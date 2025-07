"El ser humano es capaz de cometer los actos más atroces si se dan las circunstancias oportunas"

Donde más duela (Alrevés, 2025) narra el crimen cometido en Santomera el 19 de enero de 2002. Esa noche, dos niños fueron asesinados. La sorpresa llegó cuando la madre de los pequeños fue acusada y condenada por ello. Ana Mendoza, criminóloga y creadora del podcast Crónicas de la Calle Morgue, elabora un relato de ese día y los siguientes para conocer mejor la psique de la autora confesa y los motivos que llevaron a este suceso. Con uno de los títulos más acertados, Donde más duela, es un true crime que ahonda en este filicidio ocurrido hace más de dos décadas.

¿Por qué ha elegido contar este crimen y no otro?

El fenómeno de que una madre pueda llegar a quitarle la vida a sus propios hijos siendo ella quien, precisamente, les dio la vida, genera un impacto social que a muchos les cuesta comprender. A lo largo del libro trato de contar esta historia, pero también de profundizar en la psique de una mujer que asesinó a sus dos hijos más pequeños. También quería ofrecer una visión de cómo se percibe a sí misma una persona con rasgos narcisistas y cómo es percibida por los demás, y su verdadera cara cuando se ve acorralada por la acusación durante el juicio.

¿Cómo ha sido el proceso de investigación?

Ha sido duro, ya que había mucha información que he tenido que organizar y estructurar para darle sentido al libro. Quizás esta ha sido la parte más complicada.

¿Ha podido hablar con algún miembro de la familia o con la propia Paquita?

Hablé con el psicólogo que mantuvo una relación de correspondencia con ella mientras estaba recluida, quien me ofreció una visión bastante amplia de Paquita. También con periodistas que cubrieron el caso en su momento.

Hay narraciones muy duras en el libro, como la autopsia de los niños. ¿Qué parte le resultó más difícil de escribir?

Lo más complicado, aparte de lo que mencionas, fue el hecho de poder contar todo el suceso intentando ofrecer una visión amplia y a la vez profunda de la psique de Paquita. A veces, por el mero hecho de contar ciertos aspectos como que Paqui, en este caso, sufría maltrato, hace que haya personas que entiendan que se da este dato como parte de la justificación de su acto. Nada más lejos de la realidad. Para comprender el fenómeno del crimen es importante conocer todas las variables que han influido en él, y este caso en particular tiene muchas de esas variables que han llevado a que el doble asesinato suceda. Tenemos que entender que la violencia era algo habitual en ese domicilio. De hecho, cuando Francisco y Adrián estaban siendo asesinados pidieron ayuda a su hermano mayor. Él pudo oír los gritos de auxilio y no acudió en su ayuda, precisamente, porque pensó que Paquita estaba maltratándolos una vez más. Esta era la dinámica dentro de ese hogar.

Dice en Donde más duela: «La maldad existe y las emociones más primarias motivan crímenes como el del asesinato de Francisco y Adrián». Después de todo lo que ha visto y compartido en su podcast, ¿le sorprende ya algo o a todo se acostumbra el ser humano?

No, no me sorprende. El ser humano es capaz de cometer los actos más atroces si se dan las circunstancias oportunas para que eso ocurra, y con esto me remito a lo anterior que he comentado. Es importante conocer todos los factores que han llevado a que un crimen suceda, porque nos dará muchas de las respuestas que estamos buscando.

Habla en el libro en varias ocasiones del Síndrome de Medea. Por su experiencia, ¿suele ser esta la causa más habitual en los filicidios?

En este tema las estadísticas son algo complejas, puesto que es multifactorial, pero por lo general las mujeres que acaban con la vida de sus hijos suelen presentar algún trastorno: psicosis, depresión posparto o tener motivaciones puramente altruistas.

Menciona un informe del Ministerio del Interior del 2018 donde se dice que los filicidios de las mujeres son más numerosos que los cometidos por los hombres. ¿Considera que esta información es conocida por la sociedad?

Considero que no, y en mayor medida por la complejidad de este tipo de delitos, ya que los perfiles cambian cuando hablamos de un neonato o de un niño. Las motivaciones son distintas, así como los factores y los aspectos psicosociales.

"El true crime siempre ha tenido su público, pero las grandes plataformas lo han hecho crecer"

¿Hasta qué punto la genética o los antecedentes familiares pueden influir en comportamientos extremos?

Numerosos estudios en criminología han determinado que los factores ambientales son los principales promotores de la delincuencia. Por lo tanto, se puede prevenir mucho el delito cuando estos factores son adecuados. En Estados Unidos se llevan a cabo planes de prevención del delito en adolescentes cuando detectan rasgos de comportamiento que claramente van llevar a que de adulto se convierta en un delincuente. Estos programas permiten reeducar y ‘coger a tiempo’ a estos adolescentes antes de que sea demasiado tarde. Algunos de ellos, de hecho, presentan índices elevados de psicopatía, pero, aun así, con una educación y un programa que les enseñe a convivir en armonía y a aceptar las normas sociales, se puede conseguir que este tipo de sujetos no cometa delitos en su etapa adulta.

Normalmente se suele aludir al veneno como la forma típica de matar de una mujer, pero aquí hay violencia física. ¿Es un mito que las mujeres prefieren otras maneras de asesinar o es la excepción que confirma la regla?

Una persona mata a otra cuando concurren las circunstancias para hacerlo o busca provocarlas. El veneno se ha atribuido a la mujer porque el perfil de una asesina difiere del de un asesino. Conforme la sociedad cambia el crimen se adapta a esa evolución. A lo largo de la Historia hemos tenido muchas asesinas envenenadoras, pero también otras que han optado por utilizar otras herramientas para cometer sus crímenes: Alieen Wournos empleó un arma de fuego, Mónica Juanatey ahogó en la bañera a su hijo y Neus Soldevilla indujo a su hija de catorce años a disparar a su marido.

En este suceso, la policía tuvo bastante claro desde el principio que la historia contada no coincidía con los hechos. ¿Suele ser habitual que un caso se resuelva tan rápido?

Aquí influyen muchos factores y cada caso es único. A veces un caso puede ser muy evidente y tener claro quién es el perpetrador, pero es necesario recoger pruebas suficientes que permitan a la acusación sostener su relato para demostrar que es culpable más allá de toda duda razonable. Que aparezca una huella dactilar en el escenario solo nos dice que esa persona estuvo allí, pero ese indicio debe sostenerse con otros y que todos en conjunto demuestren la culpabilidad de una persona ante un Tribunal.

Sobre crímenes reales se han hecho libros, programas, podcasts, series... ¿Por qué en la actualidad hay tanto interés por el true crime?

El true crime siempre ha tenido su nicho, pero ahora con las grandes plataformas como Netflix, que crean documentales visualmente tan atractivos y con una narrativa a modo de novela negra, ha conseguido capturar la atención de un público más amplio.

Usted ha estudiado Criminología. ¿Cuál es la labor de un criminólogo?

Un criminólogo puede trabajar en muchos campos, desde el estudio estadístico para implementar programas de prevención del delito, pasando por el estudio de la mente criminal y la interpretación de la conducta tras la comisión de un crimen o una desaparición. Pero también en diseño de espacios públicos para prevenir delitos, como son parques, jardines, baños públicos, etc.

Y, por último, ¿algún libro que recomiende de crímenes reales?

No es estrictamente de true crime, pero es un libro contado en primera persona desde la perspectiva de un asesino en serie y creo que muestra bastante bien cómo puede llegar a sentirse uno de ellos. El libro es El arte más íntimo, de Poppy Z Brite.