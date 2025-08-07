Abraham Cruzvillegas, artista: "Rosario Nadal nos contagió su pasión por el proyecto"

El artista conceptual mexicano Abraham Cruzvillegas, que tiene obra en el MoMA y la Tate Modern, entre otros museos, es conocido por desarrollar en el arte la idea de la autoconstrucción, que es como denominan en su país lo que en España es el chabolismo.

«Brasil lo llama favelas, en Jamaica son las shantytowns y es un proceso que sucede en numerosos lugares del mundo. Yo crecí en una vivienda de autoconstrucción en los años 60 y en ese contexto aprendí que estas áreas tienen una evolución muy generosa, debido a que se forma una comunidad de personas que se ayudan unas a otras para levantar sus casas», explica.

Por eso para él «es muy importante entablar un diálogo con artistas de diferentes disciplinas creativas para trabajar juntos, unir fuerzas y generar algo nuevo». Lo ha hecho con músicos y otras artes, aunque nunca había colaborado con diseñadores de moda hasta que la mallorquina Rosario Nadal le invitó a participar en el proyecto conjunto entre la Fundación Alttra y la firma gallega de ropa Masscob.

La especialista en arte ya contó con Cruzvillegas el pasado otoño para impartir un taller creativo en Mallorca y ahora se han metido de lleno en el mundo de la moda de la mano de Marga Massanet y Jacobo Cobián.

Vestido de la colección Masscob x Alttra / Jacobo Cobián

Obras para inspirar

"Como me gusta mucho escuchar, aprender y el cruce entre lenguajes, lo interdisciplinario y transdisciplinario, el proceso ha sido muy fluido y sencillo, porque ellos dominan su lenguaje, el de la moda, y yo he aportado mi granito de arena proponiendo obras que les pudiesen servir para inspirarse y que, al mismo tiempo, la ropa tuviera la impronta de mi trabajo", cuenta sobre esta colaboración.

Por su parte, "Rosario Nadal ha estado involucrada desde el inicio hasta el final en todos los detalles y decisiones sobre cada una de las prendas, porque le encanta. Fue ella quien nos metió el gusanillo y contagió su pasión y entusiasmo por el proyecto", destaca el artista. El resultado es una treintena de prendas de tejidos naturales, como algodón, lino y seda, inspiradas en obras de la serie Autorretratos, Otras rutas, Horizontes o Nuestra imagen actual, por ejemplo.

Abraham Cruzvillegas cree que la Fundación Alttra "tiene mucho recorrido, ya que Rosario es una persona con una gran visión para generar cosas bellas y estrategia de futuro con el fin de multiplicarlas y provocar un impacto importante", según dice sobre una entidad que nació en 2022 con el objetivo de ofrecer proyectos artísticos que rompan con lo establecido.

Eso es precisamente lo que le ha ocurrido al creador mexicano, debido a que es la primera vez que se acerca al público de este modo. "Lo normal es que las obras estén en museos y galerías, aunque en este caso las llevarán puestas unas personas mientras otras las mirarán por la calle o en cualquier lugar. Es algo muy estimulante, como todo lo que ocurre con el arte. Tu huella queda marcada en los demás de un modo u otro", remarca.

También valora enormemente "el trabajo artesanal que hay tras el proyecto. Para mí es básico que intervenga la mano humana en un mundo tan hiperindustrializado como el nuestro", concluye sobre una colección de verano en la que, además de la experimentación, la conciencia medioambiental tiene un papel imprescindible.

Chaqueta con una obra de Abraham Cruzvillegas / Jacobo Cobián

