Javier Martínez Méndez, la UMU en la cabeza

El subconsciente juega curiosas pasadas, y Javier Martínez Méndez unió sus dos grandes pasiones, la de siempre y la que estaba por llegar, cuando, en su Ceuta natal, se encontró junto a sus amigos ante un gran ordenador que –les habían dicho– era capaz de suministrar cualquier tipo de información.

Cuando la persona que atendía aquel impresionante artefacto los animó a hacer una pregunta, a Javier no se le ocurrió otra cosa que inquirir cuántas veces había defendido la camiseta nacional de la selección su admirado Pirri, jugador ceutí que militaba en el Real Madrid de sus entretelas. Ni corta ni perezosa, caso de que las máquinas puedan sufrir esos defectos puramente humanos, la máquina les suministró un profuso listado con las intervenciones pírricas con la selección española. Al bueno de Javier se le abrieron los ojos.

Y mucho más se le habrían abierto si en esos momentos alguien le hubiera dicho que, en los siguientes 40 años, él mismo se dedicaría a enseñar sobre la recuperación de información de máquinas muchísimo más potentes. Su padre le regañó, eso sí, por no habérsele ocurrido una pregunta de más enjundia ante un ordenador que intuía el colmo de la modernidad.

Y Javier comenzó sus estudios universitarios en una universidad –la de Murcia– que le acogió unos años después y en la que hoy, transcurridos casi cuatro décadas, no ha salido –en realidad sí ha salido algunas veces, pero en ella ha permanecido siempre, primero como estudiante y más tarde en una carrera cuyo cursus honorum ha comprendido todas las etapas posibles, tanto en su sentido estrictamente académico como en de la pura gestión universitaria: primero como delegado de alumnos en tiempos del rector Soler, secretario con Roca, coordinador en tiempos del rector Monreal; vicedecano con Ballesta, decano en las legislaturas de los rectores Cobacho y Orihuela, y más tarde Vicerrector de Calidad, Cultura y Comunicación durante el rectorado de Luján.

Catedrático de Biblioteconomía y Documentación en la Universidad de Murcia, Javier Martínez Méndez es profesor de recuperación de información, y enseña a sus alumnos cómo almacenar la información y organizarla para disponer de ella de la manera más favorable.

Una amiga común me dijo en cierta ocasión que Javier es un cascabel, que lleva la alegría siempre consigo. Y este cronista no puede hacer más que corroborarlo, pues en los cuatro años que he tenido la suerte de trabajar con él, nunca lo he visto con un mal gesto o una mala contestación, y sí muchas bromas y risas.

Por si eso fuera poco –la buena predisposición y el trato afable por sí solos no lo convertirían en un buen gestor– , Javier lleva la universidad en la cabeza –la de Murcia y la del país, aunque ésta solo como marco teórico– , conoce su organización como la palma de su mano, a sus gentes, sus departamentos y sus servicios e instalaciones...

Asegura que a la universidad española le haría falta un revulsivo que la despertara del letargo en el que le da la impresión ha ido sumiéndose. Está convencido de que estamos en un momento complicado, con unos presupuestos raquíticos y un avance imparable de la universidad privada que puede llevar a los padres de familia a pedir préstamos para que sus hijos estudien en centros privados, que están, no le cabe duda, salvo escasísimas excepciones, a años luz de los públicos en cuanto a calidad: «Tenemos que seguir luchando permanentemente por ese valor añadido que representa la universidad pública, y no sé si la estamos defendiendo, pero una cosa está clara: no lo estamos diciendo lo suficientemente claro y contundente».