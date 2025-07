Maestro Espada: "Para transmitir la tradición de una forma ortodoxa ya están las cuadrillas"

Los hermanos Alejandro (Alec Juárez, Vespertine) y Víctor Hernández (Rey Lobo) son Maestro Espada. El dúo (reforzado ahora para el directo con la presencia de Raúl Frutos-Crudo Pimento) recibe este viernes el Premio Paco Martin de La Mar de Músicas, galardón decidido por un jurado profesional para premiar a un artista o grupo joven que esté destacando en las músicas globales.

Maestro Espada han encontrado un espacio estimulante y propio que te transporta en cohete por los carriles de la huerta, y han grabado un disco epónimo fascinador, inspirado por la música tradicional murciana pero de forma muy libre, donde los sintetizadores analógicos se fusionan con castañetas y laúdes, y la electrónica se codea con el folklore. La síntesis es una música de ensueño, libre, palpitando con lo cotidiano, con la tradición.

Os han concedido el Premio Paco Martín al grupo revelación de las músicas globales en La Mar de Músicas 2025. ¿Cómo recibisteis la noticia?¿Qué supone este reconocimiento para Maestro Espada y cómo creéis que impactará en vuestra trayectoria?

Álex Juárez: Nos hizo mucha ilusión, porque La Mar de Músicas es un festival que nos gusta mucho. La línea de programación que tienen contrasta mucho con lo monótono de otros festivales en España, que replican el mismo cartel todo el tiempo. Ellos tienen un cartel que no está condicionado por las tendencias y que tiene una mirada muy amplia, muy global. Traen cosas que no se pueden ver muchas veces en el país en verano, y nos encanta. Además este año tocamos en el escenario grande con Guitarrica de la Fuente; la última vez que tocamos en La Mar de Músicas fue en el escenario pequeño: todo está alineado para que sea una noche muy especial.

¿Qué significado tiene La despedía para vosotros, cómo representa el concepto general del disco, ese anhelo de una Murcia que ya no existe?

A. J.: No sé si esta canción representa bien al resto del disco en realidad, porque en el resto del disco hay una idea latente, una relación de amor no físico, distante, referida al lugar de origen, a una Murcia que ya no existe, imaginada, soñada, compuesta por recuerdos, vivencias nuestras, pero también por la imaginación y la fantasía de cancioneros muy antiguos que describen esa Murcia, y también por nuestra fantasía. En ese sentido, La despedida no habla mucho de eso, habla más... creo que de la muerte, y la idea, cuando ya estábamos navegando mucho en el folclore murciano, era que tuviera este tono tierno a la hora de hablar de temas serios. Son estas cosas que tiene el folclore murciano, muy limpias, con palabras muy llanas para referirse a estos temas.

¿Qué importancia le dais a la preservación de las raíces?

A. J.: No hay en este disco una intención de preservar. Nosotros nos hemos acercado al folclore con mucha curiosidad, y lo que hemos encontrado ha sido algo estimulante, no una reliquia estática que hay que preservar tal cual es; no lo encaramos así. Para transmitir la tradición de una forma ortodoxa ya están las cuadrillas, que lo hacen superbién. En nuestro caso, el rollo es más de jugar, no hay una intención historicista, ni estética, sino más de juego y exploración. En ese sentido, la autenticidad no es un valor central en el disco, siento que está más motivado por la exploración, la curiosidad, el juego, y también la transformación, más que la preservación.

¿Cómo abordáis la evolución del folclore murciano en vuestras letras, y cómo lo conectáis con la realidad actual? ¿Habéis sentido el síndrome del impostor, ser intrusos en esto del folclore?

A. J.: Nos sentimos intrusos en el folclore, sí, todo el rato. Nos hemos acercado, nos han abierto las puertas la gente que sabe (documentalistas, cuadrilleros...), y nos daba mucho respeto verlos tocar, cantar esas canciones, el amor que tienen a esa música, la generosidad con la que la comparten, pero al mismo tiempo estamos cómodos en esa incomodidad, en sentirnos intrusos, sentir que no pisamos tierra firme... Cuando no estás completamente cómodo, cuando no dominas el género ni sabes tocarlo bien, ahí en esa grieta es donde surgen cosas interesantes, donde tal vez conectas con otros géneros, otras formas de hacer que no son exactamente las propias de ese género.

