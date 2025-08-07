"Gafas, pareos, camisetas": el sonido de la venta ambulante en la playa

A las once de la mañana, Seynabou, una mujer africana, se pasea por la línea de playa de Entremares de La Manga a través del pasillo que queda entre los bañistas y el mar. Mientras camina de un lado a otro de la orilla va dejando las huellas de sus chanclas de goma en la arena. En su mano derecha lleva un puñado de hilos de colores atados entre sí a modo de trenza. En la otra mano porta un cartón plastificado donde hay ocho fotografías ordenadas en dos columnas, cuatro fotos por cada una, con modelos luciendo peinados étnicos.

Como ella, una decena de personas recorre el mismo pasillo entre personas y agua, ofreciendo camisetas de fútbol, pareos, gafas de sol, calzoncillos, sombrillas, toallas y latas de refrescos. Estas personas están vendiendo en la playa, sin permisos ni licencias, pero también sin seguro ni contrato.

Seynabou es senegalesa y en su idioma natal, el wolof, su nombre significa belleza y elegancia. Ella vive en Murcia capital, donde fuera de la jornada estival trabaja en un almacén o en el campo, según la estación, pero en julio y agosto se traslada a la playa a trenzar a los veraneantes con los hilos multicolor que lleva en su mano.

Ante la pregunta de cuál es su público objetivo, si son extranjeros o nacionales, responde que «a todas las personas de Dios», pero que, sobre todo, a «pequeñitas, mucho más a niñas pequeñas», por lo que gana menos dinero, ya que, de entre los 20 o 30 euros que deja una persona adulta, en niñas suele cobrar unos 10 o 15 euros de media.

Este verano está siendo malo para el negocio: «Este año no vale. Todo el mundo está igual, no sé qué pasa, yo pregunto a amigas en Valencia y lo mismo», dice con una sonrisa mientras se despide con «au revoir».

Cuando hace sol, un elemento que no debe faltar son las gafas de sol, aunque siempre hay algún despistado, o eso dice Babacar, que vende este tipo de lentes y relojes. Este año, como opinan todos los que realizan la venta ambulante, anda flojo: «El año ça va mal, mucho más diferente que el año pasado», dice a caballo entre el español y el francés; «solo da para vivir, entre 30 o 35 euros al día», asegura. Para Babacar la jornada se alarga más que para otros, pues, cuando la gente abandona la playa se da una vuelta por el paseo para intentar vender algún reloj. «Suelo hacer unas 12 horas par jour (al día)», cuenta.

Perlados por el sudor, Mamadou e Ibrahima hacen ronda por la playa cargados de perchas con camisetas de fútbol; uno de ellos porta la mochila con más género, así reponen lo que van vendiendo y, cuando se cruzan entre ellos, se la intercambian para repartir el peso de la larga jornada. «Hay que ganarse la vida; si no dan trabajo, tenemos que buscar la forma de comer», dice Mamadou. De un lado del grupo de camisetas se encuentra el dorsal 22 del Betis, perteneciente a Isco Alarcón; al otro, el 5 de Bellingham con el Real Madrid, pero la elástica favorita de los veraneantes es el 10 del FC Barcelona: «Lamine Yamal es la que más nos piden, en niño como en adulto. Otros años era la de Mbappé, del PSG y luego del Madrid, pero este año es de Yamal», asegura Mamadou.

Al caer la tarde, la playa se vacía y con ella también la venta ambulante. La actividad, aunque no permitida por la normativa, es una de las pocas vías de subsistencia para quienes no pueden acceder a un empleo regularizado debido a su situación administrativa. A la problemática legal y fiscal, se suma la dimensión social: la falta de protección frente a la explotación laboral y la vulnerabilidad extrema de quienes la ejercen.

Mientras esperan una solución, las chanclas de goma de Seynabou, Babacar, Mamadou y tantos otros seguirán dejando huellas en la arena, huellas que desaparecerán cada noche con la subida de la marea, hasta volver a dibujarlas al día siguiente.