies se movían de forma tan desenfrenada que fueran a separarse de ella y a seguir bailando ellos solos.

Una noche memorable, sin duda, que nos deja expectantes ante lo que está por llegar. Sobre todo, queda la gran pregunta, que, aunque temprana por el momento, tanto usted, querido lector, como yo desde mi escritorio, la estamos pensando, ¿quién se llevará el premio? Le animo a que siga con esa curiosidad, y a que la transmita a aquellos que no comprenden aun la grandeza, muchas veces minusvalorada, del Cante de las Minas.