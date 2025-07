Deporte y diversión a la orilla del mar en la Región de Murcia

Un móvil para la música, un altavoz portátil con bluetooth y ganas de hacer ejercicio mientras pasas un buen rato es lo único que se necesita para mantenerse en forma este verano. Es por ello que, enmarcado dentro del programa Deporte en las Playas 2025 del Ayuntamiento de Cartagena, a través de su Área de Deportes, el litoral cartagenero se llena de actividades: aquagym, yoga, pilates, gimnasia de mantenimiento, aerobic o entrenamiento funcional se encuadran dentro de este programa estival.

Hasta el próximo día 29 de agosto, las playas de Isla Plana, La Azohía, El Portús, Cala Cortina, Los Urrutias, Los Nietos, Islas Menores, Mar de Cristal, Playa Honda-Playa Paraíso, Playa de Levante, Entremares, Puerto Bello, Monte Blanco y Cala del Pino son las anfitrionas de las distintas modalidades deportivas, que se ofrecen varios días a la semana y en horario de mañana y tarde.

Es en una de estas playas, la de Los Urrutias, donde el miércoles a las nueve de la mañana comenzaba una sesión de gimnasia de mantenimiento. A la orilla del mar, y bajo la sombra de la palmeras, un grupo de entusiastas deportistas empiezan su sesión de calentamiento previo a la actividad dirigida por Irene, una de los cinco monitores con formación de grado Superior en Acondicionamiento Físico que preparan los ejercicios de la jornada.

«Aparte de hacer ejercicio, te animas y conoces gente con la que pasar un rato divertido»

Una vez se ha calentado la musculatura toca seguir los pasos de la monitora durante los 35 minutos que dura el entrenamiento y, si todo anda según lo previsto (sin más percances que algún ligero despiste de coordinación), finalizará la sesión con una vuelta a la calma, en donde el cuerpo volverá a su estado natural.

Este programa, que comenzó su andadura el año pasado, regresa en 2025 después de la gran acogida del anterior. «A estas actividades viene todo tipo de personas. La gente joven suele ser más habitual por las tardes y en playas con más afluencia. En las playas de pueblo, por las mañanas, el grupo mayoritario tiene más edad», apunta Irene.

Las clases están enfocadas y planteadas para un público general, para todo el mundo, por lo que no se requiere un grado de preparación física previa: el único requisito es querer pasarlo bien.

«La verdad es que las chicas son majísimas, un encanto. Nosotras vamos a todas las actividades que se hacen aquí», señala una de las integrantes del grupo de gimnasia de mantenimiento. «Aparte de hacer ejercicio te animas y conoces gente con la que pasar un rato divertido», cuenta Lola, otra de los miembros del grupo.

La pega es no poder bañarse tras la gimnasia Los vecinos y turistas se quejan del estado lamentable en el que se encuentra el lecho de la playa de Los Urrutias: «Aquí el mar está fatal. Si te metes no puedes salir, te hundes». Los pocos que se atreven a darse un chapuzón después de la gimnasia deben andar con cuidado, según cuentan fuentes vecinales, incluso algunos acompañan a sus padres y madres ancianos a entrar para que no se queden atrapados en el lodo. «A mí me gustaría saber dónde están esas máquinas de dragado que nos prometieron hace años para limpiar este desastre», reclama Lola, una de las vecinas del emplazamiento.

Las actividades se realizan sin coste alguno, por lo que si el horario se adecua a un momento de tiempo libre, solo hay que dirigirse hasta uno de los puntos que se encuentran repartidos por el litoral de Cartagena a la hora indicada y comenzar a practicar deporte guiado por los monitores.

En Los Urrutias normalmente son un grupo fijo, pues a las actividades suelen acudir residentes y veraneantes habituales, por lo que muchas ya se conocen. Además, al ser entretenida, intentan no faltar a la citas programadas si no las detiene alguna obligación, según confiesan entre risas: «Como no pasan lista, la que puede viene y la que no ya vendrá cuando pueda. No penaliza».

La única pega a la actividad deportiva es no poder darse un baño después de la gimnasia, porque cuentan que acaban llenas de fango, ya que el flecho marino está en condiciones deplorables. Aun así, exceptuando el aquagym, que la mayoría de ellas no practica por las razones mencionadas acerca del lodo, estás actividades son recomendadas por todas las usuarias: «El programa de gimnasia está muy bien. Empezaron el año pasado y ojalá que sigan más tiempo. Así por lo menos tenemos alguna actividad de tipo deportivo que sea dinámica, divertida y alternativa al baño», concluyen en el grupo.