José López Rico: "López Almagro fue más reconocido en Alemania o Bélgica que en España"

La historia que llevó a José López Rico (Cañada de la Alheña - Abanilla, 1941) a publicar un estudio biográfico sobre Antonio López Almagro es, como poco, peculiar. Tras jubilarse en 2006 como funcionario de la Comunidad Autónoma de Murcia, y llevar una vida lo más apegada posible a lo rural para educar a sus cinco hijos, ha seguido contando con la energía para seguir realizando actividades de todo tipo. A sus 84 años, y a cientos de kilómetros de distancia de su ciudad natal, -vive en Cantabria- el destino le brindó el descubrimiento de un antepasado cuyos dotes artísticos dejaron un gran legado en su época. La investigación sobre su figura acabó desembocando en este trabajo donde se repasa su vida, grandes hitos e impacto en la música de antaño. Esta obra supone un homenaje a este compositor del siglo XIX, caracterizado por su manejo del armonio, un instrumento musical de viento con teclado, de la familia del órgano.

¿Qué le llevó a interesarse por la figura de Antonio López Almagro?

Resulta que era el hermano de mi tatarabuela, pero yo me enteré con el tiempo, cuando en Molina de Segura le hicieron un homenaje para conmemorar el 100 aniversario de su muerte. Mi hija trabaja en el ayuntamiento de allí y gracias a eso conseguí averiguarlo.

¿Cuál era su objetivo principal al hacer el estudio biográfico?

Vi que no lo conocía mucha gente. Al enterarme de quién era y el grado de parentesco que tenía con él, me propuse conocer cómo era su música y su valía. En aquel momento sólo sabía de un CD recopilatorio grabado por aficionados en Molina de Segura. Aunque no entiendo mucho de música, me pareció que lo que hacía sonaba mejor que otras cosas y comencé a investigar.

¿Qué tipos de fuentes utilizó para reconstruir la vida y obra de López Almagro?

He trabajado con la hemeroteca del Archivo del Ayuntamiento de Murcia. Ahí habían dos fuentes: La Paz y el Diario de Murcia. En esa época un periodista llamado José Martínez Tornel, que era un apasionado de Murcia y los murcianos. Fue fundador y director del Diario de Murcia, además de abogado y escritor . En definitiva, tenía una gran amistad con López Almagro y solía dar bastante información sobre él. Tenía información exclusiva y avisaba de cada vez que López Almagro llegaba de Madrid a Murcia, ofreciendo un itinerario de todo lo que iba a hacer.

¿Qué destacaría como su aportación más importante a la música española?

Se le conoce por ser quien introdujo el armonio en España, que casi no se conocía. Además, cuando él se jubiló, no había quien le sustituyera. Después no tuvo desarrollo en España prácticamente. Hay muy poca gente que lo toque. Me he dado cuenta, ahora que he publicado el libro, que en YouTube hay muchísimas grabaciones en Alemania, Italia o Polonia porque está mucho más extendido, al contrario que en España.

¿Por qué cree que, pese a su reconocimiento en su vida, su figura no ha tenido la difusión que merecería?

Precisamente, creo que es por eso. En España el armonio apenas tuvo impacto y por eso no tuvo demasiado reconocimiento. Mereció tener más fuera de la Región. El órgano consiguió ser más importante porque funcionaba mejor en las grandes catedrales que tenemos en España. En cambio, el armonio fue más utilizado en capillas protestantes porque eran más pequeñas y su sonido era más bajo. Para entender todo esto me ha ayudado Víctor Pliego, que en el libro figura como prologuista, pero que también ha sido importante en el tema de la edición.

¿Qué se podría hacer desde la cultura o la educación para recuperar su legado?

En Murcia sí que se le ha reconocido. Por ejemplo, en la Iglesia de San Bartolomé, todos los Viernes de Dolores suelen cantar su Siete Dolores de la Virgen, que es la última obra que él escribió. Data de 1903 y la hizo cuando ya estaba en el retiro, en un pueblo de Ávila, para la Iglesia de Santa Catalina. Es una obra magnífica en la que destina sus últimas fuerzas como compositor. También se siguen cantando obras del cancionero panocho, pero la obra que más fama y difusión tuvo durante su vida fue el Canto de amor. Es una pieza breve y conmovedora, que presenta una clara influencia de Chopìn. En Alemania sí se le reconoce y en Bélgica es conocido, pero en el resto de España no terminó de ser valorado. Animo a toda la gente que está interesada a escuchar sus obras en la Biblioteca Nacional, donde tiene más de 50. Se pueden buscar, consultar y descargar de forma gratuita, sin pagar ni un céntimo.