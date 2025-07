Mala Rodríguez: "No me acomodo, me gusta vivir en el borde de la piscina"

Hace 25 años, Mala Rodríguez publicaba su primer álbum, Lujo ibérico, que incluía himnos que marcaron una generación, como Tengo un trato o Yo marco el minuto, e hizo historia en el hip hop nacional. La Mala está inmersa en una gira que ahora le trae a La Mar de Músicas, antes de hacer Madrid, Barcelona y Latinoamérica.

Mala Rodríguez (o La Mala, como popularmente se la conoce) no solo es la rapera más importante que haya surgido en España, sino que ha trascendido géneros; y, avalada por el Premio Nacional de las Músicas Actuales, que recibió en 2019,y varios Grammys Latinos, se convirtió en una de las figuras más reconocidas de nuestra cultura popular.

Lujo Ibérico fue un disco seminal. ¿Qué sientes que ha cambiado más en la industria musical y en tu propio enfoque desde que lo lanzaste?

El juego es el mismo, solo cambian los jugadores. A veces aparece una estrella fugaz pero la industria es la misma, mi enfoque es el mismo. Solo quiero expresarme, hacer arte con lo que siento.

Bewave + Mala Rodríguez Fecha: Hoy, 23.00 horas. Lugar: Explanada del Puerto, Cartagena. Entrada libre hasta completar aforo.

Fuiste una pionera para muchas voces femeninas en el hip hop en español. ¿Cómo ves la evolución del papel de las mujeres en el género desde tus inicios hasta ahora?

El hiphop sigue naciendo cada día. He podido ver cómo evoluciona y fusiona y trasciende. Yo disfruto de cada vertiente y de su lado más conservador.

¿Cómo te mantienes conectada con las nuevas tendencias y al mismo tiempo fiel a tu esencia? ¿Cómo te sientes ahora en la música urbana, tan asociada a la juventud?

No me acomodo, me gusta vivir en el borde de la piscina. Soy así. Cuando te acomodas, te vas poniendo de color gris.

¿Qué es lo más importante que el hip hop te ha enseñado como artista y como persona?

Para mí ha sido la puerta hacia mí autoconocimiento, porque es expresión y es verdad, y todo eso ha hecho de mí una mejor persona.

¿Hay algún artista emergente en el panorama del hip hop español o latino que te parezca especialmente interesante o prometedor?

Me da mucha curiosidad Crudo, DeVille o Lablackis.

¿Qué mensaje crees que transmite tu música hoy en día, después de tantos años de evolución y experimentación? ¿Cómo te ves cantando ahora esas canciones?

Mi mensaje es resistencia, es valor, es puro lujo hoy en día. Siento cada canción igual que cuando las escribí. Me encanta cantar mis letras, son atemporales.

¿Recuerdas cómo salió Tengo un trato y lo que querías expresar con ese tema?

Es un grito de guerra, una emoción fuerte. Solo quería expresarme.

¿Cómo recibiste el reconocimiento del Premio Nacional de las Músicas Actuales?

Ha sido lo más impresionante que me ha pasado con respecto a mi carrera, ya que nunca esperé ningún reconocimiento por parte de la sociedad, y este creo que es lo más bonito, al tratarse de un premio que viene por parte de otros artistas, y que valora la mezcla de tradición y vanguardia con la que rompí los moldes.

En el Palau actuaste con 70 músicos. Debió ser increíble. ¿Cómo te presentas en La Mar de Músicas?

En La Mar de músicas me presento sola, disfruto mucho del escenario y de la sensación de poder que me brinda. El show del Palau queda para el recuerdo, fue un evento excepcional y único.

Con Lujo ibérico atrajiste a un público que nunca se había acercado al hip hop. ¿Cómo se recibió en una escena tan masculinizada? Aquellos días tuvieron que ser complicados para una mujer que decide hacer rap.

Nunca pensé en lo negativo, solo quería cantar y mostrar mi talento, siempre tuve el apoyo de mis amigos y de la escena, que tuvo que entender que había hueco para gente como yo.

¿Cuál ha sido la clave para permanecer todo este tiempo?

Yo nunca doy nada por sentado, siento que cada día es un reto. Vivo el presente.