Carmen María Martínez: "Queremos dar vida al mundo de las tradiciones desde el baile"

Esta noche comienza la edición 2025 del ciclo ‘A la luna de Barranda’ en Caravaca de la Cruz y lo hace con el grupo Mujeres con Raíz. Este grupo nace a finales de 2014 para rendir un merecido homenaje a la voz tradicional de la mujer murciana, poseedora de gran parte del patrimonio oral del sureste peninsular. Voces que la mayoría de las veces quedaron relegadas al ámbito doméstico a través de cantos de arrullo, o también a rezos íntimos y familiares, pero que también faenaban, como los hombres, y entonces lanzaban sus cantos de siega y trilla al viento; o pedían agua a los cielos o bien festejaban con malagueñas, jotas o seguidillas. Hablamos con Carmen María Martínez Salazar, una de sus componentes.

¿Qué han preparado para esta noche en Barranda?

Tras un breve paréntesis, este será nuestro primer concierto con la nueva formación, en la que vendrá una caravaqueña con el violín: Ana García Morenilla. Esperamos que sea una noche fresquita y que podamos disfrutar de los temas de siempre, pero también de temas nuevos.

¿Con temas nuevos?

Llevábamos varios años creando cosas y, según iban surgiendo, hemos ido eligiendo nuevos temas, especialmente en el último año, que le hemos dado un empujón. De los ocho que tenemos nuevos, esperamos presentar cuatro en Barranda. Entre ellos, mucho baile suelto, que creemos que es lo que anima ahora mismo y le da vida al mundo de las tradiciones. Hay más reelaboración en la estructura, pero a nivel de melodías vamos a mantener la parte más tradicional. Nuestro próximo objetivo será entrar al estudio a grabar todo lo que tenemos preparado para el próximo 2026.

Un merecido homenaje a la voz tradicional de la mujer murciana, que en muchos casos se quedó relegado a un segundo plano...

El eje que articula el grupo desde su creación fue precisamente ese, hacer un homenaje a la mujer. En el mundo tradicional la mujer quedó relegada a un segundo plano, más del hogar, pero está claro que los primeros cantos que escucha un bebe cuando nace son los cantos de arrullo tradicionalmente cantados por su madre, aunque afortunadamente hoy en día los papas también cantan. Ahora mismo han cambiado mucho los juegos en la calle de los zagales, pero antes todo giraba en torno a las puertas de casa al lado de sus madres. Creíamos que Mujeres con raíz debía de nacer con ese objetivo, porque en las formaciones tradicionales lo que ha primado siempre ha sido el hombre y las mujeres estaban en un segundo plano. La mujer podía bailar, tocar una postiza y puntualmente tocar algún instrumento, aunque no era lo común. De esta manera hemos puesto sobre la palestra la figura femenina, que en este caso volvemos a ser tres mujeres en el grupo, y poner voz a esas mujeres que quedaron en el olvido.

Pese a que en su vida diaria hacían de todo, las cosas de casa, la agricultura...

Es totalmente cierto. De hecho, siempre dicen que son las que sujetan el mundo. Por mi propia experiencia, mi abuela Josefa, que era de Patiño, fue una mujer con once hijos; además de su marido y su hermano que vivía con ellos. Ella estaba presente en todo, organizar casa, hacer ajuares, cultivar un trozo de tierra que tenían, hacía absolutamente de todo.El repertorio que lleva Mujeres con raíz lleva canciones de tema tradicionales infantiles, como canciones de arrullo o nanas, cantos de labor, oración para la llamada de rogativas, en definitiva, todos los cantos de tradición oral, y luego llevamos mucho baile suelto que es la apuesta que estamos haciendo ahora.

También, detrás todo un estudio de tradición oral, para que no se pierda ese legado musical.

Hay mucho trabajo de campo. Nuestro compañero Tomás nos provee de todas esas cosas de sus propios estudios y lo que han realizado otras figuras como Alan Lomax, que fue un musicólogo americano que estuvo en Murcia en 1952, y cosas tradicionales de las cuales aún no hay grabaciones y que siguen vigentes afortunadamente gracias a la gente mayor que lo ha ido transmitiendo a los jóvenes. En Murcia tenemos muy claro que el folclore está muy vivo.

¿Cree que las plataformas digitales han ayudado a que llegue más lejos la Música de Raíz?

Por experiencia personal en mis otras facetas artísticas, estoy de acuerdo con esa afirmación. Creo que ahora mismo las redes nos llevan a donde no podíamos llegar. No tengo dónde poder leer un CD, porque mi portátil, cuando se rompió, lo cambié por otro que ya no llevaba. Creo que es una manera de llegar, y si hablamos de Spotify o Youtube, mucho más lejos, sobre todo las redes. Ahora que vivimos en un mundo donde prima lo inmediato, con pequeños vídeos, enseguida la gente esta muy al tanto. Mujeres con Raíz lo usa mucho: desde que estamos preparando nuevos temas es una manera de darlos a conocer, acompañados de pequeños vídeos. Se crea una expectación y sobre todo la gente va viendo dónde estamos físicamente, ycuál es el entorno que nos rodea en nuestro día a día. Eso en un concierto la gente no lo puede ver. Ahora es una gran herramienta.

Algo que se puede ver en vídeos como Del saliente al poniente.

Yo creo que era una cosa que hacía mucha falta en Murcia. El homenaje de lo que es el gran villancico, el ‘aguilando’ de Murcia, es un temazo que llega mucho. Es los conciertos la gente que conoce nuestro trabajo se sumerge por complejo. Ese canto lo llevamos en nuestro ADN y notas cómo la gente lo siente. Quien no pertenece a este mundo puede ver más lejano una jota o una parranda, pero no hay quien no haya escuchado en su pueblo un aguilando o los cantos de los Mayos. Son cantos de muy adentro y que están dentro de nuestras venas.