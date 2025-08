El Ballet Flamenco de Andalucía conquista La Unión: bienvenidos al Baile de las Minas

Quince bailarines. Cinco músicos. Y Patricia Guerrero al frente. Así se presentaba el Ballet Flamenco de Andalucía en la Catedral del Cante la pasada noche. Una noche tan festiva como dolorosa, pues cerró las galas flamencas de esta edición del Cante de las Minas.

El espectáculo presentado por la formación dirigida por Guerrero se titulaba Tierra bendita. Una vez más, el imaginario andaluz gobernaba las tablas murcianas. Una voz surcaba la estancia, mientras varias bailarinas con vestidos de vuelo negros daban los primeros pasos por el escenario. Estas se jaleaban entre ellas, bailando por turnos, así como en conjunto. Digno de admiración fue el uso del espacio, ejecutando su coreografía en espacios muy limitados en extensión. El baile se acelera, hasta la entrada de la sección masculina, y danzan ambas secciones separadas. Llegado un determinado momento, uno de los bailarines masculinos comienza a moverse solo en el tablao, mientras el resto posa, y se van poco a poco “pasando” la coreografía de uno a otro. Una vez finalizada esta sección, se produce una interesante 'batalla de baile' entre los hombres, en la que aquellos y aquellas que no participan, palmean.

Debemos también destacar un recurso superinteresante, ya fuera producido de forma intencionada o no: el 'doble tacón', o sonido doble. Esto consistió en el juego auditivo entre el sonido que captaban los micrófonos (que solía consistir en un taconeo persistente, largo, como base) y el sonido bruto producido por el golpe directo del calzado de los bailarines y bailarinas del Ballet contra las tablas. Esto producía un juego de sonidos muy similar a un contrapunto musical, muy acertado si me preguntan.

El momento más mágico de la representación llegó con las castañuelas. Comenzando solitarias, el bailarín que las portaba hacía que estas se asemejasen cada vez más a un reloj de cuco. El Mercado Público revivía su historia, atravesando por la gracia de las castañuelas cada segundo de su vida. El público veía el tiempo pasar, mientras el reloj estaba parado. Las castañuelas, mientras tanto, seguían bailando, y no hacían amago de parar.

Entraron bailarines y bailarinas, entraron cantaora y guitarra, y ellas seguían con su danza. Nunca dos pequeños instrumentos de madera habían volado tan alto. Unos fandangos resonaron por cada recoveco de la Catedral del Cante. Y, desarrollándose el baile y el cante, ellas continuaban con su particular odisea, como si quisieran decir “aquí estamos, y no vamos a callar ante nada ni nadie”. Cuando cesaron en su tarea, no hubo espectador que no se levantase de la silla. No hubo hombre, mujer, niño o niña que no alzase su voz en alabanzas y vítores hacia aquel bailarín de las castañuelas.

Bailaores y bailaoras, durante un momento de la noche mágica en el Cante de las Minas. / Marcial Guillén / EFE

La siguiente sección la ocuparon el cante y el toque. En la intimidad del espacio, clava su silla en escena un guitarrista. El sonido de las cuerdas llena cada esquina, y uno no puede acertar a oir con claridad graves y agudos, solo un triste lamento. Una malagueña entra sinuosa por vía de la cantaora. Lo sorprendente llegaría entonces, cuando dos bailarines, un hombre y una mujer, comenzarían una delicada coreografía. Si conocen los cantes flamencos, sabrán que hay algunos de estos que son 'libres', es decir, que carecen de compás (guiándose por las caídas de la guitarra). Los principales, en el contexto del Festival del Cante de las Minas, son los cantes de Levante (minera, cartagenera, murciana, levantica y taranta), y dos andaluces (malagueña y granaína). Es, como mencioné, sorprendente, porque es un primer acercamiento a 'bailar la libertad', a diferencia del taranto ('versión bailada' de la taranta), que sí consta de compás, binario en su caso.

Fuera de vicisitudes formales, debo resaltar el concepto narrativo de esta sección. No solo la relevancia de 'bailar la libertad', sino la historia que cuentan los bailarines es importante, pues construye parte de nuestro imaginario. En una dinámica de pareja, el bailarín y la bailarina discutían, se abrazaban, peleaban, se 'besaban'. En conjunto o en solitario, no hicieron falta palabras para entender lo que querían comunicarnos: que el flamenco es como cualquier relación. Que habrá etapas en las que estemos peleados con él, y otras en las que queramos amarlo como a nadie. Habrá veces que querremos tocar el cielo, como el bailarín que alza el brazo, y otras que querremos que la tierra nos trague, como la bailarina que cae rendida al suelo. Pero él siempre estará ahí, como un padre que nos guía. El flamenco siempre vivirá en nosotros.

La historia de Diego Montoya, una oda a Andalucía, a sus ríos, gentes y ciudades, una seguiriya, un precioso vuelo de mantones de Manila blancos... Todo ello se sucedía a un ritmo vertiginoso. Las luces se apagaban, el público arrancaba en aplausos, y el Ballet Flamenco de Andalucía salía a saludar. Una vez más, quedaba latente la hermandad entre aquellos que 'piden tierra y libertad' y aquellos que cantan por la suya para salir de la tierra. Un verdadero Baile de las Minas...