Mariano Escudero, sucediendo al visionario

Nació el día de Santiago, que en aquellos tiempos, en toda la Comarca del Mar Menor, era un día sagrado que se pasaba en la playa. Así que él se lo fastidió a toda su familia y a los vecinos. Le llamaron Mariano Santiago Escudero Roca y es de Roldán, pedanía de Torre Pacheco que, junto al caserío de Lo Ferro, a principios de siglo XX tenía más población que la cabecera de partido. Hoy preside la Peña Flamenca Melón de Oro, que acaba de terminar, con éxito desbordante, la 45 edición del Festival Flamenco que un día iniciara su padre Sebastián ‘El Miedoso’, un gran visionario que un día puso a Lo Ferro en el mapa mundial del flamenco.

Yo lo conozco de mis tiempos universitarios. Compartimos piso en Murcia y ahora me recuerda algunas anécdotas que mejor me callo. Estudió también Filología Hispánica. Bien es verdad que quiso hacer ingeniería agrónoma y que su padre quiso matricularlo en Derecho, pero él cogió el autobús, un día antes del día que había quedado con su progenitor, y lo hizo en Lengua y Literatura. Con anterioridad había sido pasante en un bufete de abogados y allí se dio cuenta que aquello no era para él. Lo que nunca tuvo es vocación de enseñante, así que cuando terminó la carrera se incorporó a la empresa familiar, Comercial Roldán, que hoy día tiene todo un imperio de productos de limpieza, con delegaciones en Alicante, Valencia, Albacete, Madrid, Barcelona, País Vasco o Gerona. De resultas de ello, se puede decir que Mariano es un viajero empedernido que cultiva como nadie su don de gentes y su capacidad para la conversación: «Mira, tal vez para eso me sirvió la carrera que estudié en la Universidad», me dice bromeando. Mariano ha heredado de su padre una socarronería que uno no sabe, a veces, si está bromeando o está hablando en serio.

Me cuenta sus primeros recuerdos del Festival: «Me vienen imágenes de una plaza, de un palo de la luz pintado, donde se celebraba una cucaña y que también servía para enganchar las luces de verbena y los adornos festivos. Cuando se celebró el primer concurso de cante yo tenía 11 años. Mi tío cerraba la plaza con planchas de madera y tres años después la cerró con bloques de hormigón, aquello fue el inicio del primer recinto que en 1983 ya quedó de manera estable hasta que fue ampliado en los años 90, el escenario se hizo más grande y se construyeron los camerinos. Fíjate que ahora esto sería un nuevo reto, ya se nos ha quedado pequeño otra vez». Sigue hablándome de aquellos tiempos y de su padre, a quien siente, como tanta gente, que sigue vivo: «De las 45 ediciones, mi padre vivió 36. Era un soñador y lo llevó a cotas inimaginables al principio. Un año, en 1991, se trajo a los más grandes: Rafael Farina, La Niña de la Puebla, Juanito Valderrana y Perlita de Huelva. Ese mismo año se hizo la ampliación, así que el esfuerzo quedó en déficit. Mi padre incorporó nueva gente a la dirección, él quedó como director artístico y la presidencia pasó a Eulogio Aparicio Ros, el panadero y yo entré de tesorero. Había que racionalizar aquello. Con los años yo fui presidente del festival y actualmente es Paco Aparicio, que ha hecho una labor magnífica y yo me mantengo como presidente de la Peña Melón de Oro, organizadora junto al Ayuntamiento de Torre Pacheco. La Peña tiene unos 80 socios y la mitad de ellos son muy activos durante todo el año, participando en galas de Invierno, exposiciones, presentación de libros, viajes culturales, visitas a otros festivales…».

Vuelve a recordarme a su padre: «Con 58 años mi padre tuvo una operación grave del corazón, se jubiló y lejos de bajar el ritmo estuvo otros 18 años dedicado más aún a su gran pasión, el Festival creció, salió fuera, aumentó en premios… Mi padre se volcaba en los artistas, siempre quiso que se sintieran como en casa. A él siempre le gustaba arriesgar, era un inconformista nato, un visionario. Organizó espectáculos con fusión de rock y flamenco, o de música clásica y flamenco, inició la publicación de discos con los ganadores de cada año, introdujo a artistas como la escultora Maite Defruc, la integró en la Peña, él se concienció mucho ante el arte y a ella la entusiasmó con el cante y el baile flamenco, que se convirtió en uno de sus motivos fundamentales».

Me habla de la Ferreña, que se institucionalizó en 2003: « La Ferreña es un canto duro y difícil, él estaba empeñado, se probaron muchas fórmulas propuestas por cantaores diversos, quería que hubiese un cante de la tierra, de la Comarca. Finalmente decantaron en una propuesta de Valderrama, pero luego fue Fosforito quien hizo la versión actual, que hoy día ya conocen todos los cantaores y todos los guitarristas, incluso músicos diversos y hasta profesores universitarios. La letra de la ferreña es libre, cada vez hay más letras, siempre siguiendo las normas de calidad y estilo. Hay algunos cantaores que tienen varias, como Diego Clavel, que tiene 2 publicadas».

Le pregunto sobre la relación con otros festivales flamencos y sobre la importancia del Festival en el ambiente flamenco de toda España: «Cada festival tiene sus propias características y todos son incomparables, hay festivales especializados, otros que son bienales, unos que son organizados por peñas flamencas, otros por la administración… En la Región de Murcia hay varios, entre ellos destacan el del Cante de las Minas, que ciertamente lleva más años y tiene el triple de presupuesto y luego estamos nosotros. Lo Ferro hacemos magia con nuestro presupuesto y, sin lugar a dudas, es uno de los más grandes del mundo. Espero que el apoyo de la Comunidad sea cada vez mayor y que Turismo apueste más. Andalucía nos envidia por estos dos grandes festivales en nuestra Región». Terminamos hablando de los últimos acontecimientos que han dado a conocer más a Torre Pacheco a nivel nacional: «Este municipio ha crecido mucho en pocos años, se ha enriquecido gracias también a la inmigración, pero es cierto que hay que corregir cosas y aumentar la vigilancia y el control. No hay problemas de convivencia, salvo los normales pero falta más presencia policial y que no vengan a meter cizaña los ultras». Qué buen presidente y qué buen equipo.