Luz Bañón, arte para explicarnos a nosotros mismos

Luz Bañón es profesora de escultura y medios audiovisuales en la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Es también economista, y durante 15 años fue auditora de cuentas, una dedicación que, probablemente, ha intervenido en el modo de enfrentarse al arte y realizar esas instalaciones suyas tan personales en las que la experimentación entre el espacio y el tiempo juegan un papel primordial.

Cuando se matriculó como alumna en la facultad de Bellas Artes de la UMU, Luz tuvo claro que aquello era a lo que quería dedicar su vida profesional.

Realiza instalaciones escultóricas y audiovisuales, intenta que el espectador participe activamente, y no darle un punto de vista inamovible, para que sea él quien interprete y cierre la obra. Por eso las suyas nunca están cerradas, sino que son siempre participativas. A Luz le encanta el lenguaje del arte como instrumento preciso y precioso que haga pensar a quien lo contempla, y que le permita pensar en cosas importantes para la sociedad. O explicar ciencia, que es una posibilidad del arte que le encanta. Porque el arte puede hacer que resulten meridianamente claros ciertos procesos de la naturaleza o aspectos científicos muy farragosos de entender, asegura.

Sus exploraciones multidisciplinares están influenciadas por el concepto de deriva, y sus obras intentan capturar la interacción entre memoria, espacio y experiencia personal. La propia Luz Bañón describe su proceso creativo como de carácter orgánico, un proceso que comienza de manera inconsciente, documentando ideas espontáneas que evolucionan con el tiempo.

Asegura que el arte es un idioma universal que puede ser entendido por cualquier persona. Con su obra habla de la experimentación del espacio y el tiempo, de cómo percibe cada cual un tiempo que nos es ajeno, que es el pautado por otros seres humanos, afirma. Y esas premisas las utiliza para hablar de las fronteras, de las externas, implantadas en el mundo, pero también de la identidad de cada cual, que no deja de constituir una frontera con el resto de los seres humanos.

En El sentido del lugar. Identidades líquidas exploró el hecho de vivir juntos en ciudades difusas, en las que todos estamos influenciados por todos y, al mismo tiempo, influimos en los demás. Se trataba de una metáfora de cómo adaptamos continuamente nuestra identidad como consecuencia a ese fenómeno de homogeneización social que se desprende de la globalización en la que estamos insertos.

En La memoria de los días, una obra que constituyó su primera investigación de Bellas Artes en la Universidad de Murcia, después de hacer un ejercicio de deriva por las calles de Murcia, la profesora de la UMU adquirió consciencia de que percibía la ciudad y el espacio de una forma diferente a como la sentían otras personas. Era su manera de captar el paso del tiempo y la memoria.

Bañón explica que existe el concepto heterocronía, que habla de cómo experimentamos el tiempo en función de nuestra particular situación. Y como reza la famosa pintada reivindicativa que se convirtió en meme de éxito en España y Latinoamérica: emosido engañado. Lo hemos sido, dice, con esa nueva realidad que ha traído el teletrabajo, como antes lo habíamos sido con el correo electrónico y con todas y cada una de las innovaciones tecnológicas con las que se nos prometía que alcanzaríamos mayores niveles de libertad. Lejos de liberar, estos avances han acabado invadiendo nuestro tiempo personal, atándonos, alienándonos, y diluyendo las fronteras entre lo laboral y lo privado. «Hemos sido engañados –argumenta– al aceptar que el tiempo del trabajo sea tan flexible y no poner límites. Nos perdemos en una jornada laboral interminable que absorbe nuestra vida entera», asegura.