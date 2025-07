El último concierto de Oasis en Mánchester o la deseada reunión de los Beatles que nunca sucedió

El regreso triunfal de Oasis a los escenarios era algo que nadie se atrevía a soñar. Heaton Park (Mánchester) fue testigo de un momento histórico. Cuatrocientos mil espectadores repartidos entre cinco actuaciones en Mánchester (antes pasaron por Cardiff) lo vivieron. Tras casi dieciséis años de silencio y rumores de disputas, los hermanos Gallagher, Liam y Noel, volvian a unirse en la gira Live ‘25 dejando claro que su legado musical sigue vigente.

Para el ‘NME’, «sacar de la tumba y resucitar a John Lennon y George Harrison parecía una reunión más probable» que la de Liam y Noel, pese a lo cual ambos obraron la alquimia de conseguir «todo lo que podría esperarse de Oasis en 2025: se ven ‘cool’, suenan de maravilla y quieren estar ahí».

Imposible escapar a la fiebre de Oasis en su ciudad natal, Mánchester (aunque hace tiempo que los Gallagher viven en Londres). Apenas podías doblar una esquina sin una señal de la extraordinaria toma de posesión que la ciudad ha escenificado, convertida en una especie de Oasislandia. El ambientazo era también histórico. Que Mánchester es una de las mecas del pop no ofrece dudas, pero esos días la ciudad era Oasis. Todo era Oasis, todo. La gente llenaba las calles y también los bares -a rebosar-; muchos exhibían en sus cristaleras frases de canciones de Oasis.

Los edificios estaban decorados con murales, música en vivo -en la Central Library una orquesta de cuerda interpretaba sus canciones-, dj y artistas-tributo se prodigaban por doquier, los autobuses llevaban a Oasis en su carrocería... El Northern Quarter era una fiesta. ¡Y toda la ciudad! Ni una victoria del United o el City. Oasis son Mánchester, ‘Manchestáh’ es Oasis.

Ni Liam ni Noel pudieron evitar emocionarse en su tierra natal con un público entregado

Más allá de lo económico, el regreso del grupo ha logrado lo que parecía imposible: unir a públicos de distintas edades (los más jóvenes, por obra, en parte, de Anaïs, la hija de Noel), resucitar un sonido emblemático y volver a hacer de la música un acontecimiento social. En el último concierto del domingo 20 de julio, al que asistí, incluso Liam y Noel no pudieron evitar emocionarse con la reacción en su tierra natal. Noel lo resumió en el bis: «Durante los últimos diez días, los ojos del mundo han estado puestos en esta ciudad de Mánchester, y solo quiero deciros a todos los mancunianos que lo habéis hecho de puta madre... Tenemos gente viniendo de todo el mundo... Mánchester, de puta madre».

Deseada reunión

Muchos habían estado esperando durante años exactamente eso: ver a los hermanos Gallagher de nuevo juntos en el escenario interpretando temazos de Oasis para un público que no podía estar más feliz de presenciarlo allí; algo así como la deseada reunión de los Beatles que nunca sucedió. Heaton Park estaba lleno de buenas vibraciones, camaradería y complicidad entre desconocidos, que se ayudaban, se abrazaban... Todo el mundo estaba de un humor inmejorable. No faltó la lluvia para dar un poco de emoción.

La expectación se palpaba en el aire. Miles de fans de todas las generaciones, desde los que vivieron el apogeo del Britpop hasta jóvenes que descubrieron a la banda a través de sus padres, se congregaron en el icónico parque. La atmósfera era de pura euforia. El espectáculo busca mantener el mito; un repertorio en plan «lista de reproducción de Oasis», hacía énfasis en los dos primeros álbumes y las caras B de los años en que el talento compositivo de Noel era tan genial que podía permitirse confinar canciones maravillosas como Acquiesce o The masterplan a una pista extra de un CD single.

Solo la presencia de Little by little, de 2002, indicaba que Oasis existieron en el siglo XXI. El cancionero de los Gallagher, señalan los críticos, desciende de la estirpe más auténtica del patrimonio rockero, desde los Beatles a los Stones pasando por los Who, los Kinks, los Pistols o los Stone Roses. Sin la pulsión funk y rave de sus predecesores de Mánchester, el rock ‘n’ roll «de toda la vida» de la banda encarna un concepto de identidad inglesa esencial.

El concierto fue una explosión desde el primer acorde. Cuando finalmente llegó el momento, Oasis –Liam y Noel Gallagher, Gem Archer, Andy Bell, Bonehead y el nuevo batería, Joey Waronker– suben al escenario con F***in’ in the bushes. Hello fue la elegida para abrir la noche, y la declaración que Liam tomó prestada de Hello, hello, I’m back again de Gary Glitter resonó por todo el parque, provocando un estruendo de alegría entre la multitud. Su voz, su nasalidad malévola, suena ferozmente en forma. Ha recuperado la fuerza y la actitud que lo convirtieron en ídolo.

