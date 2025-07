José Miguel Luengo: "En San Javier entendemos que la cultura es un servicio básico más que ofrecer"

El próximo jueves arranca la quincuagésimo quinta edición del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier, o San Javier Fest, como ha sido rebautizado. Serán dieciséis noches de espectáculos de primer nivel y que vienen a coger el testigo, como cada verano, del festival de jazz, clausurado hace apenas unos días. Porque la Concejalía de Cultura del municipio marmenorense no da tregua durante los meses de estío. De hecho, lo de ofrecer alternativas de ocio escénico casi diarias para vecinos y visitantes es ya un pilar fundamental de la filosofía del Consistorio que dirige José Miguel Luengo. Él mismo lo reconoce en esta entrevista, donde admite que él es el primer sanjaviereño que disfruta de esta programación.

De festival en festival, José Miguel. ¿Todo listo para levantar (de nuevo) el telón del Parque Almansa?

Todo listo y deseando volver a levantar el telón del Parque Almansa. El verano en San Javier no se entiende sin sus festivales. Realmente es algo muy extraordinario poder disfrutar durante estos meses de una oferta cultural de la calidad y la solera que tiene la de San Javier.

Ahora le pregunto un poco más por el teatro, pero... ¿qué tal esta última edición del Jazz San Javier?

Ha sido realmente memorable, tanto por la calidad de los conciertos que hemos podido disfrutar como por la respuesta del público, que un año más ha demostrado su fidelidad a un festival por el que han pasado más de 23.0000 personas y que ya ha cumplido 27 años y sigue batiendo récords de abonados, espectadores que no se pierden ni un concierto.

¿Se queda con algún momento en concreto del festival? ¿Quizá la entrega del premio a Pieranunzi o la vuelta de Marcus Miller?

Precisamente Pieranunzi y Marcus Miller han sido los dos premiados este año, en el que se ha entregado el premio ex aequo a estos dos grandísimos artistas. Sin duda sus actuaciones han sido memorables, pero cada noche, cada concierto ha dejado un momento inolvidable tanto en el auditorio como en el Teatro de Invierno que ofrece una alternativa perfecta para los conciertos más íntimos, como el que ofreció Mayte Martín, que protagonizó uno de los sold out de esta edición.

La inversión en cultura siempre es rentable, por muchos motivos, también económicos José Miguel Luengo — Alcalde de San Javier

Hablábamos de la vigésimo séptima edición del Jazz San Javier, pero es que el Festival de Teatro, Música y Danza inicia el jueves de la próxima semana su quincugésimo quinta entrega; es decir, medio siglo de historia para un evento que, entiendo, es mucho más que una apuesta de su Gobierno, que es, directamente, patrimonio de la localidad, ¿no?

Efectivamente. Cincuenta y cinco años de festival son muchos años, muchas generaciones para las que esta cita es una parte irrenunciable del verano en San Javier, donde además hay una gran afición al teatro desde siempre. De hecho, el festival surgió por la iniciativa de un grupo amateur que había en San Javier por aquel entonces, Oscar 69. El certamen, que era de teatro aficionado, empezó a crecer muy rápido y lo acabó asumiendo el Ayuntamiento, que no ha dejado de organizarlo desde entonces.

¿Mantener, no solo vivos, sino a este (primer) nivel tanto el festival de jazz como este de teatro, música y danza es para usted, como alcalde, una obligación, una responsabilidad, un reto...? ¿Cómo lo definiría?

Es una de esas obligaciones que se asumen con gusto y, por supuesto, es también una responsabilidad y también un reto cada año, porque hablamos de dos de los festivales más importantes del verano en España. Trabajamos para superar las altas expectativas que se generan después de tantos años, tanto en el plano profesional como de público, sin olvidar que son festivales de gestión municipal. Dirigidos por el concejal de Cultura, David Martínez, y con equipos formados por empleados municipales.

En este sentido, parece que nos hemos acostumbrado a que el verano en San Javier sea, en sí mismo, un festival continuo. Hay muchos municipios costeros que lo ceden todo al turismo de sol y playa, pero ustedes van más allá. ¿Por qué? ¿Por qué esta apuesta tan contundente por la cultura?

La cultura es un servicio básico más que ofrecer a la población; así lo entendemos en San Javier. Por eso se mantiene y nos enorgullecemos de la gestión municipal de dos entes de la envergadura del Festival Internacional de Jazz y del Festival Internacional de Teatro, Música y Danza.

