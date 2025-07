Carmen Morales: "El público se ríe mucho con ‘Querida Agatha’, pero también se lleva un pellizquito"

Esta noche se reanuda la Semana de Teatro de Caravaca y lo hace con Querida Agatha, una pieza que transportará al público que asista al coso taurino de la localidad hasta el hotel Taoro de Tenerife para vivir una noche realmente emocionante. Allí, la famosa novelista Agatha Christie no es capaz de dormir; los fantasmas de la relación rota con su marido y la reciente pérdida de su madre han causado una profunda mella en su percepción de la realidad. Y está dispuesta a cometer una locura con tal de dejar de sufrir de una vez por todas. Sin embargo, la inesperada visita de un enigmático caballero dará un misterioso y drástico vuelco a los acontecimientos.

Querida Ágatha es el último proyecto del prestigioso dramaturgo y director Juan Carlos Rubio; una pieza con la que se sumerge en la vida de dos personajes absolutamente únicos e imprescindibles: la citada Agatha Christie y Benito Pérez Galdós, interpretado por el murciano Juan Meseguer. Entre ambos genios se establece inmediatamente una electrizante conexión, en la que salen a la luz secretos, fobias, deseos y frustraciones.

Este jueves asistiremos en Caravaca como espectadores a una noche realmente dura para Agatha Christie.

Muy dura. Además, todo lo que sucede en la obra ocurrió de verdad. Ella está atravesando un momento muy complicado y que será crucial en su vida, especialmente después de que su marido le pida el divorcio. Agatha tuvo una educación muy tradicional: fue preparada desde niña para ser esposa, madre y ama de casa. Pero, de repente, todo se desmorona, y se encuentra ante un enorme vacío en el que no sabe dónde agarrarse. Siente que no encuentra su lugar, ni personal ni literariamente; no consigue dar con esa guía que necesita para seguir escribiendo.

Hablamos de un tema de salud mental.

Efectivamente; algo que, desgraciadamente, está a la orden del día. En este caso, ella se siente así porque no saber qué va a ser de ella. Pero tengo que dejar claro que, aunque se aborde una cuestión tan dura como esta, Querida Agatha es una comedia. Y eso, en parte, es gracias a que, en un momento tan difícil como este, entra en escena un personaje maravilloso como es Benito Pérez Galdós y hace que cambien algunas cosas.

Un Benito Pérez Galdós que está interpretado por el murciano Juan Meseguer.

Trabajar con él es algo fantástico. Los ensayos fueron muy duros, porque se trata de un texto muy trabajado por parte de Juan Carlos Rubio –que, como todo lo que él hace, tiene una magia especial–, pero estoy muy contenta. Es cierto que es un vocabulario que al principio te cuesta, pero Juan y yo lo estuvimos trabajando juntos y ahora que es nuestro la gente alucina.

¿Y qué me dice de Juan Carlos Rubio? ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Juan Carlos fue muy estricto durante los ensayos porque es verdad que la obra utiliza un vocabulario que hay que respetar al máximo para que funcione como es debido. Porque no todas las palabras significan lo mismo; hay matices, y estos son importantes, por lo que no cabe lugar a la improvisación en este sentido. Así que fueron unos ensayos muy divertidos, pero también muy complicados.

Juan Carlos es un director que no deja nada al azar.

Absolutamente nada. Es una maravilla trabajar con él, porque hace sus deberes de manera meticulosa y cuando llega al ensayo sabe exactamente lo que quiere en cada momento. Y a mí esa forma de trabajar me encanta. También he hecho cosas en las que se valora más la improvisación, pero, en este caso, tanto Juan como yo nos pusimos en manos del director porque, como además es también el autor de la obra, él es quien mejor saber lo que el montaje necesita en cada momento. Y el resultado es maravilloso.

¿Cómo ha sido para usted bucear en la vida –que no la obra, como habitualmente– de Agatha Christie?

Pues he descubierto muchas cosas que desconocía de ella. No sabía que había sido una de las primeras mujeres en hacer surf en todo el mundo, por ejemplo; y junto al príncipe de Gales, nada menos. Porque era una mujer criada en un ambiente muy tradicional, pero le dio tiempo a hacer de todo y, a la vez, cumplir con sus obligaciones como esposa, madre y, por supuesto, escritora. Le daba tiempo para todo, no sé cómo lo hacía. Y este momento preciso de su vida –el que vemos en esta obra– fue crucial para ella. De hecho, desapareció y nadie supo nada de ella durante algunos días; incluso pensaban que se había podido suicidar. Y, en este sentido, siempre digo lo mismo: este personaje es Agatha Cristi, pero podría ser perfectamente cualquier otra mujer a la que se le desmorona el presente y el futuro y entran en crisis. De hecho, muchas mujeres que han venido a vernos se han sentido identificadas con ese vacío tan grande que siente la protagonista cuando su marido le pide el divorcio.

Uno de las grandes enseñanzas de esta obra es que tener a alguien cerca cuando se toca fondo es fundamental.

Sí. Porque te sientes muy perdido en ese vacío tan horrible que te atrapa. La cabeza es muy complicada -muchas veces va por libre- y, gracias a dios, hoy en día tenemos psicólogos e incluso psiquiatras que nos pueden ayudar cuando sentimos un bloqueo de estas características, pero en aquella época no existían estas terapias; o existían pero nos daba vergüenza o miedo contar cómo nos sentíamos. Por eso digo que, además de reírse mucho durante la función, el público sale de ver esta obra con un pellizquito. A final, la mayoría conocemos a gente que ha pasado por situaciones similares.

Qué importante es el teatro para mandar según qué tipo de mensajes y, también, para visibilizar los problemas de nuestra sociedad.

Por supuesto. Tú tienes una lesión en un brazo y te pones en manos de un médico, pero con los problemas de la cabeza nos cuesta más; creemos que pedir ayudar es una debilidad, cuando seguramente sea todo lo contrario. Siempre hay algo para ayudarte a superar los varapalos que te da la vida. Y, en este caso, esa ayuda llega de manos de Benito Pérez Galdós. Es muy bonita la transición que hace Agatha desde un inicio muy desesperante, cuando se levanta el telón, hasta el final de la obra, muy inesperado.

Pasaron en marzo por Tenerife, ¿qué tal fue estar en el lugar donde está ambientada la obra?

Lo disfruté mucho, fue increíble. Estuvimos en el propio Hotel Taoro, que ahora está en obras y pronto abrirá sus puertas. Pude pasear por los jardines de los que habla el texto; mirar por el balcón que se menciona en la función, con el Teide de fondo; pasear por las calles que ella pisó... Fue mágico, la verdad. Pero es que, cuando Juan Carlos nos ofreció a mí y a Juan hacer esta obra –que dijimos que sí los dos a ojos cerrados, sin tener el libreto aún delante–, él se fue a Tenerife a escribir y a sentir todo lo que ellos sintieron en aquel momento.

¿Cómo se vive en la familia que el legado Dúrcal perdure tantas generaciones después?

Siempre damos las gracias cuando la gente se nos acerca tanto a mi hermana como a mí (mi hermano está algo más separado del mundo artístico). Nos hace mucha ilusión que nos recuerden a nuestros padres, que nos digan que siguen poniendo en casa canciones de nuestra madre. Ella seguro que está muy feliz donde sea que esté de que la gente la siga escuchando. Y para nosotros sigue siendo un orgullo el que la gente la tenga tan presente todavía.