Los hits se sucedieron imparables. Morning glory y Some might say llegaron temprano, marcando el tono de la noche. Una versión cruda y potente de Bring it on down fue dedicada a los fans que escuchaban desde el promontorio bautizado como Gallagher Hill, fuera del recinto: muchos fans de Oasis que no consiguieron tickets para Heaton Park se reunieron en esa colina para escuchar y ver ‘de lejos’ los conciertos. El Ayuntamiento de Mánchester colocó una valla para impedir el paso, que tapaba también la ya de por sí pequeña porción de escenario que se conseguía vislumbrar el primer día. La situación llegó a oídos de los hermanos Gallagher. ¿Y qué hicieron? Primero, Liam dedicó a los fans de la colina Bring it on down.

Luego, algunos de esos fans se llevaron una sorpresa. El personal de Oasis fue allí para repartir camisetas especiales con un estampado que decía ‘Gallagher Hill’, reproducido como si fuera el famoso logo rectangular de la banda. Ahora, los hermanos han compartido un vídeo oficial de lo sucedido en ‘Gallagher Hill’; en las imágenes se ve a policía y fans corriendo hacia la colina, escalando las vallas montadas para impedirles el paso. Oasis compartió esas imágenes en blanco y negro con parte de la letra de Bring it on down, «sois los marginados, sois la clase baja, pero no os importa porque vivís rápido...». Un gesto muy propio de estos chicos de barrio que se criaron en una casa de protección oficial.

Chicos de barrio

Liam también mandó un recado a Coldplay, en su línea: «¿Tenemos tortolitos por aquí», preguntó, pero «no os preocupéis, no tenemos nada de Coldplay y esa maldita cámara de mierda. No nos importa con quién estés flirteando o saliendo, no es asunto nuestro, pero esta canción es para todos los tortolitos». Como era de esperar, el asunto se hizo viral.

No faltaron himnos como Cigarettes & alcohol, Supersonic y Roll with it, que sonaron tan frescos y relevantes como en sus inicios, soñando con una escapada a algo mejor, algo mágico lejos de la rutina.

Noel reafirmó su posición como líder encabezando su propio set ‘lento’, que incluyó las caras B Talk tonight, Half the world away (con una sección de metal que resaltó su deuda con Burt Bacharach) y Little by little. Mostró un dominio inigualable con la guitarra, y su voz sonó mejor que nunca. La química entre los hermanos fue lo suficientemente cómplice como para disipar cualquier rumor de tensión. Parecían cómodos en el escenario, cada uno permitiendo al otro brillar a su manera. Llegaron a dirigirse mutuamente gestos de adoración. Y el abrazo final pareció sincero, siendo acogido entusiásticamente por el público.

‘Live forever’, ‘Wonderwall’ o ‘Whatever’ hicieron vibrar todo Heaton Park

El lugar de Bonehead en la formación de tres guitarras es más que un amistoso guiño nostálgico; es un pilar clave en un muro de sonido que hace que casi todo lo que tocan suene colosal. También hay que destacar lo perfecto que es Waronker como elección de batería. Antiguos baterías de Oasis como Zak Starkey, Chris Sharrock, incluso Alan White se barajaron para esta gira, pero el experimentado músico de sesión resultó ser una elección inspirada.

Para la última cita de Mánchester cabía la posibilidad de que Tony McCarroll, el batería original, apareciera en el escenario, pero no ocurrió; solo en las imágenes, aunque Pep Guardiola apareció más en las pantallas. Quizás se materializó aquella promesa que hizo Liam de llamar a su hermano si el City ganaba la Champions. El fútbol estuvo muy presente.

La realización de las gigantescas pantallas, impecable, ofreció una inmersiva experiencia visual a los asistentes. / Associated Press/LaPresse

Whatever, tan beatlelesca, sonó espectacular con el acompañamiento orquestal, e incorporó una cita de Octopus’s garden, compuesta por Ringo Starr. Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó con Live forever, himno atemporal que Liam dedicó «a los que no están aquí, aunque sí están». Lágrimas, abrazos y un coro masivo de miles de voces unidas hicieron de este instante algo verdaderamente conmovedor. La realización de las gigantescas pantallas, impecable, ofreció una inmersiva experiencia visual. Rock ‘n’ roll star fue un cierre perfecto antes de los bises, con esa coda que parece diseñada para eso, un eco de un eco que podría seguir repitiéndose.

La recta final fue apoteósica. Aunque muchos ya se sentirían satisfechos: tras The masterplan, Don’t look back in anger sonó tan poderosa como siempre, con las abejas, símbolo de Mánchester, llenando la pantalla, y todo el público asumiendo el coro como si fuera un himno compartido (en 2017 se convirtió en elegía improvisada por el atentado del Mánchester Arena). No faltó, por supuesto, la siempre esperada Wonderwall, que hizo que Heaton Park vibrara al unísono.

El gran final llegó con ‘Champagne supernova’, acompañada de fuegos artificiales

El gran final llegó con Champagne supernova -broche de oro de todos los finales de esta gira-, acompañada de un espectacular despliegue de fuegos artificiales, que comenzó como una balada psicodélica y fue expandiéndose al terreno del medio tiempo épico con capas de guitarras y dinámicas planeadoras. «Esto es Champagne supernova, cuídaos, gracias por hacer esto posible. Sé que somos una pesadilla y todo eso».

