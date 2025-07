Juan Antonio Ross, un privilegio legado de la ‘Movida Murciana’

Parafraseando a una amiga común, Mar (The Yellow Melodies y Vacaciones), hay similitudes entre determinados músicos, salvando las distancias. Por mencionar unos pocos de los que ha bebido el nuevo miembro de mi banda: Eels, Genesis, Nick Drake o Elvis Costello, es su capacidad de expresión en un cambio constante.

La música es un arte. El arte busca la expresión y ellos siempre lo consiguen. Por eso, el respetable jamás se cansa de escucharlos. Ese es un privilegio de muy pocos, y yo entiendo como privilegio el tener en esta Región a un músico, arreglista, multiintrumentista, productor y, además de todo, gran amigo de sus amigos como Juan Antonio Ross.

Apenas recuerda cuando empezó su andadura musical, pero sí una fecha: fue en 1984 cuando compró su primera batería e ingresó en Todos y La Chica. Ese año ganaron el Murcia Joven, grabando como premio un disco producido en Madrid por Antonio Vega. Y hasta hoy, pasando por Los Albertos –una banda de versiones–, acompañando a Joaquín Talismán y Los Chamanes, en Ferroblues, Octubre, Rumor, Los Amigos de los Animales, Bobito y, por supuesto, con su propio proyecto, ROSS.

Cuando empezamos la entrevista, tuvo muy claro los discos que sonarían de fondo: Songs in the key of life, de Stevie Wonder; Revolver, de The Beatles; Aja, de Steely Dan; N1 Record, de Big Star, y Eco, de Jorge Drexler. Y es que les aseguro que Ross es de las personas con el gusto musical más exquisito que he conocido. Lo he experimentado durante muchos años compartiendo la cabina de La Yesería; no imaginan lo que he aprendido escuchando su selección noche tras noche, con lo que es algo que les recomiendo encarecidamente, lo que pincha Huff DJ y, sobre todo, lo que toca y canta Ross.

En la Murcia de los ochenta había un fervor casi enfermizo por el blues y el rhythm and blues, pero eso fue cambiando conforme crecieron las nuevas generaciones. Juan Antonio hacía música pop y me cuenta que no fue fácil encontrar su hueco hasta que en los noventa la ciudad experimentó una transformación radical. Se produjo lo que Jam Albarracín denomino ‘Movida Murciana’, y realmente eso fue un salvavidas tanto para él como para otros muchos músicos deseosos de desarrollar todo su potencial pop. Desde luego esta efervescencia se vivió como algo asombroso; como asombroso resulta que un artista, hoy día, crea firmemente en la autogestión de sus trabajos como manera saludable de no politizar el apoyo recibido por las instituciones. Además, en según que temas sigue siendo una utopía la inversión inteligente en infraestructuras para la escena cultural. Pero así, autogestionados, han sido siempre sus discos (Sugar, Supesonic spacewalk, Once upon a time, Rossland, Interstellar, She and I, And nothing is true, Smoking control, Pop...)

Le debía este pequeño pero sincero homenaje, y no podía dejar pasar la ocasión para hacer la pregunta que todos sus fans y seguidores quieren escuchar: «Tengo entendido que has abandonado tu proyecto musical ROSS. ¿Cómo se explica esta situación? ¡Si tú eres Ross!». Su respuesta: «Bueno, Ross es un alter ego; es el apellido de mi madre con una ‘s’ añadida, pero siempre tuvo la intención de ser un grupo. Los inicios fueron complicados: durante ese periodo tenía canciones que no encajaban con nada ni con nadie y me costaba mucho encontrar una formación, de manera que decidí arriesgarlo todo y grabar yo solo, tocando todos los instrumentos, y enviarlo a las discográficas. Pensaba que si tenía la suerte de fichar con alguna, tal vez alguien se interesaría en tocar en un grupo que tuviera cierta proyección, que resultaría más fácil y atractivo así para los demás, pero no fue tan fácil.... No encontraba la gente adecuada para sonar como lo hacía yo, digamos, en solitario».

Y continúa: «Con los años esta situación llegó a cansarme. ROSS era un ente en mi interior que ya no funcionaba bien con mi estado de ánimo. Quería abarcar nuevas fronteras, otros estados de ánimo, desarrollar otras formas de música que ROSS ya no me permitía por la personalidad del personaje. Y además estaba lejos de querer seguir siendo líder, frontman o lo que fuera que tenía que seguir siendo sin alcanzar el éxito que se suponía que debía haber alcanzado. De manera que un buen día me sinceré conmigo mismo y le dije que había llegado el momento. No se si esto, añadido a que mi madre murió hace tres años y pareció llevarse su apellido con ella, son razones para suficientes para ser honesto con lo que uno siente e intentar abrir otras puertas, dejar una formación que es la que uno mismo creó y procurar, mientras haya tiempo e ilusión, nuevas formas de hacer música o ser simplemente eso, un músico en proyectos de otros músicos. Mi legado como ROSS está ahí y me siento muy orgulloso de lo que he hecho, pero, de aquí en adelante, ya veremos».

Decía Nietzsche que al adular debes comprender lo que halagas, si no lo puedes igualar es que no comprendes lo que estás ensalzando. Y esto no es para nada lisonjero: Ross es el miembro de la banda que tantos amigos me han pedido, y espero haber plasmado el cariño y la admiración que su música y su voz nos hacen sentir a tantos.