El bailaor Jesús Carmona llega al Cante que homenajeará al Habichuela

La Unión se prepara para vivir este domingo 3 de agosto una jornada marcada por el homenaje, la literatura, la improvisación poética y el baile flamenco, dentro de la programación del Festival Internacional del Cante de las Minas.

A las 13:00 horas, el Salón de Actos de la Casa del Piñón acogerá el Encuentro Internacional de Repentización entre Colombia y La Unión, que pondrá en diálogo dos tradiciones orales hermanas.

Ya por la tarde, a las 20:00, en el mismo espacio tendrá lugar la presentación del libro Now or Never, escrito por el propio Pepe Habichuela junto a Amparo Bengala y Josemi Carmona. El encargado de presentar la obra será el periodista y flamencólogo José Manuel Gamboa. En paralelo, se celebrará un Encuentro Internacional de Repentización entre Colombia y La Unión.

La jornada continuará a las 23:00 horas en el Antiguo Mercado Público con la actuación del bailaor Jesús Carmona, que presenta el espectáculo Unidos, promovido por Flamenco Real y Solana Entertainment.

Al finalizar la gala, en la Plaza Joaquín Costa (Avenida del Flamenco) se llevará a cabo el descubrimiento de placas conmemorativas dedicadas a Jesús Carmona y Pepe Habichuela. Como cierre de la noche, la Madrugá Flamenca tendrá lugar en la Pizzería Stromboli, con la actuación del bailaor Marcos Morales, acompañado al cante por Celia Jiménez y a la guitarra por José Manuel Martínez ‘El Peli’.

La entrega del Castillete de Oro a Pepe Habichuela no solo reconoce su maestría en la guitarra flamenca, sino también su influencia intergeneracional y su compromiso con la evolución del arte jondo. Su trayectoria ha sido clave en la apertura del flamenco a nuevos lenguajes sin perder la raíz, lo que le ha convertido en una figura admirada tanto por el público como por músicos de diversas disciplinas.

Con esta intensa y emotiva jornada, el Festival Internacional del Cante de las Minas reafirma su compromiso con la tradición y la innovación del flamenco, consolidándose como un espacio de encuentro entre generaciones, disciplinas artísticas y culturas. La programación del domingo pone en valor tanto la raíz del arte jondo como su constante evolución, gracias al talento de artistas consagrados y nuevas voces del panorama flamenco.