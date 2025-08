Maravillas Artero Martínez: “Águilas siempre será ese ‘cajón de sastre’ donde veraneaba de niña con cinco hermanas y mis padres”

En el suelo, descalza, entre tubos de pintura de mil colores, botes repletos de pinceles de distintos tamaños y con el pelo que queda suelto -después de recogérselo con una pinza- en movimiento por efecto de un pequeño ventilador, encontramos a la joven artista Maravillas Artero Martínez, Mavi, pintando en el salón de su casa de veraneo. “Las vacaciones han dejado de ser vacaciones, porque en septiembre arranca la ‘temporada alta’ de exposiciones y hay encargos que hay que cumplir, pero, habrá tiempo para el descanso entre pinceladas”, reconoce la lorquina, afincada en Madrid, que ha sido calificada por muchos como artista emergente, después de ‘coquetear’ con una de las ferias satélite de ‘Arco’, y protagonizar una de las ediciones impresas de la revista Harper´s Bazaar.

Fue precisamente un verano, siendo aún muy niña, cuando recibió una de sus primeras alabanzas. “Estaba en la casa de Mazarrón de mis abuelos, Rafael y Gabriela. En el mismo bloque vivía Obdulia, prima de mi abuela. Ella estudió Bellas Artes. Recuerdo que me dio una caja de ceras y papel, y pinté a su cócker ‘Palas’, el sol, un barco… Me dijo que el dibujo era una maravilla. Quedé encantada. Hasta entonces, había querido ser pintora, pero su parecer me reafirmó en seguir perseverando para lograr el que era mi sueño”, cuenta.

Su casa parecía el lugar propicio para hacer volar la imaginación, para que fluyera el ingenio, talento, para sacar esas artistas que las ‘hermanas Artero’ parecen llevar dentro. “El orden y el sentido nunca ha sido obligado. Siempre nos han dejado desarrollarnos artísticamente, pintar en las paredes… y en verano, aún se relajaban más las normas. Águilas siempre será ese ‘cajón de sastre’ donde veraneaba de niña con cinco hermanas y mis padres, a los que se sumaban amigas como María Luisa, Macarena y Kiti. Y primos como Carlota, Miguelico, Rafa, Ceci, las Quecas… que iban y venían. Por eso, en casa había muchas camas y doscientas sillas y colchones para echar en el suelo si hacían falta”, recuerda.

A ‘Mavi’, el verano le huele a Águilas. “A la Playa del Hornillo que precisamente estoy plasmando en un cuadro donde no faltará la Isla del Fraile. Allí estaba todo el día con mi pandilla, en libertad, sin horarios, subiendo a comer bien entrada la tarde, y hablando hasta la madrugada. Y por la mañana, no había quien nos levantara hasta bien avanzado el mediodía”, explica. Y más pequeña, recuerda, “mis abuelos Pedro y Mavi nos hacían unos biberones de leche y frutas y, aun durmiendo, nos los ‘enchufaban’ para que nos los bebiéramos. Nos metían una sobredosis de fresas, manzanas, plátanos, melón… triturados con leche. Entonces, veraneábamos en Las Delicias. También estaba mi tía Mayte, mi bisabuela Teresa… éramos un montón. Y, luego, pasábamos unos días en Mazarrón, en la casa de mis otros abuelos”.

En este último lugar “íbamos de dos en dos y pasábamos cinco días. Luego, vino la casa del Hornillo, a la que más recientemente, con la boda de mi hermana, se ha incorporado mi cuñado y los dos niños, y mi novio… Se ha convertido en una especie de ‘Casa patera’, donde disfrutamos mucho, sobre todo, de la terraza, escenario de grandes contiendas de Monopoli y Trivial. Para mí, vacaciones, es estar con la familia, todos juntos, aunque cada vez cuesta más coincidir”.

Entre el orden y el caos

En ese caos que suele reinar, el orden a ese desorden, lo pone “mi madre. Es la ley del más fuerte [ríe], pero también mi hermana Gabriela que es muy ordenada, pero nos mantiene nuestro espacio de caos. Los últimos veranos pinto en el salón, mientras cada loco va con su locura. Bendita locura. De repente, uno vuelve de fiesta de la noche anterior. Otro, acaba de levantarse, y alguien está tomándose el café de la tarde, después de haber comido. Pero, eso es el verano, las vacaciones, y una casa repleta de gente a la que se suman amigos y familiares. Y, seguimos ganando las mujeres por goleada, aunque ahora el que manda es mi sobrino Carlitos, que nos lleva a todos locos”.

En sus grandes lienzos aparecen plasmadas escenas cotidianas en las que mujeres con presencia son las protagonistas. Algunas parecen sacadas de esos encuentros familiares con detalles visibles del salón donde se celebran las comidas que los reúne a todos. “Eso ocurre más en el invierno. En el verano, difícilmente, comemos todos juntos. Y el plato estrella siempre es ensalada y filetes de lomo que cada uno se va haciendo conforme llega. Y gazpacho de bote de Mercadona, que no puede faltar. No se espera a nadie, porque sería imposible comenzar”, relata.

La mitad de los meses de agosto de su niñez han estado destinados a los scouts, hasta que por ‘aras del destino’ se le hizo complicado aguantar el ritmo agotador como scouter, pendiente de los scouts más pequeños. “Recuerdo con mucho cariño esa etapa, de campamentos en Cuenca, Ávila, Santiago de Compostela… A Marruecos acudimos a un encuentro internacional de voluntariado que duró 20 días. Fue increíble. Este año pretendo embarcarme en la aventura de repetir el Camino de Santiago. De los campamentos me encantaba dormir fuera, estar con los amigos, charlar hasta la madrugada. Pasé por todas las etapas, hasta que llegó la pandemia y el mundo se trastocó”.

En los veranos de su adolescencia se puso a trabajar como camarera. Estuvo en el chiringuito de Los Casucos, en Águilas, donde conoció a infinidad de gente. Y las noches, “eran para el ‘Tuareg’. Reconozco que nos lo hemos ‘trabajado’ mucho, como también el chiringuito de la ‘Casica Verde’, donde nos encantaba ir. Memorables eran los ‘botellones’ en la Playa del Hornillo”, cuenta divertida.

En esas idas y venidas era su madre, Consuelo, la que hacía de taxista. La misma que se encargaba de los horarios convencionales que se han vuelto a recuperar con la llegada de los dos pequeños de la casa. “De aquellos días conservo a mis amigos. Amigos de toda la vida con los que no he perdido el contacto. Muchos de Lorca, ya que todos veraneamos en Águilas. Con ellos, comencé a fantasear, siendo muy niña, con ser pintora, y por aquí andamos. Eran veranos de casi tres meses, porque nos daban las vacaciones y nos íbamos a Águilas con mi madre. Mi padre, iba y venía, porque tenía que atender quehaceres en Lorca”, señala.

Eran, añade, veranos “de amigos, de playa, de cervezas, de nevera, de pasar horas y horas hablando hasta que se ponía el sol y llegaba la madrugada. Época de adolescencia con risas, bromas y sueños que parecen que se van cumpliendo poco a poco”, concluye.