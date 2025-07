Oh! Mamiblue: "El 'qué dirán' no construye hogares, lo importante es el deseo de ser madre"

Jana es cartagenera, Vero murciana de corazón, y juntas han construido una comunidad que celebra el amor, la diversidad y la autenticidad. Con dos hijos, dos perros y mucha luz, se han convertido en referentes del colectivo LGTBI, llevando su mensaje positivo y valiente mucho más allá de Instagram. Entre viajes, proyectos sostenibles y su vida en La Manga, nos cuentan cómo gestionan la exposición, qué significa ser madres visibles y cómo siguen apostando por crear un mundo más amable y real, dentro y fuera de las redes.

¿Quiénes son Jana y Vero cuando se apagan las cámaras y no están pensando en contenido?

Somos dos mujeres con gustos sencillos y muy familiares, las mismas de siempre pero no las de antes de ser madres. No hay nada que supere para nosotras un fin de semana con nuestros hijos y nuestro perro en nuestro apartamento en la Manga en la cala del pino.

¿Cómo nace Oh! Mamiblue? ¿En qué momento decidisteis compartir vuestra historia y vuestra familia con el mundo?

Oh! Mamiblue nació en 2015 sin ninguna pretensión, como un diario de vida para compartir nuestro embarazo con familiares y amigas. Antes no teníamos redes. Nos encontramos con que no había referentes y nos vimos solas en este proceso de maternidad de dos madres. Llegó el día en que sentimos que nuestra historia podía servir de apoyo a otras parejas de dos madres, y poco a poco fuimos generando movimientos, recursos didácticos, nuestra comunidad fue creciendo y se fue profesionalizando convirtiéndose en un altavoz de minorías y en la tribu que somos hoy.

Hoy sois referentes de visibilidad LGTBI. ¿Qué significa para vosotras haber abierto tantas puertas para otras familias diversas?

Es un honor y una responsabilidad: saber que nuestra vida puede inspirar y normalizar el amor sea como sea representa todo el sentido de nuestro mensaje. Lo mejor es cuando nos siguen y nos escriben madres y abuelas que dicen que sus nietas e hijas les han enseñado nuestra cuenta para que vean los felices que pueden ser y que se queden tranquilas. Nos emociona mucho eso.

¿Cuál es la pregunta más absurda o invasiva que os han hecho sobre ser dos mamás?

Nos han hecho muchas, pero quizás la más absurda es ¿quién es la madre de verdad?

¿Habéis sentido alguna vez presión o responsabilidad extra por representar al colectivo LGTBI en redes? ¿Dónde ponéis el límite de lo que queréis contar?

Que las personas te vean como un referente siempre implica una gran responsabilidad. Pero nuestro compromiso es ser honestas, abiertas y respetuosas. Hemos aprendido mucho estos diez años, pero nuestro objetivo siempre ha sido hacer activismo positivo, y educar en diversidad sin imposiciones. El límite lo marca nuestra intimidad y la privacidad de los niños.

¿Qué vínculo tiene Jana con el faro de Cabo de Palos?

El abuelo de Jana (José Sánchez Acosta) fue el farero del faro de Cabo de Palos, y ella estuvo viviendo en el faro con su madre y sus abuelos cuando era pequeña. Aprendió a nadar en la casa del faro, e iba al cole de La Manga donde su abuela (Mari Carmen Puerta) era profesora.

¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje que os ha traído la maternidad?

La paciencia infinita y el redescubrimiento de la vida con otros ojos: el ritmo, las pequeñas cosas y el amor sin medida.

Jana es cartagenera y Vero murciana de corazón… ¿Qué tiene la Región de Murcia que os hace sentir en casa?

El calor humano, la sencillez, el huerto generoso, el Mar Menor, el lebeche, Calblanque, la gastronomía, una parte de muestra familia y amigas. Aquí nos sentimos practicando el slow life todo el tiempo, cuando queremos desconectar de todo sin duda Murcia, y sobre todo La Manga es nuestro lugar.

¿Qué le diríais a la gente que dice eso de ‘Murcia no existe?

Que no saben lo que dicen. Murcia no solo es hermosa, es poderosa y única. Recomendaría ir a Murcia porque es un lugar donde la vida se saborea sin prisas: tiene sol casi todo el año, playas tranquilas, una huerta que es un tesoro, tradiciones vivas y gente que te hace sentir en casa sin necesidad de grandes palabras. Es una tierra auténtica, donde lo verdadero aún importa.

