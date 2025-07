Vega Cerezo, la escritura como reivindicación

Era uno de esos escasos días de lluvia en Murcia. La niña Vega Cerezo se refugió en un edificio señorial en las inmediaciones del paseo Alfonso X, cercano a su casa. Nunca había estado en su interior. Subió una señorial escalinata y allí, como la Dorothy al llegar a Oz, tuvo una revelación: había entrado, sin saberlo, en la Casa de la Cultura, lugar de aquella inefable Biblioteca Municipal que recibía a los visitantes con unas pequeñas mesas y sillas para niños en el centro de un lugar que a aquella niña se le antojó un paraíso: rodeado de cuentos, tebeos y libros infantiles. Desde entonces aquel fue su lugar favorito de la ciudad.

Hubo una segunda circunstancia que puso a Vega en el disparadero de la autora en la que se iría convirtiendo en la soledad de su cuarto, donde da rienda suelta a su afición por plasmar sus pensamientos en forma de poemas. Fue en el instituto donde su profesora Cati –nunca dejará de estarle agradecida– , tras conocer algunos escritos suyos, la empujó definitivamente para que no cesara en ella esta afición. En aquel poema estaba ya presente una circunstancia que nunca abandonaría a Vega: la necesidad de convertir su escritura en una reivindicación ante las injusticias y una forma de poner en solfa las instituciones.

Probablemente fue en aquellos momentos cuando surgió una determinación en aquella joven Vega Cerezo: la de no separarse nunca de los libros. Así fue como empezó su relación con diversas editoriales, para las que trabaja desde hace ya un cuarto de siglo.

Entiende Cerezo la escritura como una acción comprometida con su tiempo. «Todo lo que hacemos es político, desde consumir en un bar, hasta comprar el pan, y por supuesto, escribir». Le interesan mucho los autores que transmiten esa filosofía.

Asegura Vega Cerezo que no sabría escribir de otra manera que no fuese comprometiéndose con su tiempo. Es su forma de crear y de estar enganchada a la vida, que para ella es la misma función: escribir para no perder la capacidad de ser asombrada, mojada por un mundo al que está permanentemente unida.

Le gusta permanecer uncida a la naturaleza, por eso siente mucho dolor por el cambio climático. No soporta la idea de que le estemos dejando a nuestros hijos un mundo tan deteriorado. Y también por eso vive desde hace años en Benablón, una pequeña pedanía caravaqueña de poco más de 100 habitantes, un pulmón verde rodeado de árboles en el que aspira a no dejar más huella ecológica que la estrictamente necesaria.

Y habla de ello en poemas como Antártida, para dejar clara su voz dolida por este asunto. Siempre ha sido Vega Cerezo una persona muy reivindicativa. Empatiza mucho con las necesidades que percibe a su alrededor: el feminismo, la lucha por el cambio climático…, colabora con Solidarios para el Desarrollo impartiendo un taller de escritura creativa en la cárcel, es parte, afirma, de lo que ella considera su deber. Y se siente satisfecha de ello.

Y también por esta razón, es presidenta del A.C. de Caravaca femenino, a quien entrena su pareja, un pequeño club de fútbol que ambos querían que fuera algo más que fútbol. Por eso nació sin barreras económicas. Y feminista. Afirma que creen en la dignificación del talento y que quieren llegar a estratos de la población donde habitualmente no llega nada. Asegura que la suya es una creencia en las disidencias, en los espacios fronterizos, espacios outlander donde se derribe la diferencia entre clases sociales. Ya llevan cinco años con este proyecto, y mantiene la ilusión del primer día.