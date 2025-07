Irina Bargues: "Crecí viendo ‘Friends’ en Canal +, así que interpretar a Phoebe es increíble"

Esta noche se suben al escenario de la plaza de toros de Caravaca los icónicos Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey y Phoebe; o, lo que es lo mismo, los protagonistas de la eterna sitcom Friends, que llega a la Semana de Teatro en forma de musical. Responsabilidad de Saga Producciones –en coproducción con Theater Mogul e Iria Producciones–, el montaje recupera algunos de los momentos más recordados de la serie, que alcanzó las diez temporadas. Un espectáculo divertidísimo y entrañable que enamorará a los fans y cautivará a todos los amantes del teatro musical.

Friends. The musical parody, que es como se llama oficialmente esta pieza, adapta por primera vez para España un proyecto que ya ha conquistado corazones en sus presentaciones del Off Broadway, en Reino Unido y en Australia. Y es que se trata de una celebración en toda regla de la que es, para muchos, una de las mejores series de la historia de la televisión; o, al menos, de las influyentes y recordadas. Irina Bargues, que se encarga de dar vida a la divertidísima Phoebe, nos cuenta algunos detalles de la obra.

Llegan a Caravaca con un musical que está triunfando internacionalmente.

Sí. Está siendo todo un éxito aquí en España, pero tambien fuera. La verdad es que tenemos muchas ganas de actuar en Caravaca, en la plaza de toros, porque, aunque llevamos ya unas cuantas funciones a nuestras espaldas, aún no hemos hecho este musical al aire libre, así que estamos deseando disfrutar de ese ambiente diferente. Y esperamos que el público se lo pase tan bien como nosotros recordando los mejores momentos de Friends, por supuesto.

Supongo que no es fácil condensar diez temporadas en un musical...

No, desde luego. Nos consta que a los adaptadores les costó muchísimo trabajo hacer esa selección de los momentos más memorables de Friends, porque hay muchos... Pero, claro, hay que condensar esas diez temporadas en poco más de hora y media. Aún así, estamos contentos con cómo ha quedado y es un verdadero placer recordar con el público los mejores momentos de una serie que nos acompañó durante tantos años y que, aún hoy, sigue siendo de las más vistas en las diferentes plataformas digitales.

¿Cómo ha preparado el personaje de Phoebe?

Este papel ha sido un regalo para mí. Crecí viendo la serie en Canal + y siempre fui una fan acérrima de Friends y, en especial, de Phoebe. La verdad es que es increíble tener la suerte de interpretarla y, también, la oportunidad de estudiarla; además, por medio del doblaje al español, que es en el que nos hemos basado para esta obra y el que todo el mundo conoce. Así que me tocó revisitar la serie para ver, por ejemplo, qué terminaciones hacía, que tipo de personalidad podíamos adaptar al papel... Todo ello sin olvidar que estamos hablando de una parodia musical, así que llevamos un poco al extremo a un personaje ya de por sí excéntrico como es Phoebe, al que creo que todos y todas amamos.

¿Cómo ha sido la adaptación española?

Pues mira, es curioso: esta adaptación se ha realizado directamente del texto americano del Off Broadway, pero, durante los trabajos previos, los adaptadores, que han sido Kevin Villar, Dani Saiz y Marta Seguí –que también forman parte del electo del musical–, se dieron cuenta de que muchas de las cosas que aparecen en la obra original aquí no llamaban tanto la atención. Así que ha habido cosas que hemos respetado y otras que hemos cambiado, añadido, pero siempre respetando nuestra versión española.

Volviendo a su papel, supongo que no por disfrutable es sencillo; de hecho, será de los de mayor complejidad, pues tiene que asumir el texto, las canciones e imitar un personaje muy peculiar.

La verdad es que es un personaje muy particular, sí. Sobre todo, ha sido un trabajo de estudio, de ver gestos en la cara, movimientos, etc. Lo típico de Phoebe es que ella, además de masajista, es cantante, pero tiene una manera muy suya de cantar... Y eso está respetado y llevado también a la parodia, por supuesto. O sea, esos momentos que todos recordamos de ella con la guitarra están en esta obra, lo hemos respetado; ahora, hemos exagerado algunas cosas de las canciones... También me he estado fijando mucho en las manos: Lisa Kudrow tiene una manera muy personal de moverlas, fijaos.

¿Qué tal la acogida? En España hay muchísimos fans de Friends...

Muy buena, la verdad. A ver, cuando haces la adaptación de una obra -serie, en este caso-tan querida, con un fenómeno fan tan fuerte, siempre te encuentras con opiniones contrapuestas, pero estamos contentos. Parece que le gusta tanto al fan como a la gente que conoce la serie de oídas; porque, aunque sea mundialmente conocida, no tienes por qué haberla visto o conocer al dedillo todas las temporadas, y eso lo tenemos en cuenta. Así que, si alguno tiene dudas sobre si venir o no por no haber visto Friends entera, que no se preocupe, que lo va a entender todo.

Y se va a echar unas risas, aunque también alguna lagrimilla...

Por supuesto. Hay varios temas musicales y varias escenas que al espectador que es fan, pero también al que no lo es, le va a tocar la fibra. Porque, sin hacer spoiler de ningún tipo, hay momentos en los que se hace alusión a momentos realmente emotivos de los personajes, y para entonces el espectador ya ha empatizado con ellos. De hecho, nos han dejado muchos mensajes de gente que se ha emocionado con el musical, recordando aquellos momentos y reviviendo la serie desde otra perspectiva diferente.

Como actriz ha hecho prácticamente de todo. ¿En qué género se siente más cómoda?

Mi carrera ha ido evolucionando de manera un tanto particular. Empecé siendo cantante –comencé a cantar siendo bien pequeñita, en un coro–, pero luego quise ser actriz. Poco a poco me he ido construyendo y ahora mismo me decanto, principalmente, por el teatro musical, que para mí es un total pack a nivel artístico, escénico y de enriquecimiento personal: realmente me aporta mucho, me llena.

En Friends. The musical parody está acompañada por un elenco de lujo, ¿qué tal fue la preparación?

Pues mira, yo no conocía a casi nadie del elenco –solo a Omar Ruiz, que interpreta a Ross–, pero desde el primer momento hubo una gran complicidad entre todo el reparto, y nos lo pasamos muy bien en los ensayos. Y, con el paso de las representaciones, hemos ido evolucionando hasta llegar a convertirnos en muy friends [Ríe], de hecho, hacemos viajes juntos, cuando giramos en furgoneta nos reímos un montón, tenemos mil anécdotas... La verdad es que estoy muy feliz, hemos hecho un muy buen equipo.

Y, ahora, ¿por dónde sigue la gira? ¿Qué otros trabajos tiene en cartera?

Después de Caravaca vamos a las Baleares y, a continuación, regresaremos a la península para recorrer prácticamente toda España, ¡y todavía tenemos varios sitios por cerrar! Nos espera una gira muy intensa hasta 2026... Por eso, ahora mismo estoy plenamente dedicada a Friends, aunque también tengo mi grupo de música y estoy en otros proyectos como el musical de Mulán, donde tengo el papel protagonista.