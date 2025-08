Andrés Martínez Rodríguez: “De veraneo nos llevábamos el frigorífico, los colchones, las jarapas… era como una mudanza”

El director del Museo Arqueológico Municipal de Lorca, Andrés Martínez Rodríguez, tiene muy claro cuál es su ‘Verano Azul’. “Los veranos de mi infancia. Son recuerdos imborrables. Estábamos toda la familia. Veraneábamos mis padres, José y Engracia; los cinco hijos, Andrés, Blas Jesús, Regina, Bernarda y Pepe; mi abuela Bernarda; la ‘Tata Olalla’ de mi madre; la hermana de mi padre, Lola Martínez… y, a veces, se sumaba algún primo, hijos de mi tío el médico, Juan Miguel. Éramos una legión. En aquella época del ‘baby boom’ nos juntábamos en Mazarrón con otras familias de Lorca, los Jiménez Casalduero, los Rufete… los Pérez Laserna, también con un montón de hijos. Cuando llegábamos a la playa, la ocupábamos entera”, cuenta divertido.

Por aquel entonces, expone, había que llevar prácticamente de todo a las casas que se alquilaban. “De veraneo nos llevábamos el frigorífico, los colchones, jarapas para ponerlas encima del somier y que no se enrobinaran los colchones, los vasos, los platos… era como una mudanza. Mi tío tenía un camión, lo cargábamos, y nos íbamos a Mazarrón a pasar julio y agosto. Echabas un par de días en embalar y montar y otros tantos a la vuelta”.

En la Playa de la Isla, en Mazarrón, disfrutó de sus primeras vacaciones. “Las casas tenían la terraza en la arena. Recuerdo la playa muy grande, con mucha arena, en la que hacíamos pistas y jugábamos con cochecitos de plástico a los que les poníamos obstáculos. Y cavar trincheras y enfrentarnos unos a otros. Pasábamos el día entero en la arena, al sol, en el agua…”.

Porque las mañanas eran para hacer repaso a lo que habían aprendido durante el curso escolar. “No había escapatoria. Mi padre era maestro y mi abuela, Bernarda Salas, también. De hecho, ella es la maestra más antigua de Lorca. Con 18 años, en 1915, ya ejercía. Entonces, la criticaban por haberse ido a estudiar fuera. Aquello estaba muy mal visto. Nos ponían a hacer dictados, redacciones, para que no se nos olvidara nada”, añade.

Bajábamos por los acantilados hasta la Isla Negra y en barcas pequeñas nos acercábamos hasta la isla de Terreros”

La casa en la que veraneaban era grande. “Con unas camas gigantescas en las que dormíamos más de uno. Y jugábamos al ‘Tute subastao’ con mi abuela. Le encantaba. Y al ajedrez. Fue precisamente un verano cuando aprendí a jugar a las Senas, en el que nació mi hermano pequeño. Ese año sólo tuvimos un mes de vacaciones”, rememora.

Entonces, sus tíos y otros amigos de sus padres, compraron pisos en San Juan de los Terreros. “Y dejamos Mazarrón. Nos trasladamos a Terreros. Aquello era distinto, porque en Mazarrón había cine, lugares para ir a merendar, comercios… En Terreros lo único que había era mar y playa. Las calles estaban sin asfaltar, no había luz… y sólo un pequeño supermercado. Y el bar Las Palmeras. Allí nos juntábamos para escuchar las novedades musicales en un tocadiscos de monedas. Cualquier excusa era buena para coger unas Coca Colas, el magnetófono de casete y juntarnos los amigos en una casa. Lo celebrábamos todo, cumpleaños, santos… y si no había celebración, nos la inventábamos”, sigue relatando.

Otro de los entretenimientos, en ese lugar aún por descubrir turísticamente en aquellos años, eran las excursiones que relata Andrés Martínez. “Subíamos al Castillo, íbamos a las zonas de las minas, y a pasar el día a la Isla Negra. Bajábamos por los acantilados jugándonos la vida. Primero, porque era un tanto peligroso y, también, porque si nuestros padres se hubieran enterado por dónde andábamos seguro que habríamos tenido problemas. Y en barcas pequeñas íbamos a bañarnos a la pequeña ensenada de la Isla de Terreros”.