¿Cómo convencería a otros regidores de que el arte es rentable (en un sentido global, no solo económico)? ¿Qué rédito ofrecen festivales como estos a un municipio como San Javier?

Nuestros festivales surgen principalmente como recurso cultural, pero sin duda esa oferta enriquece, complementa y proyecta la imagen del municipio, dándolo a conocer más allá del aspecto cultural. Así que la inversión en Cultura es rentable por muchos motivos: primero, por la transmisión de conocimiento, pero también por la oferta de ocio cualificado, por su poder de reclamo turístico, y todo ello sin olvidar el impacto económico indirecto que generan este tipo de acciones en el comercio, la restauración y la hostelería del municipio.

Procuro no perderme nada de nuestros festivales; si no tengo otras obligaciones, allí estoy el primero José Miguel Luengo — Alcalde de San Javier

David Martínez, al que mencionaba antes, vuelve a ser el director de este San Javier Fest –como lo han rebautizado–, y también lo ha sido del festival de jazz. ¿Cómo valora su labor? El concejal se ha convertido, tengo una sensación, en una pieza clave de su proyecto.

Sin duda. Tenemos la suerte de contar en el equipo con un concejal de Cultura sobradamente preparado y capacitado para afrontar la dirección de ambos festivales. Además, a ambos les imprime la pasión que demuestra a diario hacia el mundo cultural en general y las artes escénicas en particular.

También son clave tanto el auditorio al aire libre del Parque Almansa como el Teatro de Invierno, que también abrirá sus puertas este mes de agosto para recibir nada menos que a Lola Herrera. Porque por San Javier pasarán en las próximas semanas algunas de las obras –y actores– en gira más destacados del panorama nacional (y algún internacional). ¿Cómo valora la programación de este año? ¿Alguna pieza a la que le tenga particulares ganas?

Por el escenario del auditorio municipal han pasado los artistas más importantes de nuestro país, y muchos extranjeros, sí, a lo largo de los 55 años de historia de un festival que cada verano hacía de avanzadilla teatral para la Región, y así sigue siendo. La presencia de Lola Herrera será, sin duda, otro hito, pero también tenemos en esta edición al gran actor Lluís Homar, en Memorias de Adriano; el regreso de Rafael Álvarez, ‘El Brujo’, un viejo amigo del festival, donde siempre se le recibe con los brazos abiertos, y, entre otros, a Pablo Derqui y Natahlie Poza, que protagonizan Un tranvía llamado deseo, y que recibirán ex aquo el premio de este año.

Se lo preguntaba porque me consta que siempre que puede asiste tanto a los conciertos del jazz como a estas representaciones. ¿Es el alcalde el primero que disfruta, en lo personal y particular, de estas programaciones?

Sí, claro, por supuesto. Procuro no perderme nada, y a no ser que otras obligaciones me lo impidan, allí estoy. Los festivales de San Javier son, sin duda, uno de los mejores planes para las noches de verano en la Región de Murcia.

Por cierto, para que todo el mundo pueda disfrutar como usted del festival –independientemente de su situación–, vuelven a incluir algunas representaciones gratuitas, dos de ellas fuera del núcleo urbano de San Javier (en La Manga y Santiago de la Ribera). ¿Requisito innegociable? Me refiero a lo de ofrecerle a todos la posibilidad de disfrutar del festival y, también, a lo de llevarlo a otros puntos del municipio.

Los festivales de San Javier también salen a la calle y cada año ofrecen tres citas gratuitas al aire libre, abiertas a todo el mundo para disfrutar de la buena música y del teatro en familia. Esto forma parte de ambos proyectos y se seguirá haciendo porque creemos que es muy importante abrir este tipo de eventos y acercarlos al espectador, saliéndole al paso, y llegando a un público nuevo en muchas ocasiones.

Por último, ¿qué espera de esta edición? ¿Hay objetivos marcados o la tarea ‘simplemente’ era acercar una programación de calidad a los vecinos y visitantes (y eso ya está hecho)?

El único objetivo es siempre mantener la calidad y ofrecer un programa cultural que conecte con el público, con nuestros vecinos y los visitantes que cada verano esperan verse sorprendidos y poder disfrutar de una programación cultural de calidad en San Javier.