Carmen Cantabella, arte, paradojas y reflexión social

…Eso que dices, hombre respetable, es verdad, pero una verdad a medias. ¡Y qué abundante manantial de errores y engaños es cualquier verdad a medias!…

Los Cantos de Maldoror

Isidore Lucien Ducasse

Carmen Cantabella. / L.O.

Reivindicaban los surrealistas, en especial André Breton y Salvador Dalí, haciéndose eco del poeta Isidore Lucien Ducasse, conde de Lautréamont, al que consideraban por derecho uno de los precursores de este movimiento artístico, aquel sugerente texto poético, aquella sugerente imagen metafórica, del Canto Sexto I de Los cantos de Maldoror, referido al personaje de Mervyn, que indicaba que no había nada más hermoso ni más bello como el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y de un paraguas. Un juego de imágenes y paradojas. La obra de Lautréamont abunda en ironías, en juegos de palabras y sarcasmos… en parábolas que no dejan de tener su lado moralizante pese a lo escandalosas que pudieran parecer en su época. Una forma de plantear la narración que parece sugerir que la atracción de la imagen está en la carga y el magnetismo visual que aporta lo imprevisto y, también, la paradoja. La paradoja, sutil forma de implicarnos sin que apenas nos percatemos en tantas y tantas cuestiones que, sin ella, de seguro obviaríamos… Útil para ayudarnos a pensar y reflexionar; para ayudarnos a enfrentarnos al sentido de las cosas. Y, sobre todo, para replantearnos la crudeza del mundo, el cinismo que nos invade. «Tendrás la amabilidad, ¡oh!, Creador, de permitir que explaye mis sentimientos. Manejando las ironías, con mano firme y fría», escribía Lautréamont, subrayando lo seductor que resulta buscar las semejanzas y las diferencias que contienen, en sus naturales propiedades, los objetos más opuestos entre sí y, a veces, los menos aptos en apariencia para prestarse a ese tipo de combinaciones… contribuyendo así a forjar el estilo del escritor, la posición del artista.

No es, en absoluto, ajena a la paradoja la obra de la artista Carmen Cantabella; un juego –en su caso solo en apariencia– que contrapone realidad y ficción. En sus piezas es fácil encontrar a los personajes de Hergé, Saint-Exupéry o Disney, recorriendo las estancias del Mundo Flotante de Edo junto a las cortesanas de Harunobu o Utamaro; surcando los cielos en aviones de papel para enfrentar aterradores ejércitos aéreos; participar activamente en los luctuosos actos del 3 de mayo de 1808 recogidos por los pinceles de Goya… Aunque, no nos engañemos, aquí los encuentros no resulten en absoluto fortuitos, y respondan a planteamientos poco aleatorios y bastante más comprometidos. En la obra de Cantabella es posible contemplar cómo los protagonistas de sus cuadros observan, desde la apacible arena que se extiende junto al mar, o desde la cubierta de un yate lujoso, los oscuros y tiznados nubarrones que nos depara el futuro… El arte como posicionamiento ético y actitud vital; como un camino luminoso hacia la conquista de la libertad y el compromiso. No es Cantabella una artista acomodaticia, ni una autora que podamos definir, de forma simplista, como surrealista; ha incursionado en el pop y ha hecho del apropiacionismo –desde procedimientos diversos: escultura, pintura, collage…– una propuesta útil para hacernos llegar su mensaje. Provocación y audacia son, para ella, vehículos idóneos que nos inducen a reflexionar.

Ahora, en las tablas de esta Balsa, construida, en un guiño evidente a Gericault –tal vez mientras Carmen escucha a la banda angloirlandesa The Pogues–, con los restos de la Medusa, solo queda un superviviente que no parece ansiar ser rescatado. Navega solo, a la deriva de un mar agitado, fuera del tiempo y de la lógica –como parece sugerir la discordancia entre esas destrozadas maderas flotantes y los objetos recuperados tras el naufragio; y, más que tratar de una dramática situación, pareciese que se tratara de reflejar la escena de una apacible navegación un festivo día de domingo–. Pudiéramos pensar, contemplando la escena, que el personaje anónimo ha elegido voluntariamente convertirse en náufrago. Y preguntarnos, a la vista del suceso, si debe o no ser rescatado, o si es nuestro deber socorrerlo. Una obra que nos obliga a plantearnos la idea de soledad, que a todos nos invade en algún momento de nuestras vidas, de abandono, de desdicha y desamparo; que nos induce a indagar ¿¡qué ha podido suceder!?, ¡qué ha ocasionado una situación tan dolorosa! y lo que es aún más importante ¿cuáles serán las consecuencias para ese ser solitario si, dejando dormitar nuestras conciencias, nos negamos a prestarle ayuda?

El cuadro se expuso como parte de una colección de obras que Cantabella agrupó, bajo el título de Desaparecidos, en el Museo de Almería en 2016. Una obra a la que bien podríamos saludar con otras hermosas palabras de Isidore Lucien Ducasse: «Vuela poderosamente a través del silencio, con todas las velas tendidas, hacia un punto preciso del horizonte de donde, súbitamente, brota un viento extraño y fuerte precursor de la tormenta».