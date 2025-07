Misterios, descubrimientos y actitud: Maestro Espada en La Mar de Músicas

Treinta años de La Mar de Músicas, que no deja de reinventarse y sumar nuevos éxitos. El festival cartagenero tiene personalidad y un nombre propio. Muchos dicen que es la meca festivalera de la Región, sobre todo en los veranos, donde apetece disfrutar cerca del mar, y se dan cita propuestas de lo más diverso, por lo general vinculadas a las músicas del mundo, desde las más próximas a la oferta del mínimo común denominador a otras más exigentes, que incitan al descubrimiento.

Con tantas bandas que oír parecía que la fiesta nunca fuera a acabar, pero lamentablemente este domingo de madrugada La Mar de Músicas echa el ancla hasta el verano que viene. Como siempre, nos seguirá trayendo a artistas que te dan un vuelco como Arooj Aftab , la pakistaní ganadora de un Grammy, o los murcianos Maestro Espada, que recibieron este viernes el Premio Paco Martín del festival.

Lo de Carlos Ares, gratis, en la Plaza del Ayuntamiento el viernes fue para enmarcar. El coruñés es una fuerza torrencial impulsada por una banda de altura; un set list -cuidadosamente ordenado-, y lo ecléctico de la propuesta -desde indie folk hasta música urbana- proporcionaron un crescendo constante. Ese híbrido gusta, y mucho, entre su público, que lo acompañó cantando himnos totémicos como Peregrino dejándose el pulmón. Ares tiene claro lo que quiere, sabe cómo transmitirlo y su fantástica banda lo ejecuta a la perfección. Se olía el éxito a distancia.

De lo local a lo global, Guitarricadelafuente sigue construyendo un puente entre tradición y vanguardia, llevando su mensaje en nuevas audiencias. Full time papi, la canción más emblemática del último disco, abrió el concierto, y pronto Álvaro de la Fuente se despachó Babieca! y Futuros amantes seguro de sí mismo y con una respuesta apabullante. Intercalando canciones nuevas y viejas, pasó de la rumba de Caballito a la intimidad de Puerta del sol.

El espectáculo necesitó poco más que un potro de gimnasia que Álvaro utilizó en Agua y mezcal, y que es el símbolo de su nuevo disco, Spanish Leather. Pero son las grandes canciones de Guitarrica y sus ingeniosas letras, que mezclan habla popular y poesía lorquiana, las que se llevan todo el protagonismo, hasta el punto de lograr una comunión colectiva. Todos los asistentes vibraron desde el principio, y las paredes cayeron como los muros de Jericó.

Folktrónica de aquelarre

Sencillamente sensacional, Arooj Aftab se adueñó del CIM; invocó espíritus. No me refiero a los fantasmas de Rumi o de la poeta urdu del siglo XVIII Mah Laqa Bai Chanda, cuyas palabras Aftab musicaliza en su hermoso último álbum Night Reign; me refiero al whisky. Arooj quería invitar a todo el público a whisky, como le gusta hacer cuando toca por primera vez en un sitio, pero no la dejaban, «no sé por qué», dijo, para a continuación comentar: «Todos parecéis muy viejos», y preguntar: «¿Donde está el bar?». Actitud, mucha actitud.

Ataviada con dramáticas gafas de sol y una casaca a lo ‘new romantic’ , la presencia escénica de Aftab es magnética El público la adoró. Quizás es lo que tiene ganar un Grammy (a la Mejor Interpretación de Música Global, por Mohabbat, de Vulture Prince de 2021), o por firmar con el importante sello Verve. Cuando apareció, lo hizo con la tranquila confianza de alguien que sabe que tiene el recinto en la palma de su mano.