Veraneaba en la playa de la Calica de la Tía Antonia, también conocida por ‘El Vaticano’. Y explica el porqué de este topónimo. “En el mismo edificio donde compraron el piso mis padres, en la tercera planta, vivían dos sacerdotes, Jesús Triguero y José Antonio Triguero. Entonces, hasta que se vendieron los bajos, como estaban vacíos, celebraban misa el sábado por la tarde. Y comenzó a llamarse la zona ‘El Vaticano’. Cuando vendieron los bajos, las misas se trasladaron a la terraza de la casa de la familia Pinilla”. Por reminiscencias de aquellos días, la mayoría de los toldos de la zona son de rayas de color amarillo y blanco, colores de la bandera de la Ciudad del Vaticano.

Los veraneos comenzaban a finales de junio y continuaban hasta pasado el día de la Patrona de Lorca, Santa María la Real de las Huertas. “La presencia de lorquinos entonces era impresionante. Aún hoy, aunque también hay de otros lugares. Nos juntábamos bajo la sombrilla y, todavía, seguimos haciéndolo. Eduardo Sánchez Abadíe; Paco Rodríguez, que falleció; la familia de ‘Peque’; María Eulalia Ortuño; Luisa García Peñas; Antonio Martínez; ‘Los Abriles’…”.

Cualquier excusa era buena para coger unas Coca Colas, el magnetófono de casete y juntarnos los amigos en una casa”

Junto a muchos de ellos protagonizaban un partido de máxima rivalidad. “Donde está el edificio de ‘Los Pitufos’, azul y amarillo, había un campo de fútbol. Allí se enfrentaban los de Costa Tranquila y La Calica. Era muy divertido, porque el campo de fútbol estaba en pendiente. Entonces, cuando te tocaba abajo había que hacer un sobre esfuerzo para llegar a la portería”, rememora.

Y se jugaba a la petanca. “Se hacían campeonatos de todas las edades. Mi madre y sus amigas también jugaban todos los mediodías. Eran competiciones muy reñidas. Nada de tonterías. Entonces, se hacían fiestas en cada cala y se elegía a la Reina de las Fiestas y se hacían juegos”. Las reuniones de sombrilla daban para mucho, sobre todo, consejos gastronómicos. “Era lo típico. Llegabas y preguntabas qué habías hecho de comer y se pasaban unas a otras recetas. Mi madre aprendió de mi abuela y de su tata. Era una muy buena cocinera. Hacía unos sorbetes de limón buenísimos, como también el ajo blanco, el arroz de marisco, el pastel de espinacas y tocino de cielo. En verano comíamos y cenábamos todos en familia, había más tiempo”, añade.

Las ‘noches de guitarra’ se alargaban hasta la madrugada. “Nos juntábamos en algún porche o nos íbamos al ‘Puntalico’, para no molestar a nadie y cantábamos al ritmo de la guitarra de alguno. El lugar es impresionante, con unas vistas inmejorables. Recuerdo que de aquellas reuniones surgieron muchas parejas que aún hoy se mantienen”, señala.

Aquel Terreros, narra, era muy diferente al de hoy en día. “No había coches, sólo los de nuestras familias, y no todos tenían. Las playas eran vírgenes, no había tantos turistas. En la Mar Serena, no había nada, y en la Rabiosa, ponían unas casetas para veranear en julio y agosto. Únicamente estaba El Calipso. Entonces, comenzaba a hacerse alguna urbanización, pero con poco éxito. Y sólo podíamos comprar en ‘La Pepa’ y ‘El Súper’. Los mayores se juntaban a las puertas de sus casas a tomar el fresco. Cuando nos sacamos el carnet, pudimos comenzar a acercarnos a Águilas, ir al cine… Eran unos veranos muy tranquilos”.

La fotografía que ilustra el reportaje pertenece a aquellos primeros años de veraneo. “Entonces, mis padres alquilaban una casa en el Paseo de Parra, en Águilas. Recuerdo esa fotografía con mi flotador. Se puede ver al fondo unos barcos a medio construir. Entonces, aprendí a nadar y a montar en bicicleta, abandonando los ‘ruedines’. Guardo con mucho cariño esos primeros veranos. Inolvidables. Mi madre decía que trabajaba mucho, pero que se lo pasaba muy bien”, concluye.