¿Dónde radica la singularidad de este trabajo, y del proyecto Maestro Espada? ¿Cuál ha sido el mayor reto?

A. J.: No sabría decir cuál es la singularidad; creo que eso pasa más por una mirada externa. El mayor reto creo que ha sido intentar interiorizar la profundidad de las letras que han sobrevivido al tiempo y las generaciones y que se siguen cantando en las cuadrillas porque tienen una fuerza y una sencillez honda y transversal al mismo tiempo: las puede cantar cualquiera. Intentar escribir desde ese lugar esas letras que parecen sencillas pero calan ha sido el reto más grande, y a la vez que fueran temas con los que nos sintiéramos conectados en nuestro presente, que nos apelaran a nosotros directamente, y al menos teníamos la ambición de que a la vez las letras tuvieran ese carácter más atemporal. Esto era el mayor reto.

¿Os sentís en ‘tierra de nadie’? ¿Cuáles son vuestros referentes?

A. J.: Sí que nos sentimos en tierra de nadie, es una sensación recurrente, no porque nos pensemos especiales ni nos creamos mejor que nadie, sino que sentimos que no pertenecemos al folclore, tampoco al indie... En realidad es una manera de estar que nos gusta. En cuanto a referentes, no sé, tal vez nuestro productor Raúl Refree, su manera de saltar entre proyectos, sin prejuicios, con una mente muy abierta, navegando géneros con mucha fluidez, y con una cosa muy espontánea, pero buscando la emoción en cada uno de ellos... Es un enfoque con el que conectamos mucho a nivel emocional.

Os dieron el premio a mejor álbum de electrónica y otras tendencias, sois candidatos al premio Ruido 2024... El ascenso ha sido vertiginoso. ¿Cómo lleváis este subidón?

Víctor Hernández: Estamos bastante sorprendidos del cariño y el apoyo que se le ha dado al proyecto desde que salió y desde que lanzamos el disco. Nos sorprendió bastante que entrara en lo mejor del año, en listas de medios nacionales como El País, El Mundo... Y que el folclore murciano se sitúe al mismo nivel que otros proyectos que hacen una música un poco más... accesible, digámoslo así. Por ese lado, muy contentos, muy ilusionados, aunque también intentamos no regodearnos mucho en los elogios y estar centrados en lo artístico y en que las canciones nos emocionen.

Tenéis la agenda para este verano llena de fechas. ¿Cómo está siendo vuestra presencia en festivales? ¿ La gente conecta bien?

V. H.: Al principio éramos un poco escépticos con la idea de tocar en festivales, porque sentimos que la música que hacemos merece otro tipo de atención, como en teatros (venimos de tocar en sitios cerrados donde la gente está sentada y puede disfrutar mejor de cada sonido y cada detalle), pero la idea de abrir público y de que nuestra música se pueda escuchar en escenarios más grandes, donde además suena mucho más fuerte, también nos estimuló y nos inspiró para intentar exagerar las partes más ruidistas del disco y buscar la emoción desde un sitio más expansivo. La figura de Raúl Frutos a la batería nos ha ayudado mucho a tener un show mucho más enérgico, y sentimos que la gente conecta muy bien.

¿Cómo lleváis la traslación al directo del disco? ¿Se hacía necesario reforzar a Maestro Espada con Raúl Frutos?

V. H.: Su entrada nos ha abierto un sinfín de posibilidades rítmicas, ya que él no sólo conoce bien los palos del folclore (su hermano toca en la cuadrilla de Patiño, y él, con Crudo Pimento, su banda, también ha explorado mucho estos registros), sino también el lado más metalero y de otros estilos más ruidistas. Nos inspira mucho para buscar otra sonoridad. El proyecto en directo ha crecido mucho con su presencia.

¿Cuáles son vuestros planes después de este exitoso debut y el reconocimiento en La Mar de Músicas? ¿Hay alguna colaboración o proyecto en particular que os gustaría explorar?

V. H.: De momento, nuestros planes son seguir con la gira. Por suerte, tenemos una agenda bastante ocupada durante el verano y lo que queda de año, y hemos empezado a tener sesiones ya de composición para encarar lo que va a ser el próximo álbum, aunque todavía no sabemos por dónde van a ir los tiros, pero ya empezamos a sentir esa chispa de volver a juntarnos y componer nuevas canciones, así que con muchas ganas de lo que viene.