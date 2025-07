Juan Bautista Sanz, el hombre de los 3.000 artículos

Es Juan Bautista Sanz un hombre que no sabe parar. Y esto no lo dice este cronista, que es un mindundi en cuestiones sobre este murciano, sino alguien mucho más versado en el tema: el propio Juan Bautista Sanz.

Le pidieron colaboraciones en la prensa. Y al cabo del tiempo había escrito tres mil artículos. Tardó años, que Juan Bautista es diligente, pero hasta a él le lleva tiempo escribir 3.000 artículos. No es de extrañar que, cuando le pidieron hacer un programa en Onda Regional junto a su amigo del alma Miguel Massotti, la cosa se tradujera en 17 años del programa diario Un par de dos, en el que sacaban a pasear un sentido del humor que hacía las delicias del respetable. Un día hicieron un programa sobre un alemán nacionalizado español que había ganado una medalla de oro de esquí en una olimpiada de invierno. Para ambientar la cosa, entrevistaron a una persona que trabajaba en el Puerto de la Cadena quitando la nieve cuando la había. Maestro, le preguntaban, ¿y qué hace el resto del tiempo?

Si es cierto que todos caminamos aupados en los hombros de quienes nos precedieron, en el caso de Juan Bautista Sanz es una verdad que él se encarga de poner de relieve, remontándose a su abuelo, sastre en los mercados en Puerto Lumbreras, que colocó a su hijo Pedro en una sastrería murciana, y al que una serie de encuentros y relaciones, fueron convirtiendo en cineísta -así se llamaban a sí mismos- apasionado por la pintura y tertuliano de prestigio en aquella Murcia de mitad del siglo pasado.

Algo de todo esto heredó Juan Bautista, que en sus tiempos de universitario en Madrid tuvo ocasión de degustar los canapés que se ofrecían en las inauguraciones de las galerías de arte, y, de paso, conocer la obra de Zabaleta, Benjamín Palencia y otros grandes artistas. De vuelta a Murcia convenció a su padre para abrir una galería en Murcia. Así nació Zero, referencia del arte en nuestra ciudad durante 25 años.

La gran pasión de Juan Bautista es la pintura, aunque en sus comienzos, como un Zelig artístico, si pintaba con ocres le salía un Molina Sánchez. O un Avellaneda si acometía un paisaje. Pero poco a poco fue realizando obras personales. Así fue como pintaría centenares de obras que no se atrevía a vender en su propia galería. Soy un pésimo vendedor de mis obras, me da mucha vergüenza decir que lo que más pega en un salón es una obra de Juan Bautista Sanz, pero lo hacía estupendamente cuando proponía un Molina Sánchez o un Gómez Cano.

Lleva Sanz un comunicador dentro que se ha prodigado en los diarios, la televisión y las radios inventando situaciones y personajes como Pepe el Barbero en el programa Calle mayor, que afeitaba mientras ofrecía sentencias, por supuesto sin llegar nunca a afeitar, o aquel barrendero que hablaba de todo pero no barría nunca.

Director de cine, de programas de televisión, articulista de artículo diario, crítico de arte... Con todo se ha atrevido, quizás con la excepción de aquella tesis doctoral que hizo en la Universidad de Murcia sobre él un filólogo que estuvo junto a él durante tres años y le preguntaba por todo. «Me ponía un cuadro en el ordenador y me decía que hablara sobre él durante cinco minutos, pero yo sé pintar, no sé hablar de lo que pinto, así que cuando acabó la tesis, me quedé muy agradecido, pero respiré hondo», reconoce Juan Bautista Sanz, una persona de apariencia circunspecta que guarda su retranca -que es mucha- para los amigos y las distancias cortas.