Francisco Montoya Morata: “Sigo veraneando en El Hornillo con los que me tiraban piedras de niño”

En estos días será el ‘desembarco’ de Francisco Montoya Morata en Águilas para pasar sus vacaciones. El comerciante de la Corredera volverá a su ‘retiro espiritual’ un año más. “Nuestro particular ‘Verano Azul’ comenzó en La Colonia, en Águilas, que toma ese nombre precisamente de la colonización que hicimos los lorquinos que, literalmente, ‘tomamos’ el lugar. Allí veraneábamos en casa de mi abuela Dolores y mi abuelo Pepe. Nos juntábamos toda la familia. No olvido mi triciclo que llevaba a toda velocidad por el paseo junto a mi hermano Ricardo, siendo aún los dos muy niños y la piragua de color naranja con la que nos metíamos en el agua para ‘salvar’ las piedras que había en la orilla, porque la playa no tenía arena”, cuenta.

De La Colonia se trasladaron a El Hornillo. “Aquello lo tenían colonizado los ‘Zaragoza’. Eran un montón y todos militares. Hijos del Almirante Sebastián Zaragoza Soto, que fue jefe de Estado Mayor y almirante general de la Armada, segundo Comandante de las Fuerzas Navales Aliadas en Europa Meridional dentro de la OTAN. Fue comandante del Buque-Escuela Juan Sebastián Elcano, que llegó a fondear en la bahía de El Hornillo para disfrute de todos. No nos dejaban vivir. Creían que les íbamos a quitar las chicas y nos apedreaban cada vez que nos veían a mi amigo Victoriano y a mí en la Vespino roja –con una pegatina de Snoopy- que tenía. Me verían guapo… o, yo qué sé, y allí sigo veraneando, en El Hornillo, con los que me tiraban piedras de niño”, recuerda divertido.

Por entonces, asegura, “era un niño gordo, ¡pero gordo!, pero muy feliz. Inmensamente feliz”, que disfrutaba con las meriendas. “Recuerdo con especial cariño los bocadillos de sobrasada y las croquetas de mis abuelas, Dolores y Rogelia. Guardado en la alacena, bajo llave, estaba el chocolate que me daban con pan amasado a mano. Aquello era un disfrute. Y mientras mi hermano y algunos amigos hacían toda clase de deporte, yo me consolaba –porque no me gustaba- con lo que me había dicho mi profesor Mazuecos: ‘Paco, tú dedícate al ping-pong y el ajedrez’. Y eso hice. Me convertí en un experto en ping-pong. No me gana nadie. Bueno, David Franco, pero porque es un máquina”.

El verano daba para mucho y además de bajar cada día a la playa también había tiempo para otras actividades. “Hacíamos obras de teatro y nos íbamos de excursión. Sebastián Zaragoza nos programaba unos recorridos increíbles. Uno de ellos fue por una cueva hasta la Playa Amarilla, junto a la Isla del Fraile. Para nosotros, críos, era toda una aventura. Y también nos montábamos en ‘Teresita’ una barca con la que navegábamos. Las coincidencias de la vida me han llevado a ser padre a la vez que muchos de aquellos amigos de la niñez, lo que nos ha permitido irnos de pesca con nuestros hijos”.

Reconoce que no ha hecho demasiadas trastadas. “No sé por qué, pero tenía fama de bueno. A mis amigas las dejaban salir hasta más tarde si decían que yo las iba a acompañar de vuelta a sus casas. Supuestamente, las devolvía una a una, pero muchas veces, cuando ellas regresaban, yo ya llevaba horas durmiendo en mi cama. Cuando sus madres se lo decían a la mía en las tertulias de la sombrilla en la playa, mi madre, muy prudente, guardaba silencio”.

Y alguna vez abandonaron Águilas sin permiso. “De esas puedo contar muchas. Hacíamos escapadas, como al concierto de Hombres G en Murcia, sin que nuestros padres se enteraran. Pero, además, no éramos discretos para pasar desapercibidos… para nada. Nos hacíamos notar. Menos mal que las redes sociales aún no estaban inventadas y que no había móviles con cámaras, porque de lo contrario nos habrían pillado”.

El verano se prestaba a toda una degustación gastronómica. “Mi abuela Rogelia se tiraba gran parte del verano con nosotros. Hacía unas empanadillas buenísimas. Mi madre heredó su recetario y ‘bordaba’ la ensaladilla rusa. Era una locura. Como el gazpacho, el arroz… Y cuando mi hermano Ricardo se fue a la mili, estuvo de cocinero, por lo que, a la vuelta, también se metió en la cocina. Aquellos veranos eran de comer muy bien”, cuenta.

De entonces aún conserva a muchos amigos que siguen veraneando cerca. “Chani, Pacote, Roro, Tato, Cotu, Alex, Álvaro, Nacho… los Jódar, Gil, López Soler, Aragón… Este verano volveré a Águilas, a ‘Puerto Lorca’, como le llamamos los lorquinos, y nos encontraremos todos. Nos echaremos unas risas, cenaremos, y será como si no hubiera pasado el tiempo”.

Y en Águilas, en verano, le llegó el amor juvenil. “Allí comenzaron los primeros ‘tonteos’. Mi primer beso fue en el Bar Góndola, pero no diré con quién. Por entonces, mi madre era mi ‘paño de lágrimas’ y siempre me decía: ‘El día que encuentres a la mujer de tu vida lo sabrás’. Y así fue. Conocí a mi mujer, María, y esa misma noche le pregunté que si le gustaba la radio. Me dijo que sí, y le dije: ‘¿Quiéres casarte conmigo?’. Se rio y algún tiempo después me dio el ‘sí quiero’. Con ella, con mis hijos, veraneamos en Águilas a pocos metros de la casa familiar, con cierto aire a cortijo, reminiscencias de mi madre y mis abuelos que eran andaluces”, relata.

Y este verano, con algunos de aquellos amigos hará el Camino de Santiago. “Saldremos de Sarriá. Hemos elegido una de las rutas más populares hasta Santiago. Iremos por el Camino Francés y esperamos poder conseguir la ‘Compostela’. Como curiosidad, todos llevaremos una camiseta con la inscripción: ‘Te quiero Lorca’. Y por el reverso, ‘Que tiene Lorca que tanto enamora’. Queremos aprovechar para dar a conocer Lorca entre los peregrinos que en estas fechas llegan desde todos los rincones del planeta”, concluye.