Mucho más que un concierto

No fue solo un concierto, fue una celebración, un festival con todo el mundo de un humor inmejorable, un reencuentro largamente anhelado que trascendió la mera nostalgia; un recordatorio de por qué Oasis sigue siendo una de las bandas más influyentes y queridas del Reino Unido, un momento en la historia del rock que para los presentes fue simplemente inolvidable. Finalmente sucedió. Oasis, juntos de nuevo en Mánchester, sonando mejor que nunca. Nunca pensé que volvería a verlos en directo, y ahora quiero verlos de nuevo mañana.

Polémica con las fotos de la gira Oasis y la palabra ‘polémica’ han ido en muchas ocasiones de la mano, y en esta gira no ha sido menos. Una de ellas ha sido el enfrentamiento con varias agencias de prensa por las fotos tomadas durante su esperado regreso en su primera cita en Cardiff. La banda impuso una restricción: los medios solo podrían utilizarlas hasta un año después del evento. Ante esto, las agencias se han negado a cubrir el resto de la gira de la banda.

Antes actuaron Cast, el grupo de John Powers tras dejar a The L’as. Cast fueron otra de las bandas surgidas a raíz de la explosión del Britpop a mediados de los 90, con algunas canciones intachables, como Free me, Fine time, y Sandstorm, pero no parecen haber envejecido tan bien; la gente empezó a meterse en ambiente para revivir su juventud con una noche de nostalgia Britpop. Cast lo intentaron cerrando su animado set con Alright, que mucha gente empezó a corear con el estribillo de Rock and roll star, dejando claro a quiénes habían ido a ver. Imagino las caras de frustración de Cast en los camerinos, si es que llegaron a percatarse.

Richard Ashcroft – The Verve sí que empezó con fuerza. Fue más allá de mis expectativas y marcó el tono para una velada soberbia. A diferencia de Cast, no parece haber pasado por él un solo año. No creo haber visto nunca a tanta gente tan involucrada con un telonero. La atmósfera antes de Oasis se sentía como la preparación de un gran combate de boxeo de pesos pesados. Si me pidieran que señalara a un músico que resumiera la escena musical de los 90, sería Ashcroft. Ahí estuvo para demostrarlo la inmensa Sonnet. Las voces fueron absolutamente impecables durante todo su set, con The drugs don’t work y Lucky man entre los clásicos de The Verve que arrancaron del público las reacciones más eufóricas.

El concierto fue breve, conciso y potente. Arropado por una banda compacta y una confianza que solo dan los años y el oficio, evocó el pasado a la vez que se sentía en pleno presente, desde el pulso hipnótico de Weeping willow hasta la catarsis de estadio de Bitter sweet symphony, una de esas canciones que necesitas escuchar en directo y cantar junto a miles de voces (incluido el riff de inicial de cuerdas, of course); sigue siendo un himno definitorio de la música británica, pero escuchar a Ashcroft cantarla en directo, apoyado por todas las voces de Heaton Park, demostró su poder duradero.

Qué momento tan emocionante ser parte de algo tan épico. Para los fans de toda la vida, su inclusión en la gira es el cierre de un círculo. Noel Gallagher escribió una vez Cast no shadow como un tributo a Ashcroft, llamándolo «genio» en las notas de la contraportada de What’s the story (Morning glory?). Ashcroft, a su vez, dedicó A northern soul, del seminal álbum de The Verve de 1995, a Noel. La admiración mutua nunca se ha desvanecido. «Muy contento de estar aquí con la banda de rock ‘n’ roll más grande del mundo», dijo Ashcroft a la multitud, añadiendo «amo a Oasis» y que estaba «orgulloso de estar aquí en esta noche histórica».

La reunión de Oasis es la gira que mayor expectación ha levantado en la historia del Reino Unido y una de las más esperadas del año en todo el mundo; les llevará a cuatro continentes en los próximos meses. También será de las más lucrativas: según un reciente estudio de Barclays, solo en el Reino Unido los fans gastarán 1.250 millones de euros en total.

El fenómeno Oasis Live ’25 no solo conquista estadios, sino también las ondas, plataformas de streaming y listas oficiales del Reino Unido, donde actualmente tienen tres álbumes en el Top 5 y tres sencillos en el Top 30. Se han lanzado un par de singles, el último una versión en vivo de Cigarettes & alcohol, grabada en Heaton Park, como adelanto de los 33 shows que se celebrarán en Reino Unido, Irlanda, Norteamérica, México, Asia, Australia y Sudamérica. Suena a próximo disco en vivo.

Ha sido el regreso más esperado, tanto o más que el imposible de los Beatles, pero el de Oasis se ha producido. El mundo -o al menos yo y quienes estuvimos en el último de los cinco conciertos en su ciudad- aún anda celebrando esta reunión. Memorable, ‘Biblical!’ Ay, qué no haría yo por empezar de nuevo.