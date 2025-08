Ángel Haro, paisajes pintados sobre recuerdos

Palimpsesto, palabra que proviene del griego antiguo y cuyo significado es <<grabado nuevamente>>. Un manuscrito que conserva huellas de otra escritura anterior en la misma superficie, pero borrada y ocultada expresamente para dar lugar a la que ahora existe.

Ángel Haro. / L. O.

Siempre me ha resultado sorprendente la capacidad de Ángel Haro para modificar y cambiar los registros en que se mueve su pintura, para alterar los códigos aparentes en que se articula su obra y que, sin embargo, no dejemos nunca de percibir su personalidad, su posicionamiento como creador plástico. Osadía, atrevimiento… deseos de indagar, experimentar y bucear, en distintas propuestas y procedimientos, sin miedo a los resultados o las consecuencias. Y siempre aplicando cierta ironía, un estudiado desapego, en lo que concierne al producto final obtenido. Pero sin olvidar, jamás, que la pintura, la escultura… o cualquier otra propuesta plástica es, siempre, el desenlace de una serie de sucesos experienciales que se depositan en el acervo personal y se superponen en la vida... en las posibles distintas vidas del artista. Capas sobre capas… acumulación de hechos, de actos… que, sin embargo, no logran ocultar de forma permanente la influencia de los unos sobre los otros. La vida, la obra, la producción artística… como resultado de un continuo e inacabado palimpsesto.

Este Paisaje privado forma parte de una serie pintada en 2001 que sería expuesta, ese año, en la Galería Antonia Puyó de Zaragoza y, unos meses más tarde, en 2002, en la Galería La Aurora de Murcia. Una serie, como otras del pintor, cargada de guiños al arte; al arte italiano del primer Renacimiento y al arte ruso de las vanguardias de principios del siglo XX; o quizá, por qué no, a esa utopía espacial que tanto marcó nuestra niñez en los años sesenta; los títulos de algunas de las piezas que componen el conjunto de la colección, Paisaje de San Romano, Interior Gagarin, Los sueños de Kursk, dejan constancia de lo señalado. Un juego sobre el espacio pictórico -Haro llega a titular algunas obras Interior… o Paisaje…- ; un espacio plástico, un ¿paisaje? que, más que construido, parece pacientemente analizado, estudiado y examinado. Una experimentación con las texturas, las manchas y los planos, los arrastres del óleo, sobre una superficie plástica como son los fotolitos utilizados en la imprenta. Fotolitos, un producto sobradamente conocido por Haro, sobre todo si atendemos a su dilatada trayectoria como reconocido diseñador gráfico, sobre todo de carteles -como curiosidad, hay que señalar que el libro catálogo que recoge la obra que aquí reproducimos fue editado, con motivo de las exposiciones citadas, por Industrias Gráficas Jiménez Godoy y diseñado por el propio pintor-. Fotolitos obtenidos a partir de la serie de fotografías -diapositivas de 6 x 6 cm- , realizadas por Ángel Saura, de las huellas y rastros dejados en los tableros de 2 x 2,5 metros sobre los que Haro ha ido colocando los distintos soportes que intervendrá para realizar sus piezas. Fotolitos, mapas… configurados a base estratos de tiempo y espacio. Tiempo y espacio, ahora suspendidos tras cada disparo de la cámara fotográfica. Nuevos soportes. La huella, el palimpsesto, como superficie a intervenir, permitiendo que el cuadro actúe como un cuaderno de viaje que recogiese experiencias y mutaciones…. realizadas a lo largo del tiempo. Y en ese juego o baile -Haro pinta bajo el influjo de la música y se mueve al ritmo que esta marca- , se entrelazan y conexionan historias; y se acometen… y se suman, capas y capas de significados diversos y, a veces, contrapuestos.

Fantasías, arquitecturas fingidas… y trazos, y planos, y campos de color superpuestos, que parecen preludiar la importancia que en la trayectoria de Ángel Haro tendrá su trabajo como escenógrafo. Imposible no citar aquí El Pintor de batallas, otro palimpsesto, una misteriosa escenografía, pintada por Ángel en 2016, para la representación de la obra del cartagenero Pérez Reverte del mismo título, y que logra pasar de La batalla de San Romano de Paolo Uccello… a La obra maestra desconocida, ese enigmático e influyente texto de Balzac. Huellas sobre huellas, un conjunto de obras, un palimpsesto imposible de borrar y ocultar. Paisajes privados, intervenciones llamadas a restablecer y reconstruir los más significativos restos del tiempo y la memoria. Pero también la superposición de actividades, de sucesos sobre una misma superficie. Tiempo y memoria.