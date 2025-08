Surcos y barro: el arte eterno de Alfonso Albacete

Dewey pone de relieve que los materiales del artista son el propio mundo, el mundo de la experiencia común humana, de las cosas objetivas y los acontecimientos, y que la obra de arte es un producto de mutua interacción entre el artista y sus materiales, es decir, entre el artista y su medio…

John Hospers. En referencia al texto Art as experience de John Dewey

Alfonso Albacete / L. O.

En 1985 Alfonso Albacete será uno de los cuatro artistas seleccionados por el comisario, historiador y crítico de arte, Juan Manuel Bonet para participar –junto a José Manuel Broto, Gerardo Delgado y Francisco Leiro– dentro del apartado Obra en marcha, una importante sección de aquella Contraparada, numerada 6, que dirigió Martín Páez Burruezo. Una de las obras presentadas por el de Antequera –aunque él siempre reivindicó su formación murciana de la mano de Bonafé– fue el cuadro Días de marzo I, lo que me hizo presuponer, dada la apostilla numérica, que era, o sería, parte de un ciclo pictórico, o una serie, que tendría continuidad.

La idea de serie es una constante en el desarrollo y la trayectoria plástica de Albacete –finalizando los setenta realizó una serie denominada En el estudio, y al comienzo de los ochenta las que tituló Cuadros andaluces, Los limones o Los huertos–. Era un óleo sobre lienzo que, aunque tenía unas dimensiones no demasiado grandes de 97x97 cm, resultaba abrumadoramente sugerente y enigmático… Me parece recordarlo colocado, aunque pudiera ser que mi memoria fallase, en la parte derecha del salón de columnas del Palacio Almudí y cercano al pórtico de acceso a la sala expositiva.

Aquel hombre… retratado en la tela, aquel personaje… trazando, solitario, surcos y marcas bajo la lluvia, en el barro que muta sin cesar sometido al fragor de la tormenta… huellas, dibujos, apuntes –a los que podríamos achacar una simbólica carga, casi dotada de connotaciones espirituales–… que afloran, y que, simultáneamente, se entierran y se entregan a la sustancia dúctil del lodo. El individuo que, expuesto a los rigores de la naturaleza, parece, sin embargo, ajeno a ella y concentrase, absorto, en descifrar el ¿por qué? de esos signos… dejando correr, libremente, la energía creadora. Sí, una obra que me pareció fascinante.

Días de marzo I, un cuadro que me hizo evocar esa historia, ese mítico relato, referido al que entonces era uno de mis artistas preferidos: Joseph Beuys, y ese momento en que abandona, en 1974, la escena pública en el arte alemán, y europeo, y se retira a Diani en la costa de Kenia en busca de los fundamentos esenciales de su vida y usarlos como potencial artístico… El hombre, el chamán que traza formas y figuras en la arena a sabiendas de que serán borradas por las olas… El chamán que, bajo la incesante, e inesperada, lluvia mediterránea traza fugaces líneas y rayas en el barro y nos propone descifrar un viejo y misterioso enigma. O pretende que intuyamos alguna forma de pensamiento capaz de manifestarse en los frágiles trazos del dibujo.

Y es que, dibujar consiste en dejarse arrastrar por un principio transformador, más que en plasmar unas formas concretas. El dibujo como herramienta útil para explorar los campos de fuerza existentes entre polos tan, aparentemente, alejados como el analítico y el visionario; el dibujo como conexión del futuro con lo atávico. O quizá, este trazando en el suelo la forma de un primitivo habitáculo esencial y protector, lo que haría que este personaje pudiera sugerirnos esos vínculos del autor de la obra con la arquitectura. Pues, acaso la obra de arte no es sino un vínculo entre el artista y sus materiales… entre el artista y su medio.

No hemos reproducido aquí aquel cuadro que tanta impresión me causo. Un cuadro emparentado con algunos pintores americanos, en la libérrima expresividad del trazo y en ese juego pictórico que hace de la propia pintura el centro de reflexión e interés… Una libertad de trazo que me lleva a recordar que Alfonso Albacete explicitó, en alguna ocasión, su interés por algunos pintores americanos, citando expresamente a Jasper Johns y a Richard Diebenkorn… pero, por que sujetarnos a la necesidad de marcar vínculos o establecer etiquetas.

No, aquí hemos preferido compartir una… serigrafía… de evidente relación con el cuadro que colgó, en Contraparada 6, en las paredes del Almudí; una serigrafía de 1984 –el mismo año en que se pintó el lienzo Días de marzo I– que, con toda seguridad se realizaría en Junza, el taller de serigrafía creado en La Alberca en 1976 por su hermano Pepe, y que estuvo situado, en los años ochenta, primero en la Plaza Balsas, y desde 1982 en la calle Barahundillo de Murcia. Un taller del que salieron obras, tan hermosas como esta, de no pocos artistas murcianos o reconocidos internacionalmente. Un taller que, a la vista de estos Días de marzo I, bien merecería un rendido homenaje.