Además de redes, tenéis varios proyectos preciosos fuera del mundo digital: ¿Cómo nacieron esas ideas y qué valores queréis transmitir?

Pues si tenemos varios proyectos y los que se vienen, hace años empezamos con una marca de ropa sostenible cuyo nombre es YOSOLOVEOAMOR, que paramos hace un año porque coincidió con el post parto de nuestra hija y había que priorizar pero que retomaremos en breve. Por otro lado, formamos parte de una empresa de cosmética natural que trabajamos mano a manos con un equipo de mujeres increíbles, donde nos apoyamos y crecemos juntas. Todo lo que hacemos tiene unos valores éticos y unos principios muy sólidos. Todo tiene que ir en la misma sintonía para que tenga sentido, y pronto anunciaremos un nuevo proyecto en el que llevamos trabajando muchos años…

¿Cuál es vuestro plan murciano perfecto?

Empezar desayunando con Malena en Yemanja, en el puerto de cabo de Palos, comer de tupper en Calblanque, ver atardecer en la Cala del Pino, ducha y pekepark, y cena en la plaza bohemia.

¿Qué os inspira a la hora de crear contenido? ¿Qué mensaje queréis dejar en quien os sigue?

Nos inspira la vida real, la autenticidad, las personas que se reinventan, la belleza de lo cotidiano, los sabores locales, los viajes cerca y lejos. A las personas que nos siguen les diríamos que gracias, que les debemos muchísimo y que de alguna forma las queremos.

¿Qué le diríais a dos mujeres que quieren formar una familia y sienten miedo a las críticas o al ’qué dirán‘?

Que el “qué dirán” no construye hogares. Que lo más importante es el amor, la valentía y el deseo de ser madres: vuestra felicidad es la mejor respuesta.

¿Cómo gestionáis los momentos en los que os sentís juzgadas o atacadas en redes?

No somos personas polémicas, de hecho huimos de ella, así que la mayoría de las veces que nos sentimos juzgadas y atacadas suelen venir de comentarios homófobos y misóginos, así que utlimamente lo que hago es exponer el comentario y que mi comunidad nos ayude a denunciar y contestar. Es importante denunciar estos comentarios, el delito de odio no debe quedar impune.

¿Alguna colaboración que os haya hecho especial ilusión o que haya marcado un antes y un después en vuestra trayectoria?

Pues la primera colaboración grande que de hecho 8 años seguimos trabajando con ellos fue con Volvo, grabamos el spot de televisión a nivel mundial para todos los medios en Cape Twon Sudáfrica, cuando nadie se atrevía a hacer publicidad con familias de dos mamás ellos lo hicieron y le dieron visibilidad en todos los medios, fue maravilloso y un antes y un después. Después hemos trabajando con turismo de muchos países, habiendo hecho el primer FAM Trip de familia de dos mamás de todo SudAmerica por Argentina, que terminó con un congreso en el que fuimos ponentes en Buenos Aires. Podría seguir pero esta experiencia está siendo preciosa y sorprendente agradecemos cada día a la vida esta oportunidad.

¿Cuál es la receta favorita de vuestra familia? Esa que siempre os salva en el día a día.

Si hay un buen pan, un buen aceite, huevos y un buen tomate, pues un bocadillo, y una rica ensalada.

¿Qué os da más pereza de este mundo digital?

La exigencia constante: esfuerzo por generar contenido fresco y la presión de estar siempre ‘on”. A veces soñamos con desconectar un poco.

¿Qué consejo le daríais a alguien que quiere compartir su vida en redes sin dejar de ser fiel a su esencia?

Ser transparente sobre lo real, decir no a las imposiciones y celebrar la propia voz. Comunicar con coherencia y con corazón.

¿Cómo veis el futuro de las redes sociales en cuanto a visibilidad y respeto? ¿Optimistas o críticas?

Con esperanza: somos optimistas. Las nuevas generaciones abrazan la diversidad y las plataformas están ganando filtros ante el odio. Hay camino, poco a poco.

¿Qué sueño os gustaría cumplir algún día gracias a vuestra comunidad?

Crear un espacio físico donde las familias diversas se encuentren, crezcan y compartan experiencias reales, sin filtros ni prejuicios.

Y si mañana se apagan todas las redes… ¿qué haríais con vuestra vida?

Seguiríamos siendo madres, amigas, hermanas y emprendedoras. Nos reinventamos en lo digital, pero la vida real y nuestra familia siempre serían el motor.