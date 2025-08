Miguel Massotti, un grande de la radio

Fue el director de Radio Popular en Murcia quien trasladó a un joven Miguel Massotti, allá por los 70, el futuro que le depararía la radio: «Mira, nene, ni te voy a pagar ni vas a ganar nunca un duro en la radio». A Massotti le gusta repetir la anécdota, que, afortunadamente, falló como una profecía de Nostradamus. Y como prueba podemos aportar las decenas de miles de horas dedicadas por el periodista a la radio, un medio del que siempre estuvo enamorado y al que le ve, a diferencia de los agoreros que pronostican cada año su fin, un espléndido futuro. La primera incursión de su voz por las ondas fue una necrológica, que él narró con la misma pasión que siempre ha puesto en la radio. Fueron muchas las necrológicas que, entre programa y programa, le siguieron, hasta el punto de que recuerda que una vez una señora que le preguntó al reconocerlo por la calle: «Tú eres el que tiene un programa de muertos en la radio, ¿no?».

Lo cierto es que Miguel Massotti ha hecho una labor muy extensa y variada en la radio desde aquellos primeros tiempos de la democracia hasta hace tres años, en que se jubiló, aunque aún hoy, ya en su función de decano del Colegio de Periodistas de Murcia, sigue poniéndose delante de un micrófono y disfrutando con ello.

Empezó en la SER como meritorio, y más tarde como locutor de un programa vespertino. Poco después comenzó a retransmitir partidos de fútbol de un Real Murcia que estaba imparable, empatando en San Mamés con el Athletic, ganando a la Real Sociedad en Anoeta o poniendo en apuros al Madrid en el Bernabéu. Durante mucho tiempo acompañó al Real Murcia y sufrió unas carreteras no siempre cómodas, y también aquellos trenes de traqueteo constante. Un día, un escuchante le vio por Murcia por la noche tras haber retransmitido un partido con el Betis y le gritó: «¡Mentira, mentira!», sin saber que la policía había escoltado el autobús de los jugadores y que los periodistas habían partido con ellos al aeropuerto donde les esperaba a todos un avión.

Por fin aprobó una oposición en Onda Regional que le permitió hacer programas allí hasta su jubilación. Massotti le ha echado mucho desparpajo y frescura a la radio. Creó un personaje que acudía a su cita diaria en Onda Regional siempre con buen humor y socarronería, aunque, como él mismo dice, a veces la procesión de fuera va por dentro.

Hizo un programa por las mañanas junto a Juan Bautista Sanz, su amigo, en una fórmula, que era, comenta, un tanto disparatada. Todos los días llevaba una cinta de vídeo que había grabado la víspera. En su casa no dejaba ver la televisión a nadie. Todo el tiempo estaba con el mando del vídeo y grabando cosas de distintos programas que después eran la muletilla para tener temas que tratar. Tenían una excelente conexión y ellos mismos se reían, y reía el escuchante, reían todos, ese era el secreto de su éxito.

Vocación, innovación, libertad creadora…, son algunas de las características que han acompañado a este profesional de la radio con 45 años de profesión a sus espaldas y en su voz, un defensor de la radio, de su pasado, de su presente y su futuro: «Pensaban que la televisión mataría a la radio, después que lo haría el vídeo, pero no morirá, porque es el único medio que es compatible con hacer cualquier otra cosa: conducir, leer, coser, cocinar, escribir o cavar una zanja. No sólo no estorba, sino que además ayuda y acompaña». Y si lo dice un grande de la radio como Massotti, eso va a misa.