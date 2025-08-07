"Se debería realizar una guía turística en el Mar Menor sobre la mitología de Salabrio"

La escritora María Pilar Conn presentó el pasado miércoles por la tarde en Cartagena su último libro, Salabrio y la pandilla del Cabo, una novela en la que, entre aventuras de un grupo de jóvenes chavales, se adentra en la leyenda ancestral del monstruo mitológico del Mar Menor.

La autora informó que descubrió a Salabrio en un libro de Juan Francisco Jordán, el cual se lo contó un anciano que vivió cerca del Mar Menor. «Hay pescadores que decían haber visto a Salabrio: un monstruo que habitaba en la Isla de El Barón y que se desplazaba desde San Pedro del Pinatar a Cabo de Palos a través de las golas de La Manga».

La leyenda de Salabrio forma parte de la tradición popular que se transmite de generación en generación. «Se trata de una criatura descrita con un cuerpo largo y con una cola que recuerda la de los caballitos de mar. Es considerado un guardián del Mar Menor, y puede ser invocado para pedirle favores, aunque también tiene un lado oscuro con terribles consecuencias».

Asimismo Conn aclaró que «este libro no es solo una novela de aventuras y leyendas ancestrales del Mar Menor sino, también, una historia sobre la amistad, la lealtad y la importancia de los lazos familiares».

Posteriormente se abrió un coloquio entre los asistentes moderado por Ana Escarabajal, persona clave en el mundo literario de Cartagena, la cual concluyó que «Salabrio se merece que se cree una guía turística en el Mar Menor sobre este personaje mitológico. A Salabrio se le puede dar vida porque se va a convertir en leyenda».

La presentación del libro –realizada en el salón de actos del Museo del Teatro Romano de Cartagena– contó con la asistencia de más de medio centenar de personas entre las que se encontraron Beatriz Sánchez del Álamo, concejal de Turismo; Elena Ruiz Valderas, directora de museo anfitrión; el conocido empresario Diego de Haro; y el joven escritor Daniel Collado; entre otros; que aprovecharon para intercambiar impresiones con la autora y a que les firmara su obra.

En la presentación del libro estuvo también el periodista Joaquín Abenza, muy conocido por ser colaborador del programa televisivo ‘Cuarto milenio’, quien afirmó que «por encima de una tierra está su identidad cultural. La novela cuenta la leyenda de un ser mitológico, y la mitología llama al misterio al que nos conduce Salabrio. Al igual que los escoceses tienen a Nessi, nosotros tenemos a Salabrio».