Su etiqueta para lo que hace es ‘global soul’. Ciertamente, abarca mucho terreno con su voz. Se movió entre la dulzura y el lamento, cantando en urdu e inglés sobre exilio, caos, feminismo, anhelo y pérdida, también sobre el amor y otros estados alterados al anochecer. Su set permaneció envuelto en una neblina que reflejaba el evocador ambiente de Night Reign. Nada pudo romper la sensación de misterio que ella cultiva. Fusiona folk, jazz y composiciones originales inspiradas en la noche y sus experiencias en la escena creativa de Nueva York, con un sonido rico y fluido, difícil de ver dónde termina el folk y dónde comienza el jazz. ¿Sade al frente de Pentangle? Su voz envuelve el espacio sin esfuerzo, y su banda elevó la actuación a algo trascendente - solo los arabescos de la guitarra de Gyan Riley ya valían un potosí-. Y aunque su música es a menudo solemne y siempre conmovedora, el humor de Aftab entre canciones es sorprendentemente juguetón, presentando las canciones con irónico encanto antes de ofrecer momentos tan conmovedores que detienen el aire. El ritmo era contagioso, y la audiencia se balanceaba como en trance.

«No es un concierto de Coldplay», dijo cuando encendieron las luces sobre el público. «¿Quién es el encargado de las luces? ¡No los expongas!». Si metiera de vez en cuando un ‘fucking’ parecería Liam Gallagher, pero musicalmente, podría estar más cerca de Clannad o This Mortal Coil, etérea, entre ecos orientales bañados en drum & bass. Es simplemente Arooj Aftab haciendo lo suyo. Y lo suyo es sensacional. Absolutamente fascinante.

La música y la tradición se entrelazaron de una manera única en el esperado concierto de Maestro Espada, dejando al público con la sensación de haber presenciado algo verdaderamente especial. El dúo murciano formado por los hermanos Alejandro y Víctor Hernández demostró una vez más por qué son una de las propuestas más originales y cautivadoras de la escena actual. Desde el primer acorde tejieron un tapiz sonoro que desafía las etiquetas. Con una base arraigada en el folclore murciano, sus composiciones se elevan hacia un plano de experimentación, incorporando elementos electrónicos y ruidistas que sorprenden y fascinan. En directo, esta fusión se amplifica, creando una experiencia inmersiva y, en ocasiones, casi catártica, proporcionando un jubiloso y explosivo espectáculo en el que resignifican los códigos de la música tradicional murciana a través de una mirada absolutamente actual (y futurista), entre castañetas y distorsión; folktrónica de aquelarre para una noche de verano.

Con una impactante presencia escénica, a la que contribuye eficazmente la caja de los truenos del baterista, Raúl Frutos-Crudo Pimento, y una fuerte conexión emocional, demostraron lo poderoso que puede llegar a ser el folclore.

Agradecieron el Premio Paco Martin de La Mar de Músicas con un cántico a dos voces. Los hermanos demuestran una química innegable sobre el escenario, transportando al público a través de sus narrativas sonoras.

El concierto de Maestro Espada fue una experiencia que superó las expectativas. Una demostración de madurez artística y una propuesta que invita a la reflexión sobre cómo la innovación puede nutrirse de una tradición que no pierde su esencia. La síntesis es una música de ensueño, libre, palpitando con lo cotidiano, con la tradición. Así, Murciana es una malagueña que se te clava en lo más hondo, y Estrellica arrulla con el falsete de Víctor en su punto más vulnerable. Lirio, una jota murciana rearmonizada, tuvo como invitado a Guitarricadelafuente, provocando la aclamación del público que llenó el Parque Torres (el otro invitado sorpresa fue Paco Frutos, que cantó una jota ‘cartagenera’).

Un guiño a Ozzy Osbourne sirvió de introducción a Peretas del Tío Vicente con una energía termonuclear que interpretan próxima al sludge y al doom, mientras la Salve, inspirada en las Campanas de Auroros, fue llevada al trance, y tirando de castañeta la emprendieron con una parranda, La despedía, «una canción triste como nosotros».

Como poseídos y en permanente combustión, llegaron al final del viaje con Mayos: coreado su estribillo por el público, podría competir con Paquito Chocolatero en cualquier fiesta popular. No hay duda de que Maestro Espada han dado con algo. ¿Se hablará de ellos como de Morente y Lagartija Nick con Omega? Actitud y fuerza no les faltan.