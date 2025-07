El periodista escritor

A comienzos de los 70, contando con apenas seis o siete años, cuando en su familia soñaban con que su hijo fuera médico, al pequeño Juan se le había despertado una vocación con la que nadie había contado: la de periodista. Con esa profesión, atisbaba aquel niño que se embebía de la programación de aquellas primeras televisiones que iban llegando a la huerta la posibilidad de conocer mundo. No ha sido éste el caso de Juan Tomás, al que, el oficio soñado y perseguido desde su niñez no le ha permitido viajar demasiado. De hecho, más de medio siglo después de aquello, encontramos a Juan Tomás Frutos realizando labores de locutor en RTVE a siete kilómetros de la histórica torre Amores, donde estaba situada la casa en la que había nacido. Escaso desplazamiento en una vida, sin duda. Sus viajes los ha tenido que hacer Juan fuera del circuito estrictamente laboral: por su cuenta. Y, en no pocas ocasiones a bordo de las páginas de esos libros que le encanta devorar y con los que a menudo se entusiasma.

Es Juan Tomás un enamorado de su profesión, le gusta hablar de las cosas que le ha aportado: obligándole a leer sobre multitud de temas para dar las noticias o entrevistar a numerosos personajes de talla en diversas lides. Se siente además reconfortado por una sensación que le asalta cuando cubre o ve a sus compañeros informando algún tipo de catástrofe: la certeza de estar haciendo algo útil por sus conciudadanos. Por eso, confiesa que, cuarenta años después de haberse iniciado en su profesión como corresponsal de RTVE en Cartagena, sigue sintiendo aquella emoción agradecida que sintió el primer día. Es periodista en el Centro Territorial de TVE de Murcia, y profesor asociado en la Universidad de Murcia, donde imparte clases de Comunicación Interna y Programación Audiovisual en la Facultad de Comunicación y Documentación.

Tiene Juan Tomás una faceta de diccionario de autoridades. Le gusta refrendar lo que dice introduciendo citas que domina en gran número –nobleza y lecturas obligan– , diseminándolas en las conversaciones, como de soslayo. Como diciendo, si esto mismo ya lo decía Sócrates, o Shakespeare, o Unamuno, cómo voy a estar yo errado. Y no lo está. Este cronista podría suscribir cada una de las citas, conversaciones y aforismos que trae Juan a colación en una dialéctica brillante con la que a veces envuelve a su contertulio, dejando siempre cuidadosamente distribuidos puntos y aparte para que el dialogante introduzca, según su criterio, sus particulares puntos de vista, que Juan Tomás se esfuerza por poner de relieve en sus puntos más concordantes. Es un comunicador nato como corresponde a su apego al periodismo, pero también, y éste es su gran mérito, un escuchador de muchos quilates.

Juan es una persona de mente inquieta que no sabe parar quieto. Escribe, lee, trabaja… su velocidad de producción al ralentí es considerable. Y no digamos cuando dice de acelerar y escribe un libro nuevo de los que hasta el momento ha publicado como autor o coautor medio centenar.

Juan tiene claro que escribir es para él una liberación, una catarsis, una relación fática entre él y sus lectores, comunicación que no sólo lo es con los demás sino también, sobre todo, una comunicación consigo mismo. Escribe porque además de contar lo que sucede, le encanta fabular, imaginar, defender valores y conceptos como la bondad, la posibilidad de futuro, la pasión, la devoción…, que, metidos en la asepsia de la información, no formula. Escribir es para él una manera de estar bien, en paz, en equilibrio, y, desde luego, una manera de estar bien, de estar vivo.