"Apenas hay nada escrito sobre Cabo de Palos y quise acercarme a su historia"

Sub Up Hostel acogerá, el próximo martes 29, la presentación de Historias de Cabo de Palos, de pueblo pesquero a destino turístico, de José Luis Domínguez. El evento, que concluirá con un coloquio en el que participarán el prologuista del libro, Federico Trillo-Figueroa; y el editor de La Playa de los Libros, Emilio Tomás, tendrá lugar a las 20.00 horas. Se trata de la segunda entrega del autor, tras Historias de La Manga, paraíso y realidad, dentro de la Colección Icue; y tendrá su continuación en un nuevo libro sobre el Mar Menor.

¿Qué le inspiró a escribir acerca de Cabo de Palos?

Yo no soy de aquí, pero llevo viviendo en Cabo de Palos 40 años y la historia es un tema que he vivido toda mi vida en mi familia. Mi padre fue cronista de la villa de su pueblo en Minas del Riotinto, Huelva. Siempre estuve rodeado de temas de historia y de documentación antigua. Me llamó mucho la atención Cabo de Palos y quise conocer su historia, que tampoco había mucho escrito, tan sólo acerca de las incursiones Berberiscas (sobre los piratas), de los submarinos de la Primera Guerra Mundial y poco más. Cabo de Palos ha ido descubriendo un pasado que tiene mucha más energía de lo que parece.

Cuéntenos, ¿qué cree que va a atraer a los lectores de este nuevo libro?

Esta trilogía consiste en crear libros fáciles de leer, en pequeños capítulos, capítulos cortos, donde se le cuente a la gente las anécdotas más importantes o los hechos más relevantes que han podido suceder aquí en Cabo de Palos. Son 31 capítulos cortos y documentados con fotos que le dan un valor añadido a lo que se pueda contar en el libro.

¿El libro es parecido a Historias de La Manga. Paraíso y realidad?

Sí, correcto. Es el mismo estilo. Son tres libros y el año que viene vamos a ponerle intensidad a Historias del Mar Menor, con lo finalizaría la trilogía. Pero es el mismo formato, la misma estructura y la idea es que sea un libro fácil de leer en la playa tranquilamente, si los niños te dejan. Te pones debajo de la sombrilla y lo lees y conoces un poco más de la historia que eso siempre es importante.

"La idea es que sea un libro fácil de leer tranquilamente en la playa, si los niños te dejan"

¿Cuándo cree usted que el pueblo pasó de ser pesquero a turístico?

Habría que remontarse a las propuestas franquistas de los años 60. Cuando en un intento por evitar que España entrara en una quiebra económica por causa de la autarquía, es decir, el modelo autárquico que le propusieron a Franco entre los años 40 y 50, el cual, no funcionó. Llegando a los años 60 hubo una propuesta de darle energía a la economía española en tres áreas. Una de ellas fue el turismo. Cabo de Palos fue sufriendo poco a poco esa transformación de un pueblo pesquero, humilde y pequeñito (como ha pasado en toda la costa española) a convertirse en un centro turístico, con el apéndice de toda La Manga del Mar Menor.

¿Cómo funciona el proceso de creación de un libro desde el inicio hasta su publicación? ¿Cómo es la relación entre un autor, un prologuista y el editor?

En esta trilogía, todo el peso de la gestión del libro la ha llevado Emilio Tomás con la editorial La Playa de los Libros. Entonces el editor lo lleva absolutamente todo. El tema de que el prologuista fuera Federico Trillo, que ha sido un gustazo y un placer de que hubiera aceptado, simplemente porque la familia Trillo-Figueroa o Martínez Conde, que son familias muy conocidas, como la de La Cierva, que también han sido unos políticos vinculados a Cabo de Palos desde siempre. Al margen de las gestiones del prólogo que lo he hecho yo, el resto de edición del libro lo está llevando la editorial, al mando de Emilio Tomás.

¿Por qué han elegido el Sub Up Hostel de Cabo de Palos para su presentación?

Los lugareños o los que somos de aquí, no lo conocemos como Sub Up Hostel, lo conocemos como el Micaela, que es como se llamó por primera vez, el Hostal Micaela, que se abrió en Cabo de Palos. El Hostal Micaela es famoso, es histórico. Lleva mucho tiempo funcionando. Y le propuse a Emilio Tomás la posibilidad de hacerlo allí, precisamente porque es un espacio que a pesar de que ha cambiado de nombre, es un lugar significativo.

¿Qué historias van a encontrarse los lectores en esta publicación? ¿Hay también ficción o es solo histórico?

Podemos encontrar anécdotas relacionadas con el pueblo. Hay un trasfondo histórico que la gente del pueblo no conoce. Por ejemplo, el Rey de Inglaterra y Alfonso XIII tuvieron un encuentro en Giralda, el barco español de Alfonso XIII y el HMY Victoria and Albert II, donde se encontraron en aguas de Cabo de Palos. También en 1925 cuando se hizo uno de los primeros festivales aéreos en la Playa de Levante. En fin, hay una serie de anécdotas bastante curiosas. Los famosos que han estado aquí hospedados y han creado algo, por ejemplo Salvador Rueda, uno de los escritores modernistas, de origen malagueño, estuvo hospedado aquí. Al igual que Gabriel Miró y Emilio Carrera. Se trata de un libro de historia documentado.