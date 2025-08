Carmen Artigas, memoria colorida en clave naïf

…Una escultura es inerte, mi meta es hacer que esté viva y sea vigente. Hago mis composiciones tan dinámicas como puedo y las coloreo porque quiero que gusten y susciten el diálogo entre las personas.

Aunque para algunos críticos Raymond Mason, el escultor inglés afincado en París, es considerado un artista pop, siempre me pareció que sus composiciones, esculturas y bajorrelieves tienen un candor, una apariencia de sencillez, y favorecen una aproximación al público que las contempla, muy entonada con la manera de los artistas naifs de plantear sus obras –bastaría que nos acercásemos a observar su maravillosa Salida de las frutas y legumbres del corazón de París, o a esos jóvenes que recorren, airados, El Barrio Latino–. Porque naif no significa que se tengan que abandonar miradas críticas, incluso irónicas, sobre la realidad que se representa. Naif, un arte que, lejos de ser ingenuo o infantil, tiene como característica el no plegarse a los convencionalismos academicistas.

Muchos de sus autores reivindican ser autodidactas –de Vivancos, otro pintor naif murciano, nacido en Mazarrón en 1895, llegó a decir Breton: «Su pintura es el don del que se place en descubrir el arte por sí mismo»–. Los artistas naifs nos presentan una visión del mundo sencilla, aunque no siempre, como pudiera parecer, idealizada; una visión que, a veces, actúa como un resorte de la memoria que nos devuelve al mundo feliz de la infancia. Y quizá sea esta última cuestión la que hace que las representaciones que se nos aparecen en los cuadros, u otras formas de arte naif, puedan resultar en muchas ocasiones deliberadamente poco sofisticadas y complejas, ausentes de tensión, sin pretensiones explícitamente provocadoras.

Hace ya mucho tiempo que los artistas naifs no tienen necesidad de recurrir a ningún defensor que les proteja de las críticas, como hizo en 1910 Henri Rousseau, pidiendo, a su amigo Apollinaire, que le defendiera, frente a las risas de crítica y público, cuando presentó El sueño al Salón de los Independientes. Setenta y dos años después, en 1982, se inaugura en Francia, en Niza, el Museo Internacional de Arte Naïf, merced a una donación del escritor, crítico de arte y coleccionista moldavo francés Anatole Jakovsky; más de seiscientos lienzos de distintos artistas, de diferentes países y épocas, que desarrollan su arte desde los supuestos naif partiendo del siglo XVII hasta la actualidad. El marchamo de calidad e interés –despertado en museos y coleccionistas– estaba servido y, desde luego, no era ya necesario que nadie defendiese los postulados estéticos naif. Alegrémonos de que frente a tanta estulticia, a la que nos vemos abocados en el mundo moderno, esta pueda ser contrarrestada por una mirada limpia, ingenua –si es que queremos considerarla así–… Naif.

Carmen Artigas representa en Murcia esa corriente artística. El trabajo de Carmen Artigas se centra especialmente –más allá de su serie sobre El principito, que ha recorrido salas y ciudades tan distantes como el Espace Saint-Exupéry de París, o la Sala de Exposiciones CAM en Murcia– en recoger, casi como si las sacásemos del recuerdo, escenas, situaciones… paisajes y costumbres ligadas a su vida y, en bastantes ocasiones, a la infancia; vivencias recordadas, momentos que no pudiesen, ni debiesen, caer en el olvido: el vareo y la recogida de la oliva en el campo murciano, la procesión de Domingo de Ramos a su paso por el Arco de Floridablanca, la conmemoración del Corpus en la Plaza de Belluga, la noche festiva del Entierro de la Sardina, la noria ferial de septiembre, una tarde de toros, balnearios y desfiles marineros en el Mar Menor, las hermanas dominicas de Santa Ana preparando en su obrador dulces navideños… Temas pictóricos que, con mirada tierna y emocionante, más que folclore, reflejan asuntos que ayudan a conformar nuestra identidad, haciéndonos sentir partícipes de un territorio considerado como propio.

Tampoco renuncia Carmen a evocar arquitecturas, siempre vinculadas a gentes y personas que habitan espacios y entornos conocidos y próximos: el convento fortaleza de Caravaca de la Cruz, el Palacio del Obispado en la Plaza Belluga de Murcia o la iglesia y la Plaza de Santo Domingo, representada aquí en una apacible mañana. Un óleo en el que la pintora recoge, a modo de instantánea, la popular plaza murciana, en la que pasean y se reúnen las familias junto al ficus y el quiosco de las flores para disfrutar del calor y la luz de un sol dominical. La obra fue donada en 2019 al Museo de la Ciudad de Murcia, exponiéndose actualmente en la segunda planta de la institución. Disfrutar de este cuadro, y de otros más de la artista que embellecen las colecciones del Museo, bien justifica una visita.