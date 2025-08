Teresa Vivancos: "La artesanía es querer contar una historia con mis platos, con mis tartas"

¿Quién es Teresa Vivancos cuando no hay móvil, horno ni stories grabando?

Una persona muy sencilla que disfruta mucho de la compañía de su familia y sus perros, y de cosas tan simples como un paseo por la playa, ver amanecer o una buena lectura.

Empezaste compartiendo recetas sencillas y hoy tienes una comunidad de más de 300.000 personas. ¿En qué momento sentiste que esto se te había ido de las manos (para bien)?

La verdad es que no he tenido esa sensación en ningún momento, porque ha sido un crecimiento muy lento. Pero si tuviera que resaltar algún momento, sería cuando pasé de los 100.000 seguidores, que es una cifra muy redonda. Ahí me dije: uy, ¿me puedo considerar instagramer, influencer, creadora de contenido?

Lo tuyo no es solo cocina: es estética, orden, sensibilidad… ¿Qué te inspira a la hora de crear contenido?

Me inspira un mercado local, nuestro mercado de Verónicas. Me inspira la belleza de una vajilla antigua.

¿Sientes presión por mantener siempre ese estilo tan cuidado y cercano en redes?

Realmente no. Esa cercanía que muestro me sale de forma natural, creo que forma parte de mi carácter. La única presión que siento es la de crear contenido con regularidad para mantener la cuenta activa.

Tienes una relación muy bonita con tu comunidad, pero… ¿algún comentario que te haya hecho apretar los dientes?

He de decir que tengo una comunidad muy respetuosa. Algún comentario fuera de lugar sí que he recibido, pero no por parte de mis seguidores. Curiosamente, los han dejado en publicaciones que se han viralizado. Y bueno, en una ocasión encontré un comentario en un foro de internet burlándose de mí por haber contraído el covid. Eso me dolió más por esa persona que por mí misma, porque pensé: qué vida tan triste y vacía como para perder el tiempo entrando a un foro a comentar que te alegras de que una persona haya enfermado.

Has lanzado tu primer espacio físico en la calle Puxmarina con una tienda que huele a gloria. ¿Cómo nace esta idea y qué te hizo dar el salto del mundo digital al mundo real?

La idea realmente fue de mi hijo Álvaro. Venía de Madrid de pasar un finde y de probar las tartas de queso de Alex Cordobés. En cuanto llegó a casa me dijo: «Mamá, en Murcia necesitamos algo así». Comenzamos a hablar sobre ello y, como soy valiente para la toma de decisiones, y además teníamos el apoyo del resto de la familia, emprendimos la búsqueda de local y fuimos dando forma al proyecto. Tuvimos muy claro desde el principio los valores que queríamos transmitir, y con la agencia Onmi de la mano trabajamos en la creación de la marca. Se llamaría ‘Teresa Vivancos, tartas de queso artesanales’. Y después de muchos meses de reforma y trabajo... ¡aquí estamos!

¿Qué es para ti la artesanía? ¿Qué significa esa palabra en tu cocina?

Para mí, la artesanía es un valor, una cualidad. Pero no solo implica que algo esté hecho a mano. La artesanía es una decisión: la decisión de hacer las cosas bien, de elegir el mejor camino, el más seguro —y que suele ser el más lento y difícil. Es querer contar una historia con mis platos, con mis tartas. Es transmitir mi personalidad a través de ellos.

Abrir un negocio en plena era digital no es fácil. ¿Qué ha sido lo más complicado del proceso de emprender? ¿Alguna traba que no esperabas?

Lo más complicado ha sido el tema de los permisos, porque estamos en zona Catedral y hay fachadas protegidas como la nuestra. Y una traba inesperada fue la resolución de un expediente con la compañía eléctrica para poder conectar el trifásico, que retrasó bastante que pudiera probar el horno.

¿Alguna vez has sentido que ser madre, mujer y creadora de contenido te ha hecho el camino más difícil en el emprendimiento?

En ningún momento. Todo lo contrario. He encontrado mucho apoyo.

¿Se puede emprender sin dejarse la salud mental por el camino?

Sí, si tienes muy claras cuáles son tus prioridades y qué cosas no estás dispuesta a sacrificar en el camino.

¿Cómo gestionas el estrés?

Con el deporte, me da la vida. Y si no, escapándome al mar.

¿Cómo es un día normal en casa de Tere?

Mi rutina ha cambiado mucho desde que abrimos el obrador. Pero el día siempre lo comienzo igual: tomando un café en el jardín mientras veo el amanecer. A partir de ahí me activo. Suelo hacer deporte a primera hora y después me voy al obrador. En el poco tiempo libre que me queda, creo contenido para redes. ¿Tarta para desayunar, comida y cena? ¡Una tarta de queso entra siempre! Desayuno, merienda o cena… (Ríe).

¿Cuántas tartas de queso puedes probar sin remordimientos?

Aunque parezca increíble, soy más de salado. Tengo buenos hábitos de alimentación, y si un día me apetece probar todas las tartas, lo hago sin remordimiento, porque eso no es lo habitual.

¿La favorita de Tere?

La clásica con queso artesano fresco de cabra. Hemos conseguido un equilibrio de sabor y una textura que me encanta. También la de queso MOURO, un queso gallego cuya corteza es comestible e infusionada en canela y miel. Y una de queso gouda y miel… que aún no tenemos en carta.

¿Qué plato es 100 % infancia murciana para ti?

El cocido de verano de mi madre, con sus bajocas, su calabaza…

¿Cuál es el ingrediente que jamás pisaría tu cocina?

Las cabezas de cordero. Recuerdo ver a mi madre limpiándolas para asarlas… ¡y me dan náuseas! (Ríe).

¿Tres restaurantes de la Región de Murcia que siempre recomendarías?

No soy de salir mucho a comer fuera, pero me encantan Tándem, La Virgen del Mar y el restaurante Domingo, de Cehegín.

¿Un rincón de la Región de Murcia que recomendarías sin dudar?

El parque natural de Calblanque.

¿Alguna marca o colaboración que te haya hecho especial ilusión?

La primera colaboración que hice fue con el tomate Orlando. Me mandaron latas personalizadas con mi nombre, y eso me hizo muchísima ilusión. También las colaboraciones a largo plazo con Grupo Lomar o Cooperativa La Palma, por lo bien que me tratan y la libertad creativa que me dan.

¿Algún consejo para quien quiere empezar en redes con contenido gastronómico?

Que sean fieles a su estilo, que no pierdan su personalidad y que disfruten del proceso.

¿Y si mañana se apagan todas las redes… seguirías cocinando para tantos?

Para todos los que quieran: familiares, amigos, y todos aquellos que estuvieran interesados en cursos presenciales.